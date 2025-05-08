ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla deprem korkusu yerini güvene bırakıyor

Kampanyadan faydalanarak Avcılar'da yeni evine kavuşan Nuriye Çapkan:

"(İstanbul'daki deprem) Eve geldiğimde duvarda dayalı süpürgem dahi düşmemişti. Çok şükür, hiçbir şey yoktu. Bütün millet sokakta, sahil bölgesinde yatarken biz evdeydik. Herkes bundan faydalanmalı"

Küçükçekmece'deki yeni evinde yaşayan Ali Çiftçi:

"Binamız eski ve yorgundu, 1999 depremini görmüştü. Korkularımız illa ki oluyordu. Şimdi biraz daha huzurlu ve mutluyuz"

(Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ile ABD, uzun vadeli yatırımlarla ticarette 100 milyar dolarlık hedefe kilitlendi

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin:

"Umuyoruz ki uzun vadeli yatırımların da karşılıklı artmasıyla birlikte Türkiye'nin ABD ile koymuş olduğu 100 milyar dolar ticaret hacmine daha da hızlı bir şekilde ulaşmasını ümit ediyoruz"

Denver Metro Ticaret Odası Başkanı J. J. Ament:

"Ekonomilerimiz arasında çok fazla ortak nokta var, bu yüzden daha fazla birlikte çalışmamız için fırsatlar olduğunu düşünüyorum"

(Bahar Yakar-Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- DSÖ'nün "pandemi anlaşmasıyla" küresel salgınlarla ortak mücadele hedefleniyor

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Ghaleb Sadeq Atatrah:

"Anlaşmayla, Kovid-19'un sağlık, sosyal yapı ve ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerinin bir daha tekrarlanmaması, daha birleşik, hakkaniyetli ve hazırlıklı bir küresel sağlık sistemi oluşturulması amaçlanıyor"

"Taslak anlaşma, her ülkenin 'kendi sağlık politikaları doğrultusunda yasa yapma ve yasa uygulamaya dair egemenlik hakkını' açıkça teyit etmektedir. DSÖ, kapanma uygulamaz, kimseyi buna zorlayamaz, aşıları zorunlu kılmaz. Bilimsel tavsiyelerde bulunuyoruz ancak kararlar her zaman ülkelere ait"

(Duygu Yener/Ankara)

4- Cenevre Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek eylemine bir yıl sonra yeniden başladı

Öğrencilerden Rahel:

"Biz, tam bir yıl önce, Mayıs 2024'te buradaydık ve üniversitemizin tüm yıl boyunca yanıtlamadığı aynı taleplerimiz var"

"Taleplerimiz, Filistin'deki soykırıma karışmış İsrail kurumlarıyla işbirliklerini durdurmak, bu işbirliklerini kesmek çünkü Filistin'de özellikle şu anda yaşananlar göz önüne alındığında Gazze, iki aydır abluka altında ve hiçbir yardım girmiyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Avrupa'da çağdaş Filistin sanatına adanmış ilk müze İskoçya'da açılacak

Filistin asıllı Amerikalı girişimci ve sanat küratörü Faisal Saleh:

"Avrupa'da çağdaş Filistin sanatına adanmış ilk müze olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu küçük bir başarı değil, gerçekten zor bir başarı. İskoçya'da ve ardından Birleşik Krallık'ta müzenin faaliyetlerini ve etkisini büyütmeyi dört gözle bekliyoruz"

"Batı medyası, Filistinlileri o kadar insanlık dışı gösterdi ki bu, Filistinlilerin öldürülmesini, çocukların yakılmasını, tüm şehirlerde ve bölgelerde hayatın büyük ölçekte yok edilmesini kabul edilebilir ve normal hale getirdi"

(Zuhal Demirci/Londra) (Görüntülü)

6- BM: İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımların dağıtım yapısını değiştirme önerisi riskli ve tehlikeli

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin Gazze'de görevli sözcüsü Olga Cherevko:

"İnsani ilkelere aykırı bir çerçeve altında çalışamayız. İsrail yetkilileri tarafından bilgilendirildiğimiz öneri, temelde Gazze'nin geniş alanlarının yardımsız kalması riskini taşıyor. Yardım toplamak için bu alanlara gitmeye zorlayarak savunmasız insanları ilave riske sokuyor"

"(Öneri) Temelde yardıma ulaşmalarını engelliyor. Bu yüzden bu, çok tehlikeli, uluslararası olarak belirlenmiş insani ilkelere aykırı. Biz, her zaman bu ilkeler altında çalıştık, halihazırda çalışan ve bu ilkeler dahilinde olan bir sistemimiz var"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

7- Anneler Günü'nde e-ticarette 10 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Anneler Günü için yapılan internet alışverişlerinde genellikle kuyumculuk sektörü öne çıkıyor"

"Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü'ne yönelik etkili kampanyalarla e-ticaret sitelerinin satışlarında önemli ölçüde artış yaşanıyor. Anneler Günü'nde 10 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bekliyoruz"

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli:

"(Anneler Günü'nde) Tekstil ürünleri, çanta, parfüm ve ayakkabı ise bir klasik olarak her zaman en çok tercih edilenler arasında. Sepet ortalamaları bu dönemde bir önceki haftaya kıyasla en az 2 kat artış gösteriyor"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

8- Türkiye'nin gemi ve yat ihracatı ilk 4 ayda 457 milyon doları aştı

Artı Boat Show Ankara Üst Yöneticisi Murat Arslan:

"Düzenlediğimiz fuarlar da ihracat rakamlarına olumlu yansıyor. Ana hedefimiz üretime ve buna bağlı olarak ihracata sürdürülebilir katkı sunmak"

(Serhat Tutak/Ankara)

9- Güneş ve rüzgarda yapılacak yeni YEKA'lar yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım getirecek

GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan:

-"Ekim ve kasımda yapılması planlanan güneş ve rüzgar enerjisinde yeni YEKA yarışmalarının sektörü hareketlendirecek ve en az 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak"

Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Tamer Çalışır:

-"Yenilenebilir enerjide ortaya konan hedefler, yalnızca sayısal büyümeyi değil, aynı zamanda yerlileşme, teknoloji ve istihdam odaklı dönüşümü beraberinde getiriyor"

(Başak Erkalan-Gülşen Çağatay/Ankara)

10- Van Gölü Ekspresi'nin güzergahı fotoğraf meraklılarına kartpostallık kareler sunuyor

Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi'nin, doğanın canlandığı ilkbaharda dağların yamaçlarından, Murat ve Fırat nehirlerindeki baraj göllerinin üzerindeki köprülerden geçtiği anlar kadrajlarda yer alıyor

Bingöl Fotoğraf Kulübü Başkanı Esra Bürçün:

"Doğanın, bulutların rengi, trenin su üzerindeki köprüden geçmesi bize fotoğraf açısından eşsiz bir görüntü sundu. Bu anları görüntüledik, çok güzel kareler elde ettik"

(Rıdvan Korkulutaş-Suat Öztürk/Bingöl/Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Galatasaray kaptanı Muslera'nın Türk futbol tarihine geçmesine 2 kupa kaldı

Galatasaray kariyerinde 7'si Süper Lig olmak üzere 17 kez şampiyon olan Muslera, 2 kupa daha kaldırması durumunda Türk futbolunun en çok kupa kazanan futbolcusu olacak

(Emrah Oktay/İstanbul) (Grafikli)

12- Burak Yılmaz, Türkiye'de futbola yaşam ya da ölüm olarak bakılmasını istemiyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz:

"Futbol, savaşları bitiren harika bir spor. Böyle bakarsak daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum"

"Daha az kavga, hakem eleştirisi ve savaş ortamı olursa, futbolun da bir spor olduğunu hatırlarsak lig daha keyifli hale gelecektir"

"Kasımpaşa, çalışanlarıyla, yönetim tarzıyla, kurumsal yapısıyla ve insanların değeriyle mutlaka Avrupa'yı hak eden bir kulüp"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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