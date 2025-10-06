ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı ve engelli yalnız bırakılmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen programla, yaşlı, engelli ve kronik hastaların ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçları karşılanıyor

Ekibin büyük bölümünü kadınlar, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifikalı personel oluşturuyor

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

2- Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 965,7 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2009'dan bu yıl 19 Eylül'e kadar söz konusu kredilere sağlanan kefalet tutarı 812,1 milyar lirayı buldu

Hazine destekli kefalet sistemiyle aynı dönemde sağlanan ticari kredi ise 924,1 milyar liraya yaklaştı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- Sumud Filosu'nda alıkonulan gazeteci Andrieu: "Türkler insanlığa karşı işlenen suçların delillerini topladı"

"Türklerin yaptığı en önemli şey, bizi besleyip rahat yataklar vermeleri değildi. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz ama yaptıkları en önemli şey, bizi doktorlara, avukatlara götürerek insanlığa karşı işlenen suçların delillerini topladılar"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- ABD'li gazeteci Martin'e göre Sumud aktivistlerine yapılan muamele İsrail'in cezasızlığının göstergesi

ABD'li ünlü gazeteci ve "The Empire Files" belgesel programının sunucusu Abby Martin:

"Tarih kitaplarında okuduğum veya gördüğüm şeyler, Gazze'de dökülen kanın yanında sönük kalıyor. 2 yıldır telefonumda 4K çözünürlükte gördüklerim, tarihte öğrendiğim her şeyin önüne geçti"

"ABD'nin dünyanın kafasına dayadığı bir namlu var ve Gazze'deki soykırım bu yüzden devam ediyor"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

5- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - 5G ile sanayi dönüşecek, akıllı fabrikalarla verimlilik artacak

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: "5G'nin en somut yansımalarından biri, akıllı fabrikaların gelişiminde görülecek. 5G ile üretim hatlarındaki robotlar, otonom araçlar ve otomasyon sistemleri, gerçek zamanlı veri alışverişi sayesinde verimliliği artıracak ve hata oranlarını düşürecek"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir: "İmalat, enerji, sağlık ve tarım gibi kritik sektörlerde 5G'nin getirdiği yenilikçi çözümlerin uygulanmasının teşvik edilmesi, sektörlerin küresel rekabet gücünü artırarak Türkiye ekonomisinin genel performansına olumlu yansıyacak"

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı: "5G, savunma sanayimizin geleceğini şekillendirecek stratejik bir sıçrama noktasıdır. Biz bu dönüşümü, sanayicilerimizin küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşması için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak değerlendiriyoruz"

(Zeynep Duyar-Yunus Türk/Ankara)

6- Başkentten 9 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat

Ankara'dan ocak-eylül döneminde Almanya'ya yaklaşık 789 milyon 255 bin dolar, Birleşik Krallık'a 770 milyon 742 bin dolar ve Çin'e 760 milyon 571 dolarlık ihracat yapıldı

Dış satımın 1 milyar 254 milyon 416 bin dolarlık kısmı "otomotiv endüstrisi", 1 milyar 239 milyon 223 bin dolarlık bölümü "kimyevi maddeler ve mamulleri" ürünlerinden oluştu

(Serhat Tutak/Ankara)

7- Bahçeli'nin hibe ettiği Hacıbektaş'taki arsaya yapılan cemevi külliyesi 11 Ekim'de açılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na bağışladığı arazide, yaklaşık 6 bin metrekarelik alana inşa edilen Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nde, cem salonunun tavanı 7 kat gökyüzünü temsil edecek biçimde kırlangıç motifiyle tasarlandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: "Sayın Genel Başkanımız sık sık 'Bir an önce açın' diyerek süreci takip etti. İlk davetiyeyi ben Sayın Genel Başkanımıza arz ettim. Kendisi çok mutlu ve memnun oldu"

(Betül Bilsel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- RÖPORTAJ - Ayşe Kulin, yazarlık serüvenini AA'ya anlattı:

"Yazarlığımı artık sonlandıracağım çünkü ben 84 yaşındayım. Son kitabım olduğunu düşünüyorum. 'Bir Bunağın Hatıra Defteri'ni yazacağım başlangıcını da yaptım. Tamamen bunarsam yazamam"

"(Aylardan Kasım Günlerden Perşembe) Bu kitapta Mustafa Kemal'in çocukluğunu, ilk gençliğini ve hastalandıktan sonraki ölüm döşeğindeki halini okuyacaksınız. Dört dörtlük bir Mustafa Kemal kitabı değil. Zaten kalın bir kitap da değil. Bilinen tarafları, savaşları, devlet adamlığı, inkılaplar bu kitapta yok. Yeni kitabımda Atatürk'ün daha çok iç dünyasını yazdım"

"Kitabın 50 sene sonra var olacağını zannetmiyorum. Belki dijital olarak okunabilir ve okunuyor da. Güçlü devletler demek istemiyorum, 'gelişmiş devletler' daha doğru bir kavram ve onlar teknolojide ilerliyor. Avrupalı, Amerikalılardan sıdkım sıyrıldı, Bosna'da Müslümanlara neler yaptıklarını, gözlerini nasıl kapattıklarını gördük, bugün Filistinlilere yapılanlara göz yumdukları gibi. Yine de teknoloji konusunda dünyayı takip etmeliyiz"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- 30 yıllık işitme sorunundan biyonik kulak ameliyatıyla kurtuldu

Artvin'de yaşayan 34 yaşındaki Emrah Altun, işitme cihazı kullanmasına rağmen sesleri ayırt edemez hale gelince geçirdiği biyonik kulak operasyonunun ardından dudak okumayı bıraktı, sesleri yeniden duymaya başladı

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Huntürk Atilla: "Hem sosyal yaşantısı hem de iş hayatı son derece olumsuz etkilenen hastaya işitme testi yaptık ve ileri derecede işitme kaybı durumu ortaya çıktı. Bu durumdaki hastalar için işitme cihazı yararlı olmuyor. Koklear implant dediğimiz cihaz takılarak cerrahi tedavi söz konusu oluyor"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Kolossai Antik Kenti'nde yan yana kaya tekne tipi 60 mezar bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 3 yıl önce yüzey araştırmalarının başladığı Denizli Honaz'daki Kolossai Antik Kenti'nde ilk kez kazı çalışmaları başlatıldı

Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Barış Yener: "Kolossai'de Anadolu'nun en büyük kaya oygu tekne mezar tipindeki mezarlık alanına rastladık. Yüzey toprağını kaldırdıktan sonra karşımıza çıkan mezar sayısı yaklaşık 65 ve biz bunun 60'ını kazdık. İskelet fragmanlarıyla birlikte önemli verilerle karşılaştık"

(Sebahatdin Zeyrek/Denizli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Avrupa'nın en değerli şirketi yılın üçüncü çeyreği itibarıyla ASML oldu

Bölgedeki en değerli 10 şirket teknoloji, moda, finans, ilaç, kozmetik ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

12- BM Özel Raportörü Xanthaki'den UEFA'ya "Barış Planı'nı beklemeksizin İsrail'i men" çağrısı

FIFA ve UEFA'ya İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulunan raportörlerden Xanthaki:

"Spor kuruluşlarının sorumluluk alması gerekiyor, aynı şekilde devletlerin de. Artık hareketsiz kalamayız"

"Benim UEFA için başka bir önerim var; önce tedbir alsınlar, barış sağlandığında belki o zaman İsrail yeniden müsabakalara kabul edilebilir"

"Spor kulüplerinin kendi inisiyatifleriyle harekete geçmesi mümkün. Ama bu UEFA, FIFA ve diğer spor kuruluşları için çok kötü olur. Çünkü bu, onları gayrimeşru ve itibarsız hale getirecektir"

(Yunus Kaymaz/Londra) (Görüntülü)

13- VakıfBank Başantrenörü Guidetti, transferlerden memnun:

"Bu seneki takımdan çok memnunum. İyi kadro oluşturduk"

"Her alanda final oynamak için sahaya çıkacağız"

"Boskovic'i 10 başantrenöre sorsanız en az 5'i onun dünyadaki en iyi pasör çaprazı olduğunu söyleyecektir"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İlk 8 haftada 5 Süper Lig kulübü teknik direktör değiştirdi

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 5 kulüp teknik adam değişikliğine gitti

Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep FK ve Eyüpspor, sezona başladıkları teknik adamlarla yollarını ayırdı

(Emrah Oktay/İstanbul)

