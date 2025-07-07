ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Rekabet Kurumu, algoritmalar kullanılarak yapılan rekabet ihlallerini yapay zeka ile belirleyecek

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle:

"Artık şirketler fiyatları algoritmalarla belirliyor. Bu algoritmalar, rakiplerin fiyatlarına uyum sağlayarak fiyat sabitlemesi gibi ihlalleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor"

"Bu gelişmelere karşı önleyici mekanizmaları devreye alıyoruz. Özellikle yapay zekayı kullanarak karşı denetim mekanizmalarını hayata geçirmeyi planlıyoruz"??

(Mert Davut/Ankara)

2- Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'yla karbon yoğun faaliyetler için ödenen bedel yurt içinde kalacak

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü:

"Türkiye'de aktif bir Emisyon Ticaret Sistemi kurulur ve emisyon sınırını aşan firmalar kirletme bedelini ülke içinde öderse, bu ürünler Avrupa'ya gittiğinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki ilave vergiye tabi olmayacak. Yani karbon yoğun faaliyetlerin bedeli Türkiye'de kalacak"

"Kanunun uluslararası standartlara entegre olması ve daha etkin çözümler üretebilmesi için sivil toplum kuruluşları ile piyasa paydaşları olarak süreci yakından takip ediyoruz"

(Duygu Alhan/Ankara)

3- IDEF 2025'E DOĞRU - Kesintisiz iletişim ihtiyacına yeni çözüm

Sivil ve askeri uygulama alanlarında geleneksel çözümlerin yetersiz kaldığı zorlu ortamlarda çalışmak üzere tasarlanan hibrit bir kablosuz sistem olan ASTRADRIVE, IDEF 2025'te tanıtılacak

ASTRADRIVE, mobil komuta merkezleri, sanayi tesis güvenliği, kritik altyapı koruması ve uzaktan gözetim gibi uygulamalarda kesintisiz iletişim sunuyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Anadolu Ajansının "Eğlenceden Bağımlılığa Oyunlar" tema başlıklı beş bölümlük dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Hayali Dünyaları Keşfetmenin Cazibesi

Gerçek hayattan ve sorunlardan kaçış

Farklı nedenlerle kapıldıkları oyunlarda hapsolan insanlar

(Tuğba Altun/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İsrail, Suriye'nin güneyinde 10 askeri üsle işgali sürdürüyor

İsrail ordusu, Baas rejiminin çöküşünün ardından Kuneytra ve Dera'da toplam 10'u bulan üslerinden 6'sını son üç ayda inşa etti

Cibata Haşab köyünden Muhammed Meryud: "Çiftçilerin tarlalarına ulaşmalarını engellediler, ormanları yok ettiler, evlere baskın düzenleyip gençleri gözaltına alıyorlar"

(Muhammed Karabacak/Şam) (Grafikli)

6- Gazze'ye yardım ulaştırmak için Mısır polisine ağlayarak yalvaran Galli hemşire, dünyaya seslendi:

"Uluslararası topluma çağrım, kan dökülmesini durdurmak için Filistin'in yanında durmalarıdır. Bunu Kovid-19 krizine benzetiyorum. Dünya bir hastalık için durdu ama bir soykırım için durmuyor, oysa dünya Filistin'in yanında dursa bu soykırımı durdurabilir"

"(Refah Sınır Kapısı'nda) Tek şansımın ve silahımın, Mısır polisine kalbimi açmak ve kalbimde sakladığım, oraya gizlediğim, yüzleşmenin çok acı verdiği bazı şeyleri ortaya çıkarmak olduğunu düşündüm. Bu yüzden, onlara kalbimi açmaya başladım"

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yılın ilk yarısında yatırımcısını sevindirdi

Söz konusu dönemde yatırımcısına Portekiz ekibi Benfica yüzde 61,9, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 25,2 İskoç ekibi Celtic yüzde 16,4, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 3, İtalyan ekibi Juventus yüzde 2,2 ve Hollanda ekibi Ajax yüzde 1,5 kazandırdı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

8- Eski sevgiliyle çekilen fotoğrafların ayrıldıktan sonra sosyal medyada paylaşılması suç sayıldı

Yargıtay, ayrıldıktan sonra eski sevgilisinin rızası dışında fotoğraflarını Instagram'da paylaşan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen cezayı hukuka uygun buldu

(İsmet Karakaş/Ankara)

9- İTÜ'de ilk mezunlarını veren Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü ilgi görüyor

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülşen Cebiroğlu Eryiğit: "İkinci seneden itibaren diğer bölümlerimizden yoğun yatay geçiş talebi almaya başladık. İTÜ'nün en yüksek puanlı öğrenci alan iki bölümünden biri halindeyiz. Yapay zeka alanında araştırma yapan çok fazla iyi akademisyenimiz var"

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Topal: "Yapay görme, çok köklü değişikliklere neden olacak. Sadece endüstri alanında değil, hukuktan, yargıdan eğitime, üretime birçok alanda şu anki bütün iş yapış şekillerimiz köklü bir şekilde değişecek"

(İlyas Kaçar-İstanbul) (Görüntülü)

10- Beşiktaşlı futbolcu Paulista, bu sezon başarıyı olmazsa olmaz görüyor:

"Kazanmak isteyen bir oyuncu grubuyuz. Beşiktaş, hem taraftarı hem de zaferler için yarışır"

"Hepimizin kafasında olan şey başarılı olmak. Başka bir şey düşünmüyoruz"

"Ailem çok sıkıntılı süreçler geçirdi. Açlık, sefalet ve hatta yaşayacak, başını sokacak bir evi bile zor bulduğu dönemler geçirdi. Sao Paulo'da fakirliği ve şiddeti yaşadım"

(Metin Arslancan/Wiener Neustadt) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- PORTRE - "Berlin Panteri": Turgay Şeren

Galatasaray ve milli takımın efsane kalecisi Turgay Şeren, vefatının 9. yıl dönümünde anılıyor

18 yıllık futbolculuk kariyerinin tamamını sarı-kırmızılı takımda geçiren efsane kaleci, Galatasaray'da 369 lig, 18'er kupa ve Avrupa kupası maçı olmak üzere toplam 405 karşılaşmada görev yaptı

Türkiye'nin ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda kaleyi koruyan Turgay Şeren, 5 kez 21 yaş altı, 46 kez de A takım olmak üzere toplam 51 milli maça çıktı

Turgay Şeren'e, 17 Haziran 1951'de deplasmanda Batı Almanya ile oynanan ve ay-yıldızlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren hazırlık maçında yaptığı kurtarışlar sonrasında "Berlin Panteri" lakabı takıldı

(Can Öcal/İstanbul) (Grafikli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.