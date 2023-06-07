ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 HAZİRAN 2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı'na "Milli Teknoloji Hamlesi"yle yürüyecekYeni dönemde, KOBİ'lerin finansmana erişimi daha da kolaylaşacak, bu çerçevede uygun koşullardaki krediler artırılacak, KOBİ Yatırım Bankası kurulacakBilişim sektöründeki start-up...

6 Nisan 1920

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı'na "Milli Teknoloji Hamlesi"yle yürüyecek

Yeni dönemde, KOBİ'lerin finansmana erişimi daha da kolaylaşacak, bu çerçevede uygun koşullardaki krediler artırılacak, KOBİ Yatırım Bankası kurulacak

Bilişim sektöründeki start-up firmalarının ürün ve hizmetlerini kolaylıkla pazarlamalarına yönelik 2028'e kadar 5 ülkede Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi kurulacak

Türkiye'yi "yeni nesil elektrikli otomobil üssü" haline getirme hedefi doğrultusunda, yerli otomobil Togg'un seri üretimi yıllar içinde artırılarak 2030'da 1 milyon araca çıkarılacak

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Orman teşkilatı, yangınlara müdahalede "10 dakika" hedefine odaklandı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Yangına ilk müdahale süresi 2003 yılında ortalama 40 dakika iken, eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemlerimiz sayesinde 2022 yılında 11 dakikaya indirilmiştir. Birkaç yıl içinde de 10 dakikaya ulaşmak için gerekli yatırımlar yapılarak, tedbirler alınmaktadır"

"Yangınları daha erken tespit için mevcut 776 yangın gözetleme kulesinden 184'ü 'akıllı kuleye' dönüştürülerek, bunlara 324 kamera sistemi kuruldu. Bu sistemler yangını önce tanımlayıp sonra sesli ve görsel olarak bölgedeki görevli personeli uyarıyor"

(Enes Duran/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İhracatın yüzde 57'si gemilerle gerçekleştirildi

Ocak-nisan döneminde deniz yoluyla yapılan ihracat tutarı 45,7 milyar dolar, kara yoluyla yapılan ihracat da 27,1 milyar dolar oldu

Söz konusu dönemde ihracatta hava yolu kullanımı yüzde 11,3 artarak 7 milyar 22 milyon 826 bin dolara yükseldi

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

4- Okyanuslar, "sıcaklık" alarmı veriyor

Okyanuslardaki ısınma sonucu dünyada deniz seviyesindeki yükselme son 30 yılda iki katına çıkarak rekor seviyeye ulaşırken, 900 milyon insan, yükselen deniz seviyesi karşısında tehlike altında bulunuyor

Karbon emisyonlarına bağlı olarak okyanuslarda artan asit miktarı, büyük balık popülasyonunun yüzde 90'ını ve mercan resiflerinin yüzde 50'sini yok etti

The Ocean Foundation Başkanı Mark J. Spalding: "En basit haliyle anlamamız gereken şu ki okyanuslar ısındıkça daha az oksijen üretecek ve daha asidik olacak. Bu ısınma, deniz seviyesinde daha fazla yükselme demek. Yükselen deniz seviyesi, yağmur ve kuraklık eğilimlerindeki değişikliklerle birleşerek daha tehlikeli selleri ve aşırı sıcaklıkları getirebilir"

(Nuran Erkul/Paris)

5- Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar 2023'ün ilk 5 ayında zirveye çıktı

90 bin kişi ile Ocak 2023, salgının başından bu yana teknoloji sektöründe en fazla işten çıkarmaların yaşandığı ay oldu

Bu yıl en fazla işten çıkarma, perakende sektöründe faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinde gerçekleşti

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

6- Denizlerin akciğerleri çoklu baskı altında

Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya:

"Dünyada yapılan araştırmalar dünyada en fazla karbon depolayabilen bitkinin Akdeniz'deki deniz çayırı olduğunu gösteriyor. Yağmur ormanları 800 gram karbon depolayabilirken deniz çayırları yağmur ormanlarından 10 kat daha fazla karbon depolayabiliyor"

"Deniz çayırlarını, hem yukarıdan sıcaklıkla ve kirlilikle; hem de aşağıdan teknelerin demirleriyle, zincirleriyle inanılmaz şekilde tehdit ediyoruz"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

7- Sultangazi Belediyesi, İBB'nin tamamlayamadığı Gazi Mahallesi'ndeki projeyi devralıyor

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun:

"İnşaat aynı seviyede diyebileceğimiz şekilde kaldı. Artık 4,5 yıla doğru gidiyoruz. Ne yazık ki bina İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından çürümeye terk edilmiş bir halde"

"Seçime şurada 8-9 ay var. Zamanın kalmadığı bir dönemde Sultangazi Belediyesine devretmek istediklerini bildirdiler. Biz devralacağız ve halkımıza hizmet edeceğiz"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Milli Saraylar'ın emektar müdürü merdiveninde ağladığı Dolmabahçe Sarayı'nı anlattı

Eski Milli Saraylar Müdürü İlhan Akşit:

"Herkes mutlu gezerken, merdivenlerde oturdum hüngür hüngür ağladım. 1500 kişi sarayın içinde, göçecek saray dedim. Ben bu yükün altından nasıl kalkarım diye endişe ettim"

"Atatürk'ün odasındaki yatakta eskimiş bir yorgan vardı. O yorganı gördükçe çok üzülüyordum. Gidin bana yatağı kaplayacak büyük bir bayrak getirin dedim. Bayrağı örttüm, o yorgan görünmüyordu. Hala o bayrak durur orada"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Bir kilo 600 gram doğan bebek, nadir yapılan ameliyatla "körlük" riskinden kurtuldu

Kalıcı görme kaybına yol açan "prematüre retinopatisi" hastalığı ile dünyaya gelen bebeğin sağlıklı görebilmesi için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan özel cerrahi operasyonun tüm aşamalarını AA ekibi görüntüledi

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Şengül Özdek: "Bebeğimize yapılan vitrektomi ameliyatı çok başarılı geçti, gayet güzel bir şekilde görmeye başlayacak. ROP hastalığı, 34 haftadan küçük doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 30'unda görülüyor ancak yüzde 5-10'unda ilerlemiş hastalık tablosuyla karşılaşıyoruz"

"Prematüre bebeği olan ailelerin göz hastalıklarına karşı uyanık olması, bebeklerinin düzenli göz kontrollerini ihmal etmemeleri büyük önem taşıyor"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

Premier Lig'de şampiyonluklara ambargo koyan Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanması halinde bunu Manchester United'ın ardından başaran ikinci İngiliz kulübü olarak futbol tarihine geçecek

İspanyol teknik adam Pep Guardiola, Manchester City ile üç kupayı da kazanması durumunda kariyerinde iki kez "üçleme" yapan ilk teknik adam olacak

(Yunus Kaymaz/İstanbul) (Grafikli)

11- Süper Lig'in 75. takımı yarın Manisa'da belli olacak

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Pendikspor ile Bodrumspor, 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek

Daha önce 8 farklı ilde oynanan play-off finaline Manisa, ilk kez ev sahipliği yapacak

(Ali Korkmaz/İzmir) (Grafikli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.