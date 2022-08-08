ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

"Türkiye'de nüfusumuzun 3'te 1'e yakını, yüzde 27'si 18 yaş altı ama öteki taraftan doğurganlık oranı da hızla düştüğü için çok hızlı yaşlanıyoruz"

"Yaşlılık araştırmasının akabinde Türkiye'de yaşlanma hızı, sayısı, yaşlılığa bağlı sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi bu alanda olabilecek bütün soruların cevabını araştırmayla bulmayı bekliyoruz"

(Eren Bozkurt/Adana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Geleceğin subayları hazırlık sınıfında 7 yabancı dille donanım kazanıyor

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız:

"Kara Harp Okulu'nda sadece İngilizce değil, Batı dillerinden Fransızca, bölgesel dillerden Rusça, Arapça, Farsça ve son bir senedir de Yunanca hazırlık sınıfı uygulanmasına karar verildi"

"Deniz Harp Okulu'nun hazırlık sınıfında İngilizcesi iyi olan bahriyelilere Çince ve Rusça, Hava Harp Okulumuzda da İngilizcesi iyi olan Harbiyelilere Rusça öğretimine başlandı"

(Tezcan Ekizler/Ahmet Sertan Usul/İzmir/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- GRAFİKLİ - Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat gerçekleşti

Türkiye'nin arabuluculuğuyla imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde bir haftada mısır, ayçiçeği ve soya taşıyan 10 ticari gemi, emniyetli şekilde Ukrayna limanlarından ayrıldı, 2 boş gemi de tahıl almak üzere Türkiye'den Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gitti

Bugüne kadarki sevkiyat kapsamında toplam 170 bin 458 ton mısır taşıyan 4 geminin Türkiye'deki limanlara ulaşması planlanırken, diğer gemilerin varış noktaları İtalya, Çin, İrlanda, İngiltere ve Lübnan olarak belirlendi

(Cemil Murat Budak/Ankara)

4 - Türkiye'den 7 ayda 136,5 milyar dolarlık "teknoloji yoğun ürün" ihraç edildi

Ocak-temmuzda söz konusu ürünlerin ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artış gerçekleşti

Bu dönemde yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı yüzde 11,5 artarken ithalatı yüzde 6,3 azaldı

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5 - Ege'nin kara kabuk midyesini BAE, salyangozunu Fransa tercih ediyor

Balık dışında yılın ilk 6 ayında Ege'den yaklaşık 12 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri, 13 bin 630 kilogram kara kabuk midyesi ihracatı ile ilk sırada yer aldı, salyangoz ihracatında en büyük pazar, 39 bin 680 kilogram ile Fransa oldu

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- GRAFİKLİ - 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu yarışacak

Konya'da 18 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonun açılış töreni yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak

Oyunlarda 24 farklı branşta mücadeleler gerçekleştirilecek

Bütün branşlarda yarışacak Türkiye, 461 sporcuyla oyunlarda yer alacak

(Erkan Tiryaki/Ankara)

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