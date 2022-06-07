ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Haziran 2022 - Haberler

6 Nisan 1920

1- Azerbaycan, Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini destekliyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov:

" Azerbaycan, Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini desteklediğini en yüksek düzeyde ifade etmiştir. Türkiye ile Ermenistan'ın özel temsilciler atamasını ve onların yaptığı 3 görüşmeyi çok olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu, Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik müspet mesajlarının örneğidir"

"Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin benzeri olmayan yakınlık seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Şuşa Beyannamesi bunu müttefiklik seviyesine çıkardı ve birçok alanda geleceğe bakarak yeni hedefler koydu"

(Mustafa Deveci/Ruslan Rehimov/Mehmet Şah Yılmaz/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yakıt pilli yerli İHA, EFES-2022'de vitrine çıktı

Lentatek Genel Müdürü Öner Tekin:

"Elektrikli İHA'yı tamamen yakıt piliyle çalışır hale çevirdik. Elektrikli insansız sistemlerdeki en büyük problem havada kalış süresi. Yakıt piliyle bunu bir miktar aşıyoruz. Normal sistemlere göre uçuş menzilini çok fazla artırmış oluyoruz"

"Bu teknolojiyi çok daha geliştirerek büyük İHA'larda da kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz"

(Göksel Yıldırım/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- YPG/PKK'nın yerinden ettiği Münbiçliler, evlerine dönmeyi bekliyor

Münbiç'teki Beni Sait aşiretinin lideri Abdullah Şilaş:

"Bir an önce ilçenin özgürleştirilmesini istiyoruz. Uzun yıllardır yerimizden edildik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını destekliyoruz"

Münbiçli Ali Süleyman:

"Topraklarımıza kavuşmak için gün sayıyoruz"

(Ömer Koparan/Cerablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TMO, hububat alımlarında sağladığı prim destekleriyle depolarını dolduracak

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek"

"Çiftçi Kayıt Sistemi'nde olmak kaydıyla üreticilerimiz, sistemdeki verimin iki katına kadar ürünlerini TMO'ya teslim edebilecek"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

5- 5 ayda 112 bin dosya "uzlaşma" ile kapandı

Bu yıl içinde 112 bin 665 soruşturma ve kovuşturma dosyası, bağış yapma, kamu yararına çalışma, suç nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi ve özür dileme gibi şartlar karşılığında anlaşmayla sonuçlandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen yılın başarılı uzlaştırmacıları, uzlaştırmada başarı sağlayan cumhuriyet başsavcılıkları ile cumhuriyet savcılarına 8 Haziran'da düzenlenecek törenle ödül verecek

(Kemal Karadağ/Ankara)

6- 18 yaşından büyük herkes ücretsiz eğitimle 15 ayda yazılımcı olabiliyor

Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya:

"Herhangi bir diploma şartımız yok. Öğrenci öncelikle çevrim içi sınavı geçtikten sonra 4 haftalık bir havuz programına alınıyor, çevrim içi sınavlarda yazılımla ilgili bir şey sormuyoruz"

"Eğitim sıfırdan başlıyor. Yaklaşık 1 sene süren ilk modülden sonra öğrencilerimiz partner şirketlerimizde staj programlarına başlıyorlar, daha sonra kendi çabalarıyla kariyerleri şekilleniyor"

(Furkan Gençoğlu/Tolga Yanık/İstanbul)

7- Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi: Sultanahmet

İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerine 7 yıl 5 ay 6 günde inşa edilen Sultanahmet Camisi, 405 yıldır kentin kalbinde adeta bir mühür gibi duruyor

Eserlerinden olmadığı halde Mimar Sinan'dan izler taşıyan camide 6 Temmuz 2017'den bu yana sürdürülen tarihinin en kapsamlı restorasyonunun yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

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