ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Türk ekibinin Arktik Okyanusu'ndaki araştırma seferi başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonundaki 2. Ulusal Arktik Bilim Seferi başladı

Ulusal Arktik Bilim Seferi Lideri ve Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy:

"Svalbard Antlaşması'na taraf olmamız daha fazla yolumuzu açacak"

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman:

"Türkiye bu antlaşmaya taraf olunca Svalbard takım adaları ve civarında, kutup bölgesindeki bilimsel araştırmalara daha rahat katılabilecek"

(Şebnem Coşkun/Özge Elif Kızıl) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kurban derileri işlendikten sonra katma değeri 5 milyar TL'ye kadar çıkıyor

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner:

"Kurbanın doğru kesilmesi ve yüzülmesi gerekiyor. Daha sonra tuzlama işleminin yapılıp hızlıca tabakhanelere sevkinin yapılması lazım"

"Dünya üzerinde günde bin kamyon deri ortaya çıkıyor. Biz bu derileri çevreye saygılı bir biçimde işleyip ekonomiye kazandırıyoruz"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Şehirler arası otobüs yolculuklarında emniyet kemerine "uçak" modeli

Otobüs firmaları, uçaklarda olduğu gibi seyahate başlamadan önce emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirecek

Kurala uymayan otobüs firmalarına uyarı cezası verilecek, buna rağmen emniyet kemeri takmayan yolculara kesilen cezalar da daha sıkı denetlenecek

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- Suçlu takibine zorlu parkurlardaki eğitimlerle hazırlanıyorlar

Türkiye'nin 81 ilinden trafik ekiplerinde görevli emniyet mensuplarının katıldığı 3 günlük eğitimlerle, görevde oluşabilecek risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor

Teorik eğitimlerin yanı sıra farklı senaryolara göre tasarlanmış simülasyon ve pistlerde uygulamalı dersler alan polisler, kuru zeminde frenli frensiz engelden kaçış, slalom, ıslak zeminde araç kullanma, park parkuru ile aracın önden ve arkadan kaymasını simüle eden "Skidcar" sistemiyle çalışıyor

(Yusuf Soykan Bal-Sertaç Bulur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Srebrenitsa kurbanı Sinanovic 11 Temmuz'da iki oğlunun yanına defnedilecek

Babasını soykırımdan 27 yıl sonra toprağa verecek olan Mirsad Sinanovic:

"Toplu mezardan babama ait kemik kalıntıları ile çakmağı, tıraş aletleri, kıyafetleri de çıkarıldı ve şimdi o eşyalara bakınca babamın yaşamadığını daha iyi hissediyorum"

(Vesna Besic/Srebrenitsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Ukrayna'nın Odessa kentinde sanatçılar, opera ve bale ile halka moral vermeye çalışıyor

Odessa Tiyatrosunun Orkestra Şefi İgor Çernetski:

"Biz de insanlara moral vermek, onların manevi yönden güçlenmesini sağlamak için kendi kültürel cephemizde mücadele veriyoruz"

Odessa Tiyatrosunun Bale Grubu Sanat Yönetmeni Garry Sevoyan:

"Bazen hava saldırısı sırasında sirenler çalmaya başlıyor. Bu sırada çalışmamız mümkün olmuyor. Sahnedeki gösteriyi durdurmak zorunda kalıyoruz"

(Davit Kachkachishvili/Odessa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Şehir hastanesi güvencesinde genç görünmek isteyenlere "mezoterapi" hizmeti

Tıbbi önlemlerin alınmadığı kimi kliniklerde, hastalarda mikobakteri ya da hepatit enfeksiyonu gibi durumların ortaya çıkabildiği yüz mezoterapi uygulaması, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde, uzman hekimlerce gerçekleştiriliyor

Dermatolog Doç. Dr. İlteriş Oğuz Topal:

"Mezoterapi uygun koşullarda yapılmalı. Sterilizasyon önemli. Son dönemde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde antiseptik kurallara riayet edilmediği zaman hastalarda enfeksiyon söz konusu oluyor"

(Kübra Kara/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA / Güncel