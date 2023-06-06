ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 HAZİRAN 2023

Ulaştırma ve haberleşmede yeni yatırımlar yoldaUlaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yeni dönemde demir yolları başta olmak üzere kara, hava, deniz yollarında ve iletişim altyapısında yatırımlar devam edecekAydın-Denizli, Ankara-Kırıkkale, Antalya-Alanya, Başakşehir-Nakkaş...

6 Nisan 1920

1- Ulaştırma ve haberleşmede yeni yatırımlar yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yeni dönemde demir yolları başta olmak üzere kara, hava, deniz yollarında ve iletişim altyapısında yatırımlar devam edecek

Aydın- Denizli, Ankara-Kırıkkale, Antalya-Alanya, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu tamamlanacak, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Bandırma-Bursa-Osmaneli hızlı trenle buluşacak, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesi hayata geçirilecek

5G teknolojisiyle yüzde 100 oranında nüfus kapsaması sağlanacak, 6G teknolojisine yönelik çalışmalar hızlanacak

(Arife Yıldız Ünal-Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Tarımda gıda arz güvenliği için yerli ve milli adımlar atılacak

Yeni dönemde, tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olunan alanlarda çalışmalar yapılacak, yerlileştirme, millileştirmeye öncelik verilecek ve hızlandırılacak

Tüketicinin güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesine odaklanılacak, üreticilerin güçlendirilmesi ve tüketicilerin korunması prensibi benimsenecek

Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri kurulacak

(Cüneyt Kemal Özkök/Ankara)

3- Ticaret Bakanlığının gündemi ihracatı artırmak ile aşırı fiyat artışlarının önlenmesi olacak

Bakanlığı, yeni dönemde esnaf, ticaret erbabı, tüketici ve ihracatçıyı ilgilendiren yoğun bir ajanda bekliyor

Bakanlığın gündeminde, hizmet ve katma değerli ürün ihracatının artırılması ile Yeşil Mutabakat'a uyum kapsamında atılacak adımlar ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi ilk sıralarda yer alacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek

YKS'nin 17 Haziran'daki birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 463 aday, 18 Haziran'daki ikinci oturumu AYT'ye 2 milyon 573 bin 136 aday, aynı gün öğleden sonra yapılacak üçüncü oturumu YDT'ye 338 bin 14 aday başvurdu

(Selma Kasap/Ankara)

5- Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatı

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 738 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 424 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 480 milyon 269 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 76 milyon 512 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Irak'a 837 milyon 249 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya Federasyonu'na 402 milyon 401 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü İspanya'ya 172 milyon 874 bin dolar tutarında dış satım yaptı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 5 ayda 287 milyar lirayı aştı

Türk lirasıyla ihracat ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,6 artışla 77,7 milyar liraya yaklaştı

Martta Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 165, dış satım gerçekleştiren firma sayısı 8 bin 440 oldu

(Deniz Çiçek/Ankara)

7- Fitch Solutions, Türkiye'de enflasyonun 2024 ortasına kadar yüzde 20'nin altına düşmesini bekliyor

Fitch Solutions kuruluşu BMI Araştırma Ülke Riski Avrupa Başkanı Anwita Basu:

"Türkiye'de şu an yüzde 40 olan enflasyonun bir süre yüzde 35-40 bandında kaldıktan sonra düşüşünü hızlandıracağını tahmin ediyoruz"

"Gıda enflasyonuna ilişkin öngörümüz genel olarak Avrupa için de geçerli. Çünkü kuraklık her yerde gıda fiyatlarını etkiliyor ve endişe veriyor. Türkiye dahil Avrupa'da gıda enflasyonu yüksek seyrediyor"

(Nuran Erkul/Londra)

8- Marmara Denizi'nde tespit edilen "katil yosun"un yeni rotası Karadeniz olabilir

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın:

"Marmara'da tespit ettiğimiz yer, binde 23 gibi bir tuzluluk bölgesi ve buraya da adaptasyon sağlamış, yayılmaya başlıyor. Şu anda Marmara için geniş alanlara yayıldığını söyleyemiyoruz, sadece 1 noktada tespit ettik ancak önümüzdeki süreçte aynı noktayı takip edeceğiz"

"Karadeniz'de binde 15 ile 18 arasında bir tuzluluk var, önümüzdeki süreçte Marmara Denizi'ne adaptasyonunu sağladıktan sonra Karadeniz'de görülebilme ihtimali var"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester City oldu

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 562 milyon dolarlık değere ulaşan Manchester City'yi 1 milyar 513 milyon dolarlık marka değeriyle Real Madrid ve 1 milyar 425 milyon dolarla Barcelona izliyor

İlk 50 kulüp markası içinde İngiltere 18, Almanya 10, İspanya 9, İtalya 6 kulüple yer alırken Türk kulüpleri sıralamaya giremedi

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner: "Türk futbol kulüpleri taraftar tabanını iyi tanımalı. Kulüpler taraftar veri tabanının iyi analizi, tutarlı veri ve hesaplamalara dayalı uzun dönemli ve verimli sponsorluk anlaşmalarıyla marka değerlerini artırabilir"

(Merve Özlem Çakır/Ankara) (Grafikli)

10- "Potanın Perileri" Avrupa Şampiyonası'nda adım adım ilerlemek istiyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Tilbe Şenyürek: "Zor bir maçla (Sırbistan) başlayacağız ama ilk müsabakalar her zaman sürpriz olur. Bunu avantaja çevirebiliriz"

"Öncelikli amacımız olimpiyat elemelerine gitmek. Her şeyi adım adım düşünüyoruz"

Milli oyuncu Olcay Çakır Turgut: "Jenerasyon değişikliğiyle ayağa kalkıp eski milli takımı görebileceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz sporda beslenmenin önemini anlattı:

"Beslenme, bu işin en zorlu kısmı. Herkesin sevdiği veya sevmediği yiyecekler var. Sporda başarılı olmak istiyorsanız sevmediğiniz yemekleri de yemek zorundasınız"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.