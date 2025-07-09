ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Milli Savunma Bakanı Güler'den, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin açıklama:

"Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal edecek hiçbir oldubittiye izin verilmemektedir"

(Gazi Nogay/TBMM)

2- Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için yılın ilk 6 ayında 141 milyon lira ceza kesildi

Reklam Kurulu, bu yılın ocak-haziran döneminde, reklam ve tanıtım konusunda çeşitli ihlallerin yapıldığı 456 dosyada ilgilileri kusurlu buldu

(Serhat Tutak/Ankara)

3- Kalkınma ajanslarınca 2024'te kadın istihdamına 577,3 milyon liralık destek verildi

Kalkınma ajanslarında yürütülen çalışmalar sonucunda, 2024'te doğrudan ve dolaylı olarak 6 bin 63 kadının istihdamına katkı sağlandı ve 6 bin 314 kadın girişimci desteklendi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- IDEF 2025'E DOĞRU - Teknoloji askerin "omuzdaşı" oldu

Askerin kaskında ya da omuzunda taşıyabildiği 250 gram ağırlığındaki teknolojiyle kendisine yönelik lazer işaretlemesini fark etmesini sağlayan Lazer Uyarı Sistemi, IDEF 2025'te tanıtılacak

Personel kullanımının yanı sıra çeşitli platformlara da entegre edilebilen ve hayatta kalma olasılığını artıran sistem, ABD, Ukrayna ve Endonezya'da görev yapıyor, yurt içinde ve dışında yeni kullanımlara yönelik de görüşmeler yürütülüyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Tüketiciyi "korsan gözlükçülerden" koruyacak düzenleme yolda

TBMM'de görüşmeleri devam eden kanun teklifiyle, odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler, mesleki faaliyette bulunamayacak, optisyenlik uygulamalarına aykırı hareket edenlere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Başkanı Ergün Karaçanak: "Düzenlemeyle getirilecek odalara üyelik şartıyla, sahte diplomaların önüne geçecek çifte kontrol mekanizması ve mesleki disiplin sağlanacak. Böylece, tüketiciyi korsan optisyenlerden korumuş olacağız"

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru

Otomotiv sektörü, ocak-haziran döneminde 19 milyar 986 milyon 716 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatını gerçekleştirdi

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

7- AB'nin fiili lideri von der Leyen görevde 5. yılında gensoruyla karşı karşıya

AB Komisyonu Başkanlığını geçen yıl ikinci kez üstlenen Alman siyasetçinin yönetimiyle ilgili hoşnutsuzluk artıyor

Ancak von der Leyen'in AP'de yarın yapılacak oylamada üçte ikilik yeterli eşiğe ulaşılamayacağı için bu sınavı vermesine kesin gözle bakılıyor

(Selen Valente/Strazburg-Brüksel)

8- Trump'ın bakır ithalatına yüzde 50 tarife kararının ardından bakır fiyatları rekor kırdı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Aslında ABD burada kendi bakır üreticisi şirketlerini korumak istiyor. Şili, Peru, Kanada'dan ithalatı azaltmaya çalışıyor"

"Bu tarifelerin çok uzun vade kalıcılığı olacağını düşünmek bir miktar zor, gerçekçi de olmaz diyebilirim. Çünkü burada alınan aksiyon doğal olarak Çin'i de etkileyecek, onun işine yarayacak bir hale getirecek"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

9- Batı Avrupa kayıtlardaki en sıcak haziran ayını geçirdi

Copernicus verilerine göre, haziranda küresel ortalama yüzey sıcaklığı 16,46 derece ve Avrupa'da 18,46 derece ölçüldü, Batı Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklığı 27 dereceyle haziran rekorunu kırdı

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi Copernicus İklim Değişikliği Servisi Bilim İnsanı Julien Nicolas: "Batı Avrupa'daki sıcak hava dalgasının çok net bir özelliği, Batı Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıklarının haziranda rekor seviyeye ulaşmasıydı. Bu da bölgeyi etkileyen karasal sıcak hava dalgasını daha da yoğunlaştırdı"

Royal Meteorological Society İklim Bilimcisi ve Aşırı Sıcak Hava Uzmanı Chloe Brimicombe: "Dikkat çekici biçimde, mevsimler arasındaki geçişlerin giderek belirsizleştiği görülüyor"

(Nuran Erkul/Londra)

10- Yazın soğuk zinciri kırılan gıdalar hastalıklara davetiye çıkarıyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertan Ermiş: "Mikroorganizmaların üremesini yavaşlatmak için gıdaların sıcaklığı mutlaka düşürülmeli. Gıdaları 10 derecenin altında, tercihen 0-4 derece arasında saklamamız gerekiyor"

İstanbul Medipol Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Olum: "Market alışverişi yaparken soğuk zinciri kırılmamış ürünleri tercih etmek çok önemli. Süt, peynir gibi ürünlerin artı 4 derecede, dondurulmuş gıdaların ise eksi 18 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- YTÜ öğrencisinin yapay zeka destekli gezi rehberi, uluslararası yarışmada birinci oldu

Portekiz'de düzenlenen Shift Appens 2025 etkinliğinde "Gamification (Oyunlaştırma)" kategorisinde birincilik ödülü kazanan Yusuf Yılmaz:

"Gezdiğim yerlerin kültürünü öğrenmeyi seviyordum. Projenin çıkış noktası burası"

"Uygulamamız, şehirde gezebileceğiniz noktaları size söylüyor çünkü size görevler veriyoruz. Görevlerde verdiğimiz bölgeleri keşfedebilirsiniz"

(Erol Değirmenci/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Diyarbakır'da firari deve kuşu "Hüdhüd"e eş bulundu

Hediye edildiği yerden kaçarak kendisini büyüten kişinin yaşadığı kırsal mahalleye dönüşüyle haber konusu olan ve yalnızlıktan strese girdiği tespit edilen deve kuşuna bir firma sahibinin girişimiyle Elazığ'da bulunan eş kente getirildi

Firma sahibi Mehmet Kaymak: "Televizyonlarda firar eden deve kuşunun yalnız olduğunu öğrendim, üzüntü duydum. Sahibi Fesih ağabey ile konuştuk, deve kuşuna eş arayışına geçtik. Tüm canlıların mutlu olma hakkının olduğuna dair bir mesaj vermek istedik"

(Bestami Bodruk/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- 8. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, 15 Temmuz şehitleri ve Filistin için düzenleniyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz:

"Bu şampiyonayı, 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitlerimizin hatırasına ve Filistin'e destek amacıyla düzenliyoruz"

"Türkiye, wushu branşında Avrupa'nın en iyisi"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Kortların dahi olmadığı şehir, yatırımlarla tenisin yeni adresi oldu

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Halfeli beldesi yolu üzerinde yapılan tenis kortları, 5 yıldır Kayısı Cup'a ev sahipliği yapıyor ve kentte en fazla tercih edilen spor tesisleri arasında bulunuyor

Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Yasin Yılmaz: "Halkımız kortlarımızdan faydalanıyor. Bu bağlamda Türkiye Tenis Federasyonunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en fazla tenis kulübüne sahip iliyiz"

(Hüseyin Yıldız/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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