ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Yaşlanma" programını hayata geçiriyor

Bakan Kemal Memişoğlu:

"Yaşlandıkça insanların sağlıklı kalmasının yolunu, nasıl sağlıklı yaşayacağını, sağlıklı yaşlanmayı ve sağlıklı kalmasını öğreteceğimiz bir program başlatıyoruz. Böylece yaşlılarımız da bu konuda hem yaşlanıp hem nasıl sağlıklı kalabileceklerinin eğitimini alacaklar"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet'te

TUCBS, e-Devlet Kapısı ile tam entegre şekilde kullanıma sunuldu

Yeni sistem, coğrafi verilerin merkezi bir dijital altyapı üzerinden paylaşılmasını ve yönetilmesini mümkün kılarak, kamu kurumlarına stratejik bir veri çözümü sağlıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- IPARD III Programı hibeleriyle 70,3 milyon avroluk yatırım yapıldı

TKDK tarafından yürütülen program kapsamında bugüne kadar 319 projeye toplam 42,1 milyon avro hibe desteği verildi

IPARD III Programı çerçevesinde yatırımlara, yüzde 50-75 oranında hibe aktarılıyor

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- Teşkilat-ı Mahsusa mensubunun günlüğü atık kağıtların arasında çıktı

Topçu Yüzbaşı Habib'in Kurtuluş Savaşı'nda Osmanlıca olarak cephede kaleme aldığı günlükte, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşması, savaşın seyri, cephe krokileri, analiz ve gözlemler ile eşine yazdığı şiirler yer alıyor

?Koleksiyoner Fuat Köksal: "Günlükte yazılanlardan Yüzbaşı Habib'in İstanbul'dan ayrılıp Kurtuluş Savaşı'na katılan bir asker olduğunu öğreniyoruz. Yüzbaşının yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı bu günlük, önemli bir tarihi belge niteliği taşıyor"

(Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Teknolojik gelişmeler ve yeşil dönüşüm geleneksel mesleklerin yok olmasını hızlandırıyor

Dünya Ekonomik Forumu İş Ücretleri ve İstihdam Oluşturma Başkanı Till Leopold:

"Dönüşümden etkilenen mesleklerin 'modasının geçtiğini' söylemek yerine, becerilerin ve görev içeriklerinin hızla değiştiğini söylemek daha doğru olur"

"Bugün hayalinizdeki işe hazırlanmak için mükemmel bir 5 yıllık üniversite ya da mesleki eğitim programına başlasanız bile mezun olduğunuzda, bu 5 yıllık 'önceden planlanmış' öğrenimin ilk 2 yılı zaten güncelliğini yitirmiş olacak"

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

6- Genç sinemacılar İstanbul'da kısa filmleriyle savaşa, göçe ve umuda ışık tuttu

2. Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazanan Suriyeli yönetmen Balqees Altala: "Beşşar Esed'in düşüşünden sonra daha özgürce film yapabileceğimizi hissettik. Önceden sokakta çekim yapmak için izin almak zorundaydık. Şimdi daha özgürüz"

Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Filistinli yönetmen Hadil Alramli: "Gazze'ye dönüp toplumu yeniden inşa etmek için çalışan ilk kişilerden biri olacağım"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Genel elektrik kesintilerinde çözüm enerji depolama teknolojilerinde yatıyor

Bataryalı depolama sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırarak arz güvenliğini artırıyor ve şebeke sürekliliğinin sağlanmasında kilit rol oynuyor

Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Başkanı Doğa Can Bayram: "Elektrik kesintilerinin önüne geçmek zorundayız çünkü bunun ekonomik maliyeti milyarlarca dolar seviyesinde"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

8- Dünya nüfusunun beşte birini barındıran Afrika, temiz enerji yatırımlarının yüzde 2'sini alıyor

Afrika'nın bu yıl 44 milyar dolarlık yatırımla küresel ölçekteki 2,2 trilyon dolarlık temiz enerji yatırımlarından sadece küçük bir pay alması bekleniyor

Kıtada 600 milyon insan elektriğe, yaklaşık 1 milyar insan temiz pişirme yakıtı ve teknolojilerine ulaşamıyor

(Murat Temizer/Ankara)

9- Güven kültürü inşa eden şirketlerin çalışan başına gelirleri 8,5 kat daha fazla

Great Place To Work CEO'su Eyüp Toprak:

"Çalışan deneyimi, sadece insan kaynakları departmanının konusu değil, tüm organizasyonun performansını doğrudan etkileyen bir stratejidir"

"Genç çalışanlar adil ücret, iş-yaşam dengesi, gelişim fırsatları kadar fikirlerini açıkça ifade edebilecekleri, hata yapmaktan korkmadan gelişebilecekleri bir ortam istiyor"

(Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- LGS ve YKS öncesi ailelere "Sakin kalın, destek olun" çağrısı:

AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pişkin:

"Çocukların stresini yükseltecek mesajlar vermek yerine onları rahatlatacak sözler söylemek gerekiyor. 'Sana güveniyorum, inanıyorum. Önemli olan çalışmaktır, elinden geleni yaptın. Biz seni olduğun gibi kabul ediyoruz, seni seviyoruz' gibi mesajlar vermeleri önemli"

AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe:

"Anne ve babalar, sınava birkaç hafta kala evde olağanüstü durum ilan etmesinler. Bu çocukların gerilmesine ve stres yapmasına neden oluyor. Hayatın doğal ve rutin akışını bozmamalarını tavsiye ediyorum"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Mersin İtfaiyesinin ödüllü arama kurtarma köpekleri AFAD'ın sınavına hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Köpekli Arama Kurtarma Birimine 5 yıl önce katılan "Belçika Malinois" cinsi Ares ile "Border Collie" cinsi Rex, hassas burunlarıyla ekiplere görevlerinde yardımcı oluyor

Ares'in eğitmeni itfaiye personeli Mustafa Kemal Büyükoğlu: "Hedefimiz, AFAD'ın sınavını geçip Ares'in yurt dışı dahil tüm görevlere katılabilmesi için ağır seviye akreditasyona dahil olmasını sağlamak"

(Yakup Sağlam/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kerem Aktürkoğlu'nun gözü 2026 FIFA Dünya Kupası'nda

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu:

"Tek hedefimiz Dünya Kupası'na gidebilmek. En son 2002'de gittik. Bu jenerasyonun çoğu ya doğmamıştı ya da hatırlamıyor, ben de dahil. İnşallah ülkemize hak ettiği Dünya Kupası'nı getiririz. Sadece katılmak başarı değil, orada da güzel işler yapmak istiyoruz"

"Gol atmak çok güzel, ben de bu aralar atıyorum. İnşallah böyle devam eder"

(Hilmi Sever/Hartford) (Görüntülü)

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