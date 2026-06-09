Balkanlar'da mikro ihracat artıyor

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin mikro ihracatında Balkanlar'ın ağırlığı artıyor

Küresel ticaretteki korumacı eğilimler e-ihracat rotasında değişimleri de beraberinde getirirken mikro ticaret kapsamında Türkiye'den Romanya'ya gönderilen paket sayısı geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 188 arttı, Yunanistan ve Bulgaristan da odaklanılan ülkeler arasında yer aldı

Lojistik maliyetleri yönetmek isteyen ihracatçı, geçen yıl hava yolundan kara yoluna yöneldi, bu yöntemin mikro ihracattaki payı yüzde 11'den yüzde 37'ye çıktı

(Serhat Tutak/Ankara)

2- Türkiye'nin 6G hazırlıkları uluslararası teknoloji devlerinin de odağında

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul: "Türkiye'yi sadece 5G'yi uygulayan bir ülke değil, 6G'de de lider ve teknoloji gelişimine katkıda bulunan ülkelerden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Ericsson Avrupa Bölgesi Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hanna Maurer Sibley: "Nüfusun büyüklüğü, teknolojideki ve yapay zekadaki gelişmelerin yanı sıra yerel AR-GE çalışmalarımız ve yerel üretimimizle birlikte Türkiye bizim için çok büyük ve önemli bir pazar olmaya devam edecek"

(Zeynep Duyar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ECB, enflasyon-resesyon kıskacında faiz kararını açıklayacak

ABN AMRO Hollanda ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Jan-Paul van de Kerke: "Haziran ile temmuz toplantılarında faiz artırımlarının devam etmesini, mevduat faizinin yüzde 2,50 seviyesine yükselmesini bekliyoruz"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner: "Çekirdek enflasyonun sürpriz şekilde yüzde 2,5'e çıkmasıyla ECB'nin şahin adım atacağı ihtimalleri arttı"

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot: "Enflasyon tahminlerimiz artık ECB'nin olumsuz senaryosuna yakın hatta bazı noktalarda hafifçe üzerinde seyrediyor"

(Ali Canberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Hürmüz kaynaklı arz sıkıntısı AB'nin doğal gazda kış hazırlıklarını zorlaştırıyor

Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin LNG tedarikini sekteye uğratması, AB'nin gaz depolarını yeniden doldurma sürecini yavaşlatırken, Norveç ve Kuzey Afrika'dan gelen boru gazı arzı kısmi avantaj sağlıyor

(Fuat Kabakcı/Ankara)

5- İstanbul'da mevzuata aykırı karot raporu hazırladıkları iddia edilen 43 şüpheliye dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin rüşvet karşılığında, Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporunu mevzuata aykırı şekilde düzenledikleri, ayrıca açık lise ve akşam lisesi gibi özel okullardan diploma verdikleri belirtildi

Şüphelilerin "iştirak halinde rüşvet" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından 7'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlandı

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

6- Gazze'deki çocuk ölümlerini belgeleyen gazetecilerden "bulgulara ilgi gösterilmesi" çağrısı

Avrupa Basın Ödülleri'nin Üstün Habercilik Ödülü'ne layık görülen Hollandalı gazetecilerden Maud Effting: "İnsanların Gazze'de çocukların hedef alındığının farkında olması ve orada ne olduğunu bilmek için haberi tekrar okuması gerektiğini düşünüyorum"

Ödüle değer bulunan diğer Hollandalı gazeteci Willem Feenstra: "Önemli görünen hikayeler yapmak çok zor çünkü dünyada çok şey oluyor ve dünyada çok adaletsizlik var"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Fotoğraflı)

7- Orta Doğu'nun tek nükleer gücü İsrail bölge için tehdit olarak değerlendiriliyor

ICAN Program Koordinatörü Susi Snyder:

"İsrail, kendi ülkesini ve bölgeyi yok edebilecek bombalara sahip olduğunu insanların anlamasını istemiyor. Bu son derece tehlikeli. Bu silahlar, İsrailliler için olduğu kadar komşu ülkeler için de tehdit oluşturuyor"

"ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırması, nükleer silahların herkes için bir tehdit ve risk olduğu, kimsenin bu silahlara sahip olmaması gerektiği mesajını verdi"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Harar'daki Maarif Okulu geçmişten gelen bağlarla Türkçeyi geleceğe taşıyor

Etiyopya Uluslararası Maarif Okulu Harar Şubesi Müdürü Bayram Ali Kocakafa:

"Harar, Osmanlı'nın son dönemlerindeki tarihsel bağını güçlü bir şekilde devam ettirmiş. Bu durum okul iklimimize ve Türkçe eğitimine yansıyor. Doğal olarak öğrencilerimizin Türkçeye ilgisi oldukça yoğun ve dili kolaylıkla öğreniyorlar"

"Birçok öğrencimizle rahatlıkla Türkçe iletişim kurabiliyoruz. Bu uzak coğrafyada Türkçenin bu kadar ilgi görmesi bizi gerçekten çok mutlu ve motive ediyor"

(İrem Demir/Harar) (Fotoğraflı)

9- İklim ve habitat değişimi hantavirüs riskini yeniden şekillendiriyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Ali Öktem: "Özellikle yağış rejimi ve nem artışı kemirgen popülasyonlarını artırabiliyor, bu da virüsün doğadaki dolaşımını güçlendirebiliyor. Yağışlı geçen yıllarda kemirgen sayısındaki artış virüsün çevresel yükünü yükseltebilir"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sözen: "Özellikle ormanlık alanların kesilerek tarıma açılması, bozkır alanların sürülmesi, yeni yerleşim alanları oluşturulması ve habitat yapısının değiştirilmesi bazı kemirgen türlerinin çoğalmasına yol açabiliyor. Bu nedenle ülke genelinde bölgesel ve tür bazlı tarama yapılması gerekiyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

10- Dünya Kupası'nda yapabilecekleriyle değil, mağduriyetleriyle gündem oldular

Turnuvaya katılma hakkı kazanan İran, Irak, Senegal ve Özbekistan milli takım kafilelerinin maruz kaldığı muamele ve tüm yaşananlara FIFA'nın sessiz kalması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı

İran Milli Takımı kafilesinde 13 kişiye vize vermeyen ABD, Iraklı futbolcu Aymen Hussein'i Şikago Havalimanı'nda 7 saat sorguda tuttu

FIFA'nın davet ettiği Somalili hakem Omar Artan'ı Miami'den geri gönderen ABD, Senegal ve Özbekistan milli takımlarına da sıkı güvenlik prosedürü uyguladı

(Yunus Kaymaz/Toronto)

11- Dünya Kupası'nın başlayacağı Mexico City'de Osmanlı izi

1910 yılında Meksika'ya göç edenlerin yaptırdığı Osmanlı Saati, kıtadaki tek Osmanlı eseri olarak dikkati çekiyor

(Hüseyin Eroğul/Mexico City) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci

Bugüne kadar 22 kupada oynanan 964 maçı, 43 milyon 936 bin 730 kişi statlardan izledi

ABD 1994, 3 milyon 587 bin 538 bin kişiyle en çok seyirci toplayan organizasyon olurken İtalya 1934'te sadece 363 bin seyirci yer aldı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.