ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Nisan 2022

6 Nisan 1920

1- MEB, ara tatilde öğretmenlere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri başlatıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde, bu yönde yürüttüğümüz eğitimlerimizi çok daha sistematik hale getirdik. Ara tatil döneminde öğretmenlerimiz için hazırladığımız programlardan birini kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri oluşturacak"

"Öğretmenlerimize sadece kadına yönelik şiddet değil, akran zorbalığı ve diğer şiddet türleri için de mutlaka eğitimler verilecek"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sertifikalı tohumculuğa 2005'ten bu yana 3,4 milyar liralık destek sağlandı

Son bir yılda sertifikalı tohum üretiminde yüzde 6, sertifikalı fidan/fide üretiminde yüzde 45 artış oldu

Sertifikalı tohum ihracatı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 14'lük artışla 185 milyon doları bulurken tohum ithalatı aynı dönemde yüzde 4,5 artarak 208 milyon dolara ulaştı

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- KOSGEB'den KOBİ'lerin dijital dönüşümüne danışmanlık desteği

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt:

"Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği'nden KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan işletmeler faydalanabilecek"

"KOSGEB, imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin aldığı dijital dönüşüm danışmanlık hizmetini 10 bin liraya kadar destekleyecek"

(Enes Duran/Ankara)

4- Elektrikli otomobil satışları arttı, hibrit satışları geriledi

Bu yılın ocak-mart döneminde, 2021'in aynı dönemine göre benzinli otomobil satışları yüzde 14,6, dizel otomobil satışları 52,4, oto gazlı otomobil satışları 58,7 ve hibrit otomobil satışları 17,1 gerilerken, elektrikli otomobil satışları yüzde 243,9 artış gösterdi

Satış verileri, dünyada da yeni yaygınlaşmakta olan elektrikli otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

5- Almanya'ya ihracat ilk çeyrekte 4,9 milyar dolara dayandı

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 4 milyar 888,4 milyon dolara çıktı

Almanya'ya ilk çeyrekte en fazla ihracat, sektör bazında 1 milyar 118,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi tarafından, il bazında ise 2 milyar 202,2 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi

(Yunus Türk/İstanbul)

6- Türkiye, son 35 yılın en soğuk mart ayını yaşadı

Türkiye'de uzun yıllar mart ayı ortalama sıcaklığı 7,8 derece olarak kaydedilirken bu sene 4,1 derece olarak kayıtlara geçti

Martta en düşük sıcaklık -21,5 derece ile Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ölçüldü

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

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AA / Güncel