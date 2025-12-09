ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 9 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de doğurganlık hızı 11 yıldır aralıksız düşüyor

Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocukken, 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girdi

TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin: " Türkiye, 1990'lı yıllarda 20 yaşındaki genç gibiydi. Doğurganlıktaki düşüş, bu şekilde devam ederse yaklaşık 40 yıl içerisinde ortanca yaşımız 45'in üzerine çıkabilir. 45 yaşındaki Türkiye'nin enerjisiyle, 1990'lı yıllarda 20-25'li yaşlarda olan Türkiye'nin enerjisi bir olmayacak"

MSÜ Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Cemalettin Şahin: "Türkiye gittikçe yaşlanan bir ülke. Bugün Türkiye, kendi fındığını, pamuğunu, çayını toplayacak insan gücünden maalesef mahrum durumda. Dolayısıyla gelecek çok iyi görünmüyor, topyekun bir seferberlik lazım"

2- Türkiye komşularına 11 ayda 25,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yönelik ihracat, ocak-kasım aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 arttı

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 9,3 milyar dolarla Irak oldu

3- Belçika Savunma Bakanı Francken: "Türkiye'nin içinde olmadığı bir güvenlik senaryosuna inanmıyorum"

"Türk halkına, Türk sanayisine, Türk siyasetine ve Türk diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum"

"2026 yılının, Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ilişkilerimizi gerçekten öne çıkaracak, çok verimli bir yıl olacağına inanıyorum"

4- Slovenya kamu yayıncısı RTV'nin Yönetim Kurulu Başkanı, ülkesinin Eurovision'dan çekilmesini değerlendirdi:

"Gazze'nin yüzde 92'sini yok eden, 20 binden fazla çocuğu, 250'den fazla gazeteciyi öldüren İsrail ile aynı sahneyi paylaşamazdık. İnsan haklarına saygı duymayan bir rejimin temsilcileriyle birlikte müziğin birleştirici rolünden bahsedemeyiz"

"Bizler Gazze'deki halka saygı çerçevesinde bir karar aldık. Tarih de bizim doğru tarafta olduğumuzu gösterecektir, buna inanıyoruz"

5- ABD'de açıklanan veriler Fed'in faiz indirim beklentilerini destekliyor

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley: "ADP Araştırma Enstitüsünün açıkladığı zayıf istihdam rakamları, danışmanlık şirketi Challenger'ın açıkladığı işten çıkarma rakamları ve Fed'in kendi Bej Kitap Raporu'ndan gelen ekonomiye dair olumsuz değerlendirmeler, faiz indirimi söylemine daha fazla destek sağlıyor"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey: "Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin beklentilerle uyumlu olması ve reel kişisel harcamaların beklenenden zayıf olması nedeniyle çekirdek kişisel tüketim harcamaları raporu, güvercinlerin aralık ayında faiz indirimine gitme yönündeki argümanlarını destekliyor"

6- QNB Türkiye Genel Müdürü Tan, 2026 yılında sektörün karlılık göstergelerinde iyileşme bekliyor:

"2026'ya ilişkin beklentilerimiz 2025'e kıyasla daha olumlu. Enflasyondaki düşüşe paralel olarak azalan maliyet baskısının ve kademeli faiz indirimlerinin de etkisiyle sektörün karlılık göstergelerinde iyileşme göreceğimiz bir döneme giriyoruz"

"Gelecek yıl sektörde ortalama bilanço büyümesinin yüzde 25 civarında gerçekleşmesi mümkün olabilir. Ekonomik görünümde dengelenmenin belirginleşmesiyle birlikte müşteri kazanımı ve müşteri derinliği de rekabette öne çıkan alanlar olacaktır"

7- Arıcılara mesleki standart geliyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir:

"Ulusal meslek standardı, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri resmi olarak tanımlar, mesleğin ülke genelinde aynı kaliteyle icra edilmesini sağlar"

"Amacımız, arıcılık mesleğinin tanımını ve kapsamını yasal çerçevede netleştirmek, günümüz ihtiyaçlarına uygun eğitim programı oluşturmak ve bu kadim mesleğin itibarını daha da güçlendirmek"

8- Türkiye, enerjide geleceğe küçük modüler reaktör çalışmalarıyla hazırlanıyor

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Adnan Shihab-Eldin:

"Türkiye'nin SMR hamlesi ülke için stratejik bir fırsat"

"Türkiye, SMR'ler gelişirken başta adım atarak öngörü gösterdi"

9- En çok mikroplastik Bozburun'da tespit edildi

Datça–Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 17 noktadan alınan yüzey suyu örneklerinin tamamında mikroplastik tespit edildi, en yüksek yoğunluk Bozburun ve Yazı istasyonunda görüldü

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgaç Güven: "Marina bölgesinde yazın çok yüksek değerler bulunurken, kışın kirlilikte marinaların aktif olduğu noktalardan ziyade yerel halkın yaşadığı alanlarda artış görüyoruz"

10- Fahreddin Paşa'nın çektiği şehirlere ışık tutan fotoğrafları erişime açıldı

Birinci Dünya Savaşı'nda, Medine'yi İngiliz destekli isyancılara karşı 2 yıl 7 ay kahramanlıkla savunan "Çöl Kaplanı" lakaplı paşanın fotoğraflardan oluşan koleksiyon, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezince (IRCICA) dijitale aktarıldı

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç: "Fahrettin Paşa'nın önemli bir özelliği aynı zamanda da iyi bir fotoğrafçı olması. Görev yaptığı yerlerde Mekke'de, Medine'de, askeri çalışmaların yanı sıra altyapı çalışmaları, kuyu çalışmaları, bazı caddeleri açması, bazı iskan ve imar faaliyetleri de var. Bunları bizzat resimlemiş"

11- Kraliçe Amastris'in kurduğu antik kentte Medusa'nın gülümseyen figürü bulundu

Amastris Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazılarında, Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı, keskin dişli dişi canavar" olarak bilinen Medusa'nın ender görülen gülümseyen figürü ortaya çıkarıldı

Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam: "Medusa düşmanı korkutmak amacıyla sembolleşmiş bir figürken bizim Medusa'mızın, tıpkı bir Eros gibi, küçücük bir çocuğun yüzü gibi ve gülümser vaziyette yapılmış olması bizleri heyecanlandırdı"

12- Tunceli doruklarında dağcıları ender görülen çengel boynuzlu dağ keçileri karşılıyor

Kentte 3 bin rakımlı zirvelere tırmanan dağcılar, sarp yamaçlarda karşılaştıkları nesli tehlikedeki çengel boynuzlu dağ keçilerini belirli bir mesafeden gözlemleyip fotoğraf ve videolar çekiyor

Dağcı Ömer Tanış: "Munzur Dağları'nda görmek istediğim ender bir tür olan çengel boynuzlu dağ keçilerine denk geldik. Birkaç kare fotoğraf çektikten sonra gözden kayboldular"

13- Formula 1'de şampiyonlar kulübünün yeni üyesi: Lando Norris

Max Verstappen'in hegemonyasına son veren ve Formula 1'de şampiyonlar kulübünün 35. üyesi olan Britanyalı Norris, McLaren'a 17 yıl sonra ilk pilotlar şampiyonluğunu getirdi

McLaren, genç pilotlara tanıdığı sabrın karşılığını Norris ile aldı

200 milyon sterlinlik servetiyle İngiltere'nin zenginler listesine giren baba Adam Norris'in yönlendirdiği Lando Norris, 7 kez MotoGP şampiyonu Valentino Rossi hayranı

14- Slot kötü gidişe çözüm bulamadı, Salah gemileri yaktı

Liverpool, bu sezon üst üste alınan kötü sonuçlarla sarsılırken, yedek bırakılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın sert çıkışıyla yeni bir krize sürüklendi

2024 yazından bu yana üst üste 50 maça ilk 11'de başlayan Salah, PSV Eindhoven maçından sonra yedek kalınca 13 Aralık'taki Anfield Road'a veda etme sinyali verdi

2017 yazında Roma'dan 34 milyon sterlin bonservisle transfer edilen Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 420 maçta 250 gol atarken, 2 Premier Lig, 1 de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı

Salah 2024 yılında da eski teknik direktörü Klopp ile tartışmış ve "Konuşursam yangın çıkar" demişti

15- Beşiktaş bu sezon "bir ileri iki geri"

Bu sezon galibiyet serisi yakalamakta sorun yaşayan Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 4 maçta rakiplerine 10 puan bıraktı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı 21 resmi müsabakanın 18'inde kalesinde gol gördü

Beşiktaş, Dolmabahçe'de tüm kulvarlarda oynadığı son 17 resmi karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı

