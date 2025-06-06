ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Sınırın ikiye ayırdığı köyde akrabalık ilişkileri bir asırdır sürdürülüyor

Sınırın 1921'de belirlenmesiyle bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı da Gürcistan'da kalan yerleşim yerinde akrabalık ilişkileri ve kültürel bağlar devam ediyor

Türkiye sınırlarında kalan Sarp köyünün muhtarı Yalçın Çakır:

"Aramızda ne kadar sınır olursa olsun, gönüllerimiz bir. Orada (Gürcistan tarafındaki Sarpi'de) bir cenaze varsa, o acıyı kendi evimizdeymiş gibi hissediyoruz"

(Yusuf Okur/Artvin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ile Romanya arasında bölgesel işbirliğinin artması öngörülüyor

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Balcı:

"Enerji güvenliği, siber savunma ve sınır ötesi suçlarla mücadele gibi alanlarda Türkiye ve Romanya'nın ortak projeler geliştirmesi, bölgesel istikrarın pekiştirilmesine katkı sağlayacaktır"

Merkezi Bükreş'te bulunan Orta Doğu Politika ve Ekonomi Enstitüsü Program Direktörü Ecaterina Matoi:

"Türkiye'nin Romanya'ya doğrudan yatırımlarını artırma potansiyeli var. Rumen girişimcilerin Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünmeleri için teşvik edici unsurlar bulunmaktadır"

(Yunus Türk/İstanbul)

3- Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit

Ocak-mayıs döneminde otomobil pazarının yüzde 42,9'unu tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit otomobiller oluşturdu

Hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 1402,7 artış göstererek 20 bin 812 satış adedine ulaştı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

4- Yapay zeka, DevSecOps dönüşümünü hızlandırıyor

Bilişim Teknolojileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Serttaş:

"Şirketler, yapay zekaya hızlı bir adaptasyon sürecine başladı. DevSecOps'la yapay zekanın entegresi sayesinde güvenliği hızlı bir şekilde sağlayabileceklerini ve anomalileri tespit edebileceklerini ve kod analizinde kullanabileceklerini gördüler"

"Yapay zekanın tüm dünyada hem donanımsal hem de yazılımsal altyapısının hızla gelişmesiyle, bu teknolojiye adaptasyon süreci de hızla tamamlanacak"

(Mehmet Selçuk Güçlü-Mücahithan Avcıoğlu/İstanbul)

5- Yapay zeka, var olmayan verileri gerçekte varmışçasına aktararak "halüsinasyon görüyor"

Rochester Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nden Profesör Ehsan Hoque:

"Bir yanlışı 'doğrulaması' istendiğinde birçok model, yardımcı oluyormuş gibi görünmek için halüsinasyon görüyor"

Washington Üniversitesi Dilbilimi Bölümü'nden Profesör Emily Bender:

"Yapay zeka tasarımlarındaki hiçbir şey, halüsinasyon problemini çözüme kavuşturmuyor"

(Damla Delialioğlu/Ankara)

6- Almanya'da Müslümanlar İslam düşmanlığının artmasından rahatsız

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici:

"İnsanlar artık kendilerini burada rahat hissetmiyor. Müslümanlar akşamları bazı bölgelere gitmemeye çalışıyorlar"

Almanya Merkez Konseyi Genel Sekreteri Aladdin Beiersdorf-El Schallah:

"Biz de buraya aitiz ve artık İslam'ın Almanya'ya ait olup olmadığı sorusu sorulmamalıdır"

(Erbil Başay/Berlin) (Görüntülü)

7- The Crown dizisi oyuncusu Khalid Abdalla, Gazze için sözlere değil, somut eylemlere ihtiyaç olduğunu söyledi:

"Somut değişikliğe ihtiyacımız var. Kelimeler değil eylemler istiyoruz. İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Bu, bunu (soykırımı) durdurabilecek tek şey"

"(Siyasilerin söylemlerindeki değişiklikler) Gazze'de kaybolan bir çocuğun ebeveynleri için hiçbir fark yaratmaz, enkazdan çıkarılmaya çalışan bir çocuk için, yardıma gittiğinde öldürülen anneler ve babalar için de bir fark yaratmaz"

(Zuhal Demirci/Londra) (Görüntülü)

8- OPEC+'nın üretimi artırma hamlesiyle petrol fiyatlarının 50 doların altına gerileyebileceği öngörülüyor

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi:

"Petrol fiyatları yakında yeniden 50 doların altına inebilir"

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Fereydoun Barkeshli:

"Büyük şirketler dahi uzun süre boyunca varil başına 50-60 dolar seviyesindeki fiyatlarla faaliyetlerini sürdüremez"

(Duygu Alhan/Ankara)

9- A Milli Futbol Takımı, 640. maçına çıkacak

Hazırlık maçında yarın ABD ile karşılaşacak Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 285'i özel toplam 639 maç oynayıp biri hükmen 250 galibiyet, 150 beraberlik, 239 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 22'nci maçını oynayacak

(Hilmi Sever/Hartford) (Grafikli)

10- Türkiye ile ABD 5. randevuda

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarınki rakibi ABD ile tarihinde 5. kez karşılaşacak

Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı

(Hilmi Sever/Hartford)

11- Trabzonspor'da Nwakaeme, ikinci döneminde fazla skor katkısı sağlayamadı

Karadeniz temsilcisindeki ilk döneminde 145 maçta 47 kez rakip fileleri havalandıran, sezon başında bordo-mavililere geri dönen Nijeryalı oyuncu, ligde sakatlıkların etkisiyle 20 karşılaşmada forma giyerken sadece 1 kez gol sevinci yaşadı

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

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