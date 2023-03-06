ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Mart 2023

Yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyorGelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar: "Depremin etkilerini dikkate alarak yapılandırma yasasına olan başvuruları ve ilk taksit ödemelerini ülke genelinde bir ay uzatmaya ve deprem bölgesindeki...

6 Nisan 1920

1- Yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar:

"Depremin etkilerini dikkate alarak yapılandırma yasasına olan başvuruları ve ilk taksit ödemelerini ülke genelinde bir ay uzatmaya ve deprem bölgesindeki mükelleflerin başvurularını ve ödemelerini de mücbir sebep halinin bitiminden sonraki bir tarihe ertelemeye yönelik teknik çalışmalarımızı tamamladık"

"Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarından veraset ve intikal vergisi, depremde yıkılan ağır veya orta hasarlı olan binalardan emlak vergisi, yine depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin alınmaması yönünde de çalışmalarımızı yaptık"

"İşverenlerin çalışanlarına yaptığı yardımların ücret olarak değerlendirilmemesi amacıyla da düzenleme önerimiz oldu. Bu kapsamda ayni yardımların tamamından, nakdi yardımların da 50 bin lirayı aşmayan kısmından gelir vergisi alınmamasını sağlayacak çalışmayı da tamamladık"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Malatya, afetin ardından devlet destekli üretim ve ihracatla ayağa kalkmayı hedefliyor

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu:

"Faizsiz kredi destekleri istiyoruz. Özellikle hasarlı olan iş yerlerinde kısa çalışma ödeneği tahsisi gerçekleşmiş. Fakat hasarlı iş yeri olmayan, evi yıkılan, işçisi gelmeyen herkes için kısa çalışma ödeneği yapılmalı"

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin:

"Ticaret bir an önce ayağa kaldırılmalı. Ticareti ayağa kaldırmazsanız şehri yerinde tutamazsınız"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Depremde yakınlarını kaybeden çiftçiler acılarına rağmen tarla mesaisine başladı

Hububat, biber ve üzüm üretiminin yapıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçiler, tarlalarında ekim, sulama ve gübreleme işlemleri gerçekleştiriyor

Afette 17 yakınını kaybeden çiftçi Mustafa Koşar:

"Tarım önemli, üretmezsek yaşayamayız. Mahsulleri yetiştireceğiz ki Türkiye, işçi ve biz faydalanalım. Depremin etkisini üzerimizden atamasak bile mecburen çalışacağız"

(Fırat Özdemir-Cebrail Caymaz/Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Diğer işlerini bırakıp depremzedeler için konteyner üretiyorlar

Depremden etkilenen bölgelerdeki en önemli sanayi merkezlerinden Gaziantep'te, konteyner üretme kabiliyeti olan firmalar tümüyle depremzedelerin kullanımına sunulacak konteynerlerin üretimine geçti

İtina Prefabrik Konteyner işletmesinin sahibi Bilal Dalgacı:

"Konteyner taleplerinde Valilik teslimatları dolayısıyla 31 Mart'a kadar sipariş almamaya çalışıyoruz. Aldıklarımızı da bu tarihten sonrasına sıralıyoruz"

(Göksel Yıldırım/Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Hatay'da depremzede çiftçinin ürünü tarlada kalmaktan kurtuldu

Depremin ardından Hatay Sebze Hali kapalı olduğu için hasat zamanı gelen marulları tarlada kalan Akkaya ailesinin çağrısı bir perakende zincirinden karşılık buldu

Çiftçi Turgay Akkaya: "Büyük karamsarlık içindeydik, şimdi mutluyuz. Başka yardımseverlerin, şirketlerin bölgeye yardımcı ve destek olmalarını istiyoruz, bekliyoruz"

Çiftçi Selda Akkaya: "'Kimse bizi görmeyecek' demiştim. Bu telefonla çok mutlu oldum, umutlandım, anlatamam"

(Göksel Yıldırım/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yönündeki çalışmalara odaklandı

Ticaret Bakanlığınca, Gümrük Birliği'nin işleyişinin geliştirilmesi ve güncelleme müzakerelerinin başlatılmasına yönelik AB Komisyonu ve AB üye ülkelerindeki muhataplarla siyasi ve teknik seviyede yoğun görüşmeler gerçekleştiriliyor

Bu süreçler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın bir koordinasyon içinde yürütülüyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

7- Dünyadaki en büyük depremlerin ekonomik hasarı trilyon doları buluyor

Japonya'da 2011'deki Tohoku depremi 360 milyar dolar, 1995'teki Büyük Hanşin depremi 200 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtı

Yol açtığı ekonomik kaybın 47 milyar doları sigorta tarafından karşılanan Tohoku depremi, dünya tarihindeki en yüksek sigortalı deprem olarak kayıtlara geçti

Dünyada 150 milyar dolarla en yüksek maliyetli üçüncü deprem ise 2008'de Çin'i vuran Siçuan depremi oldu

(Nuran Erkul/Londra)

8- Ziraat Katılım'ın tarıma desteği sektöre finansman akışını hızlandıracak

Dünya ekonomilerinde salgın sonrası artan gıda fiyatları ile tarım sektörü giderek daha kritik hale gelirken, Türkiye'de tarımsal üretime destek veren bankalara Ziraat Katılım'ın da eklenmesi ile sektöre aktarılan kaynağın artması bekleniyor

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir:

"Ülkemizde ilk kez bir kamu katılım bankası olarak devlet destekli finansmanlarımızı halkımızın hizmetine sunmaktayız. Katma değerli üretimi desteklemek ve tarım ekosisteminde sürdürülebilirliğe katkı sunmayı amaçlıyoruz"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

9- Depremde iki kez enkazda kalan anne erken doğan bebeğinin yolunu gözlüyor

Suriye'nin Afrin ilçesindeki evinin enkazından kurtarılan Dima Halil:

"Erken doğum yaptım ama gidecek yerimiz yoktu. Çadırımız yoktu. Tekrar, kocam ve bebeğimle yıkılan eve döndük. Artçılardan evimiz tekrar yıkıldı"

"Oğlumun taburcu edilmesini bekliyoruz. Erken doğum ve yaşadığımız travmadan etkilendi. Sabır ve umutla kucağıma almayı bekliyorum"

(Eşref Musa/Ömer Koparan/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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