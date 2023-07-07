ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Temmuz 2023

Binayı boşaltmadan güçlendirmeye talep arttıDeprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan: "Bu güçlendirme yöntemi dünyaca kabul görmüş bilimsel metotlar ve mühendislik ilmi sayesinde çok rahat bir şekilde uygulanabiliyor.

6 Nisan 1920

1- Binayı boşaltmadan güçlendirmeye talep arttı

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan:

"Bu güçlendirme yöntemi dünyaca kabul görmüş bilimsel metotlar ve mühendislik ilmi sayesinde çok rahat bir şekilde uygulanabiliyor. Vatandaşlarımız taşınmadan, kira ödemeden riskli binasını güçlendirebiliyor"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden doktor inşaat yüksek mühendisi Mustafa Bozyiğit:

"Vatandaşlarımızı merdiven altı güçlendirme firmalarından uzak durmaları konusunda uyarmak istiyorum. Özellikle depremlerin ardından bu konuda şikayet alıyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Türkiye'de geçen ay 208 binin üzerinde gayrimenkul satışı yapıldı

İşlemlerden 3 milyar 669 milyon 976 bin lira tapu harcı geliri sağlandı

En çok satış yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- TÜBİTAK ülkeler arası işbirliğini geliştirmek için adımlarını hızlandırdı

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal:

"(Hindistan'daki G20 Araştırma ve Yenilik Girişimi Zirvesi) Yaptığımız tüm ikili görüşmelerde ülkemizin araştırma odaklı süreçlerinde görünürlüğü ve tanınırlığının ilgili ülkelerin delegasyonlarınca açık şekilde gündeme getirilmesi ve işbirliklerin artırılma istekliliği memnuniyet verici"

"Türkiye olarak, iklim değişikliğinin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için küresel ortaklarımızla işbirliği yapmaya hazırız"

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Türkiye'nin kara buzulları küresel ısınma nedeniyle yok olma riski altında

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Katı Yer Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Sarıkaya

"Ağrı Dağı'nın zirvesindeki en büyük buzulumuz 1976'da yaklaşık 8 kilometrekareyken günümüzde 5 kilometrekareye düşmüş. Bütün buzullarımızda yaklaşık yüzde 30-35 oranında alansal bir azalma var"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş:

"Böyle giderse önümüzdeki 50 yıl içinde dağ, vadi buzullarının tamamının eriyebileceği öngörülüyor. Bu Türkiye için de böyle çünkü yapılan çalışmalar, Türkiye'nin değişik yerlerinde kalmış olan tek dağlar üzerindeki buzulların, vadi buzullarının hızla eriyip küçüldüğünü, yok olduğunu gösteriyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

5- Brexit sonrası Birleşik Krallık son 2 yılda 48 milyar dolar yatırım aldı

Ashton Ross Law Göçmenlik ve Şirket Hukuku Avukatı Buket Erdoğan:

"Son 2 yılda Birleşik Krallık'taki doğrudan yabancı yatırım tutarı 36 milyar sterlin (48 milyar dolar) seviyesine yükseldi ve bu küresel yatırımcılardan büyük bir güven tazelemesi anlamına geliyor"

"2022 itibarıyla Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısı yüzde 20'den fazla artarak 500'ün üzerine çıkmıştır. Türk Hava Yolları gibi Türk şirketleri de İngiltere'nin yasal avantajlarından uzun yıllardır faydalanmaktadır"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

6- İlk yarıda otomotiv satışlarında ithalin payı yerlinin üzerinde

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında ocak-haziran döneminde Türkiye'de üretim yapan markaların araç satışı 212 bin 564, ithal markaların araç satışı ise 343 bin 805 seviyesinde kaydedildi

En fazla yerli araç satışı sıralamasında lider değişmeyerek Fiat olurken, en fazla ithal araç satışı gerçekleştiren marka Volkswagen'i geçen Peugeot oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

7- Kentsel dönüşüm çalışmaları Bağdat Caddesi'nin silüetini değiştirdi

Kadıköy'den başlayıp sahile paralel olarak Maltepe'ye kadar giden 14 kilometre uzunluğundaki cadde, son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarıyla çok katlı binaların yükseldiği, inşaat yoğunluğunun arttığı bir bölge haline geldi

Bölge sakinleri, inşaat çalışmaları nedeniyle kamyon ve hafriyat araçlarının trafiği tıkamasından, park sorunundan, zarar gören kaldırımlar ve bozulan yollardan, belediyelerin de gereken önlemleri alamamasından şikayet ediyor

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Yüzlerce yıldır vazgeçilmeyen lezzet: çikolata

Kakao ağacının çekirdeğinden yapılan çikolata, birçok çeşidiyle damakta bıraktığı eşsiz lezzetin yanında verdiği mutlulukla da 7'den 70'e herkes tarafından sevilerek tüketiliyor

Üsküdar Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Salih Tuncay:

"Serotonin seviyesinde artış olduğu anda kendimizi mutlu hissederiz ve bu halin devam etmesini isteriz. O nedenle çikolata tüketimini arzu ediyoruz"

(Büşra Çoban/İstanbul) (Görüntülü)

9- Arda Güler'in ilk antrenörü Tokgözler, oyuncunun Real Madrid'e transferini değerlendirdi:

"Arda hep, 'Önce Gençlerbirliği'nde başarılı olacağım, oradan Fenerbahçe'ye gideceğim. Fenerbahçe'den de Avrupa'ya gideceğim' derdi. Hayalini gerçekleştirdi. Arda'nın Real Madrid'e gitmesine çok sevindim"

"Sanki Arda'nın oyunu Barcelona'nın oyununa daha yakın gibiydi. Real Madrid yaş olarak da performans olarak da biraz daha usta oyuncuları kullanan bir takım. Ancak Arda'nın Madrid'i seçmesinde önemli bir sebep var. Barcelona Arda'ya, 'Seni alacağım bir yıl kiralayacağım' dedi. Real Madrid ise 'Alacağız hemen takıma adapte olacaksın' dedi"

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Binicilikte başarılı performans sporcuları lisede yetişecek

Binicilikte bir ilke imza atılarak Kastamonu'daki Spor Lisesi bünyesinde binicilik ana branş olarak 2023-2024 döneminde eğitime başlayacak

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer: "Okul projesi Türk biniciliğinin gelişimini sağlayarak, geleceğini de eğitim ve bilgiyle donatarak sistemli bir hale getirecek"

(Hüseyin Doğru/Ankara) (Fotoğraflı)

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