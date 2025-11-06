500 Bin Konut Projesi Belli Oldu

6 Nisan 1920

1- "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, şehirlerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak, 81 ilde 500 bin sosyal konutun yükseleceği ilçeler belirlendi

Projede en fazla konutun planlandığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek

İstanbul'da proje kapsamındaki 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek

Ankara'da 30 bin 823 konut 21 ilçede, İzmir'de ise 21 bin 20 konut 11 ilçede yapılacak

2- e-Devlet'te kullanıcı sayısının 2026'da 70 milyona ulaşması hedefleniyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre e-Devlet Kapısı'na entegre edilecek kamu hizmetlerinin sayısının gelecek yıl 9 bine çıkarılması planlanıyor

Sistemden halen merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ve özel kurumlar dahil 1104 kurum ve kuruluşun toplam 8 bin 665 hizmetine ulaşılabiliyor

3- Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 9,7 artarken ekimde 310 bin 457 satışla yılın en yüksek aylık rakama ulaşıldı

Yılın 10 ayında tapu dairelerinde toplam 16,7 milyon işlem gerçekleştirilirken bu işlemlerden elde edilen harç geliri 122,8 milyar liraya yaklaştı

4- T10F ekimde en çok satılan ilk 10 otomobil arasına girdi

Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, tüm otomobillerde de 7. sırada konumlandı

Geçen ay Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Volkswagen Taigo bulundu. Listenin ilk 10 sırasında elektrikli araç segmentini yalnızca Togg'un T10F modeli temsil etti

5- Android cihazlara mağaza dışından yüklenen uygulamalarda güvenlik riski 50 kat fazla

Google, "Android Geliştirici Doğrulaması" olarak isimlendirdiği yeni politikasıyla platformdaki kötü amaçlı yazılımlarla mücadele etmeyi planlıyor

"Keep Android Open (Android'i Açık Tut)" oluşumuna destek veren bazı uygulama geliştiriciler ise yeni politikanın Android ekosisteminin açık yapısını olumsuz etkileyeceğini savunuyor

6- Fitch Ratings, Türk bankalarının karlılıklarında 2026'da iyileşme bekliyor

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç:

"Gelecek yıl bankaların karlılıklarının bu yıla göre görece daha iyi olacağını öngörüyoruz"

"Birçok bankanın ihraç yaptığını gördük. Bu da dış piyasalara erişim olduğunu gösteriyor"

7- Ömür boyu yenileme garantili sağlık sigortalarının sektörün istikrarını güçlendirmesi bekleniyor

Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu:

"(Sağlık sigortaları) Şirketler kendi politikaları uyarınca, stratejik ve risk iştahları doğrultusunda 60 yaşının üstündeki kişilere de isterse ömür boyu yenileme garantisi sunabilir"

"2026'ya kadar olan dönem, sektörün kendini yeniden yapılandırması açısından iyi planlanması gereken bir süre olacak ancak bu sürecin sadece mevzuat uyumuna değil, bütünsel bir dönüşüme odaklanması gerekiyor"

8- İsrail'in Gazze'ye saldırıları çevre istismarının güçlü örneklerinden biri oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tarım, sağlık, biyoçeşitlilik, ekonomi ve altyapı gibi farklı alanlarda ciddi tahribatlara yol açtı

Yapılan çalışmalara göre, Gazze Şeridi'ndeki mevcut su kaynaklarının verimliliği yüzde 60'tan yüzde 25'e düştü

9- 5G, şehirleri daha verimli, güvenli ve duyarlı hale getirecek

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata:

"5G teknolojilerinin, ülkemizin akıllı şehirler vizyonunda hızlandırıcı görev üstleneceğini net olarak söyleyebiliriz"

"İmalat sektöründen enerji sektörüne, eğitimden sağlığa pek çok alanda 5G teknolojisinin sağladığı imkanlar toplumu ve ekonomiyi dönüştürerek, bireylerin yaşam kalitesini artıracaktır"

10- Osimhen, Galatasaray tarihinin en fazla gol atan 5. yabancısı

Galatasaray'da toplam 46 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, 45 gol atan Wesley Sneijder'i geçerek, kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular sıralamasında 5. sıraya yükseldi

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında 6 golle en üst sıraya yükseldi

Sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında 12 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, Milan Baros ve Shabani Nonda ile birlikte bu alanda zirvede yer alıyor

11- Formula 1'de 4 etap, 3 pilot, 1 şampiyonluk koltuğu

Organizasyonun son 4 etabı göz önüne alındığında geride kalan 15 yılda 3 pilotun dahil olduğu en yakın şampiyonluk rekabeti yaşanıyor

Pilotlar klasmanında McLaren'dan Norris 357 ve Piastri 356, Red Bull'dan Verstappen ise 321 puanla ilk 3 basamakta bulunuyor

Sezonun 20 etaplık bölümünde Piastri 7, Norris 6, Verstappen 5 yarış zaferi kazandı

