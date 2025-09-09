ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- OVP ile dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devamı hedefleniyor

Enflasyonla mücadelede eş güdümlü politika yaklaşımı sürdürülecek ve fiyat istikrarı tesis edilene kadar tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacak

Başta tarım olmak üzere bütün sektörlerde üretim kapasitesi ve arz güvenliğinin artırılmasıyla enflasyonun arızi şoklara karşı duyarlılığı azaltılacak

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- Kritik ve yüksek teknolojide özel sektörün payı desteklerle artırılacak

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, uzay, havacılık ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik malzeme ve bileşenlere yönelik yerli üretimi destekleyici çalışmalara ağırlık verilecek

Savunma sanayisi teknolojilerinin sivil alanla etkileşiminin artırılması ve teknoloji yoğun sivil alımlarda yerli ve milli imkanlardan yararlanılması teşvik edilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Finans alanında sürdürülebilirlik ve yüksek tasarruf yeni mekanizmalarla sağlanacak

Yeni OVP döneminde, yeşil dönüşüme katkı sağlayacak yeşil finans stratejisi ve eylem planı uygulamaya konulacak, yeşil dönüşüme yönelik yatırımların finansman ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar oluşturulacak

Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak

BES'ten kısmen ödeme alınabilecek durumlar bedelli askerlik, hac ibadeti gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Tarımda verimlilik için toprak ve su kaynakları teknolojiyle korunacak

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, toprak ve su kaynaklarının daha etkin kullanımı için teknolojiden daha fazla yararlanılacak, topraksız ve dikey tarım gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasına odaklanılacak

İklim değişikliği etkileriyle, sayısında ve şiddetinde artış yaşanan taşkın, kuraklık gibi afetlerden kaynaklı zararlar azaltılacak, tahmin ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

5- Reklam Kurulu Bilgi Sistemi güçlendirilecek denetimler hızlanacak

Kurulun çalışmalarını elektronik ortamda hızlı ve etkin yürütebilmesi amacıyla oluşturulan sistemde erişilebilirliğin artırılması, başvuru süreçlerinde otomatik bilgilendirme ve takip imkanlarının güçlendirilmesi, kurul kararlarının daha ayrıntılı raporlanması hedefleniyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- Zırhlı iş makinesi TOSUN bu kez ihracat yolunu açtı

Uzaktan komutalı silah sistemi ve gaz bombası fırlatıcı ile donatılan TOSUN Zırhlı İş Makinesi ve Zırhlı Mini Yükleyici'nin ilk ihracatı bir Körfez ülkesine yapıldı

Terörle mücadele operasyonları ve şehir içi güvenlik görevleri için özel olarak tasarlanan araçlar, özellikle uzaktan kumandalı insansız kullanım özelliğiyle operatörlerin hayatını riske atmadan tehditleri ortadan kaldırıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Dünya genelinde motosiklet kullanımı sıkı kurallara tabi

Avrupa'da reflektif ekipman ve yüksek para cezaları, ABD'de eyaletlere göre değişen kask zorunluluğu, Çin'de şehir merkezlerine giriş yasakları gibi uygulamalar, motosiklet kullanımında sıkı güvenlik standartlarının önemini ortaya koyuyor

Fransa'da kaskın üzerinde reflektif etiket, Belçika'da yıl boyunca koruyucu ceket ve bot, Almanya dahil birçok ülkede gündüz farı kullanımı zorunlu kriterler olarak öne çıkarken Japonya'da bazı yol ve tünellere motosiklet girişine yönelik kısıtlamalar bulunuyor

(Ekip/Londra)

8- Yarım asırlık Keban Barajı, Türkiye'nin hidroelektrik üretiminin yaklaşık yüzde 8'ini karşılıyor

Türkiye'nin enerji tarihinde dönüm noktası sayılan Keban Barajı, yarım asrı aşkın süredir elektrik üretimine katkı sağlıyor

-Yenilenebilir enerji danışmanı Taner Ercömert: "Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yaklaşık yüzde 7-8'i Keban HES'ten sağlanıyor"

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

9- ECB'nin "bekle-gör" tutumu faizlerde indirim beklentilerini aralık ayına taşıdı

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: "ECB'nin yakın gelecekte faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutacağını düşünüyoruz. Toparlanmanın sekteye uğraması veya Fransa'daki siyasi karışıklıkların Avro Bölgesi genelinde finans piyasalarında strese yol açması durumunda ek bir faiz indirimi öngörülebilir"

Natixis Fransa, Belçika ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Hadrien Camatte: "Belirsizliklerin artmasıyla faiz indirim beklentileri aralık ayına ertelendi"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Türkiye'nin ilk döngüsel marketi israfın önlenmesine katkı sağlıyor

Yenir Teknoloji AŞ Kurucu Ortağı Dolunay Kaplan: "Bugüne kadar 20 milyon adede yakın ürünün israfını engelledik. Bu da yaklaşık olarak 150 milyon kilogram karbon emisyonunu önlediğimiz anlamına geliyor"

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Dikmen: "Tavsiye edilen tüketim tarihi geçen ürünler eğer hem satışa sunulan marketlerde hem de kişi aldıktan sonra evinde raf ömrüne uygun koşullarda saklandıysa evet, bu tüketilebilir ve gıda israfı açısından da iyi bir aksiyon olabilir"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

11- Zengezur Koridoru Türkiye'nin enerji denklemindeki ağırlığını artıracak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever: "Zengezur Koridoru üzerinden Hazar bölgesinden daha çok petrol, gaz ve elektrik Türkiye'ye ulaştırılabilirse Türkiye'nin Avrupa pazarları açısından önemli bir bölgesel enerji merkezi olma hedefini gerçekleştirmesine katkısı olabilir"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın: "Enerji güvenliği açısından en kritik unsurlardan biri alternatif güzergahların oluşturulması olduğu dikkate alındığında, Zengezur bu anlamda Türkiye ve bölge ülkeleri için stratejik bir kazanım olacaktır"

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

12- Zeugma Mozaik Müzesi 14 yılda 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, barındırdığı "Çingene Kızı", "Mars Heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaiklerle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı oldu

Açıldığı 9 Eylül 2011'den bu yana 3 milyon 536 bin 460 ziyaretçiyi ağırlayan müze, 17 Mayıs 2025'te 8 bin 167 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük rekorunu kırdı

(Adsız Günebakan/Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

