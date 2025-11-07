ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- ABD'den Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türkiye ile işbirliği mesajı

ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley:

"Başkan Trump, Türkiye ve Körfez ülkeleri öncülüğünde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik işbirliği konusunu önemli buluyor"

"Ticari ilişkiler açısından Suriye büyük bir fırsat. Eğer insanları Suriye'ye yatırım yapmaya teşvik edebilirsek, ekonomiyi yeniden harekete geçirebilirsek, orada barış için büyük bir umut yaratacağız"

"ABD, Türkiye ile birçok alanda işbirliği ve koordinasyon içinde"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı)

2- "Yüzyılın Konut Projesi" vatandaşlardan ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de katıldığı törenle duyurulan Yüzyılın Konut Projesi hakkında TOKİ çağrı merkezlerine gelen arama sayısı iki katına çıktı, bilgilendirme stantları yoğun ilgi gördü

Projenin duyurulduğu tarihten bu yana çağrı merkezine 44 binden fazla arama gelirken sosyal medya hesaplarından 21 bini aşkın soru yanıtlandı

(Fatma Sevinç Çetin-Ümit Türk/Ankara/İstanbul) (Foroğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde

GYODER Başkanı Neşecan Çekici:

"Sektörün dinamik yapısını ve konutun ülkemizde ne kadar temel bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor. Konut piyasası güçlü, ancak bu gücü sosyal konut, yeşil bina ve dönüşüm projeleriyle dengelememiz gerekiyor"

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:

"Deprem bölgesinde üretilen konutların yanı sıra kısa süre önce açıklanan 500 bin konutluk üretim hamlesinin dünyada benzeri görülmemiş bir başarı"

İNDER Başkanı Engin Keçeli:

"Türkiye konut üretimi ve satışında hak ederek elde ettiği liderliğini gelecek yıllarda da devam ettirecek"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

4- Dijital Türk lirası için hukuki altyapı çalışmaları 2026'da hız kazanacak

Dijital Türk lirasının kullanıma sunulması için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin gelecek yıl çalışmalar yapılacak

Dijital paranın benimsenmesine ilişkin etki analizi kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bünyesinde simülasyon çalışmaları tamamlanacak

(Mahmut Çil/İstanbul)

5- Türkiye küresel ölçekte yangınla mücadelede öncü rolünü pekiştiriyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

Türkiye, teknoloji kullanımı, yangın risk tespiti, yangın karar destek sistemlerinin geliştirilmesi, insansız hava araçlarıyla izleme ve yangınlara erken ve etkili müdahale gibi konularda, benzer orman ve iklim yapısına sahip Akdeniz ülkelerinin çok ilerisindedir"

"Küresel ölçekte yangınla mücadelede atılacak yeni adımların belirlenmesinde Türkiye'nin öncü rolü bir kez daha teyit edilmiş olacak"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

6- Türkiye'de 32 bin 936 kişi organ nakli olmayı bekliyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılda ortalama 5 bin organ nakli işlemi gerçekleştirilirken, bu nakillerin yüzde 90'ı canlı vericiden yapılıyor

Türkiye genelinde 3 akciğer, 74 böbrek, 14 kalp, 2 kalp-akciğer, 46 karaciğer ve 10 pankreas nakli merkezi olmak üzere toplam 149 organ nakli merkezi faaliyet gösteriyor

2025 yılı Ekim ayı itibarıyla böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 25 bin 651, karaciğer için 2 bin 504, kalp için bin 540, akciğer için 207, pankreas için 235, ince bağırsak için 4 ve kornea için 2 bin 795 olarak kayıtlara geçti

(Duygu Yener/Ankara) (Grafikli)

7- Geleneksel motorlu araç satışları düşerken elektrikliyle hibritler vites yükseltiyor

Türkiye'de bu yılın 10 ayında elektrikli ve hibrit otomobiller pazarın yüzde 44,2'sini oluştururken toplam satışları 368 bin 33'e ulaştı

Aynı dönemde benzinli otomobil satışları yüzde 16,6, dizel otomobil satışları yüzde 16 düşerken hibrit otomobil satışları yüzde 73, tam elektrikli araç satışları yüzde 126,1 arttı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

8- Türkiye'nin AB'de tescilli lezzet sayısının gelecek yıl 60'a ulaşması bekleniyor

Avrupa Birliği tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı 40'ı bulurken yıl sonuna kadar bu sayının 45'e yükseltilmesi planlanıyor

Yeşil ve dijital dönüşümle ilgili tescilli ve geçerli patent sayısının bu yıl sonunda 4 bine, gelecek yıl 4 bin 400 ulaştırılması öngörülüyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

9- Sınır Tanımayan Doktorlardan Sudan'da Faşir'den Tavila'ya gelenlerin "çok kötü durumda olduğu" uyarısı

Sınır Tanımayan Doktorlar Sudan Misyon Şefi Aline Serin:

"Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Tavila kentine, geçen hafta Faşir'in ele geçirilmesinden bu yana binlerce kişi gelmeye başladı. İnsanlar çok kötü durumda geliyor. Şimdiye kadar gelen tüm çocuklar yetersiz beslenmiş ve bunların yüzde 50'sinden fazlası ise ciddi şekilde yetersiz beslenmiş durumda"

"Faşir'de halihazırda sağlanabilecek tıbbi hizmet olmadığına inanıyoruz. Bölge, son 18 aydır neredeyse hiç malzeme gönderme imkanı olmadan kuşatma altındaydı"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

10- Filistin'in yeni Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, Türkiye'nin ülkesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi:

"Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in en büyük destekçisi"

"(Uluslararası İstikrar Gücü) Bu gücün İslam devletlerinden olmasını ve tabii ki Türkiye'nin de buna dahil olmasını istiyoruz"

(Tuğba Altun/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- İsrail hapishanelerinde 8 yıl tutulan Filistinli Ceabis: "Beni hayatta tutan, Allah'a imanımdı"

"İsrail hapishanelerindeyken Filistinli esirlere yönelik hem tıbbi hem de ilaç noktasındaki sıkıntılar çok büyüktü. Tıbbi yardım yoktu. Aynı zamanda Filistinliler için ayrılmış ilaçlar da yoktu"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- ABD Başkanı Trump, çok sayıda ülkeye ekonomik ve askeri yöntemlerle baskı uyguladı

Donald Trump, ikinci görev döneminde de Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeleri ticari gerekçelerle ek gümrük vergileri getirmekle, Venezuela ve Nijerya'yı da askeri müdahalelerle tehdit etti

Trump'ın uyguladığı tarifelerin Başkan'ın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığına dair dava, ABD Yüksek Mahkemesinde devam ediyor

(Bekir Aydoğan/Ankara) (Grafikli)

13- DENK lideri Van Baarle, Hollanda'da yeni hükümetin Müslüman karşıtlığıyla mücadele etmesi gerektiğini söyledi:

"Yeni hükümet ayrımcılıkla, İslamofobi'yle, İsrail'in suçlarıyla mücadele etmeli, İsrail'e yaptırım uygulamalı ve Filistinlilerin hakları için savaşmalı. Yeni hükümet ayrıca Hollanda'da yoksullukla da mücadele etmeli"

"Mültecilere ve Hollandalı Müslümanlara karşı ayrımcı görüşlere sahip siyasi partilerin bulunduğu bir hükümeti desteklemeyeceğiz. İsrail'i desteklemeye devam eden ve Filistinlilerin haklarını desteklemeyi reddeden bir hükümeti desteklemeyeceğiz"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

14- Düşen helikopterde yaralanan ormancı "yeşil vatan" için yeniden görevi başında

Denizli'de 2022 yılında düşen yangın söndürme helikopterinden yaralı kurtulan 31 yaşındaki Kenan Erdem, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden helikoptere binerek "yeşil vatan"ın korunması için görev yapmaya devam ediyor

Kenan Erdem:

"Helikoptere bindiğimde ilk etapta düşünüyordum, korkar mıyım, endişe duyar mıyım, fobim oluştu mu gibi ama bir şey değişmedi, yine uçmaya, yangınlara müdahaleye devam ettik"

(Özgür Alantor-Semih Yüksel/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Tren hattında acil organ nakli için hasta transferi

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 9 yıldır nakil bekleyen Mehmet Güdücü, Ankara'daki kızının yanına gitmek için bindiği trende müjdeli haber alınca trenin makinisti ve organ nakil koordinatörü hastanın en kısa sürede İzmir'e dönmesi için seferber oldu

Mehmet Güdücü:

"Ameliyat olmak için tren, otobüs, minibüs ve taksi kullanarak hastaneye geldim. Organı kaçırırsak bir daha ne zaman geleceği belli olmaz diye korktum"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- İstanbul'da ekimde en çok mandalina ve domates tüketildi

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali ile Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'ne ekim ayında 87 bin 503 ton meyve ve 175 bin 211 ton sebze olmak üzere toplam 262 bin 714 ton ürün getirildi

Meyve tüketiminde mandalinayı üzüm, muz, elma, limon ve kavun izlerken sebzede ise domatesi salatalık, biber, patates, patlıcan ve beyaz lahana takip etti

(Hüseyin Kul/İstanbul)

17- İstanbul Boğazı'ndan 9 ayda 29 bin 710 gemi geçti

Boğaz'dan geçiş yapan gemilerden 15 bin 813'ü kılavuz kaptan hizmeti aldı

Boğaz'ı bu dönemde 10 bin 886 genel kargo, 5 bin 484 dökme yük gemisi kullandı

(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

18- Galatasaray, "Devler Ligi"nde rotayı ilk 8'e çevirdi

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının yüzde 50'sini 9 puanla 9. sırada tamamladı

Galatasaray, Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladığı organizasyonda üst üste Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı yenerek ilk 8 hedefi için ümitlendi

"Cimbom", kalan maçlarda Union SG (E), Monaco (D), Atletico Madrid (E) ve Manchester City (D) ile karşılaşacak

Galatasaray'ın üst üste aldığı galibiyetlerde 7 golün 6'sına adını yazdıran Victor Osimhen başrolü oynadı

(Emrah Oktay/İstanbul)

19- Yavuz Selim Tuncer Tesisleri, Ümraniye'deki kulüplerin yeni yuvası oldu

Ihlamırkuyu Birlikspor Başkanı Murat Aydın:

"Bu tesisler, hem sporcu yetişmesi açısından hem de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması açısından çok büyük imkan sağlıyor"

Ümraniye Belediyesi Yavuz Selim Tuncer Tesisleri Amiri Mücahit Cafer Çakır:

"Burada hem saha hem de salon antrenmanlarını yapabiliyorlar. Şu anda profesyonel kulüplerle bire bir tüm imkanlara sahibiz"

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

20- Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonu yeni formatıyla başlıyor

İki kategoride 16'şar takımın mücadele edeceği ligde ilk maçlar, 9-11 Kasım'da oynanacak

Beş pencere üzerinden düzenlenecek Gençler Ligi'nde tüm maçlara Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak

Takımlar, kadrolarında 19 yaşında en fazla 2 oyuncuya da yer verebilecek

(Emre Doğan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.