ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Depremden etkilenen illerde üretim ve ihracata güçlü destek sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Deprem felaketi nedeniyle kullandırım kıstaslarında ilave kolaylıklar sağlanarak, uygulamaya alınan faiz indirimli Deprem Destek Kredisi, ilgili dönemde esnaf ve sanatkarlarımız için can suyu olmuş, ticaret erbabımızın nakit akışlarının korunmasında önemli bir fonksiyon üstlenmiştir"

"Bakanlığımız tarafından yürütülen bilgilendirme ve kapasite geliştirme faaliyetleriyle, deprem bölgesinde üretim, ihracat ve küresel pazarlara entegrasyon süreci destekleniyor"

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Bölge milletvekilleri depreme ve depremden etkilenen illere yönelik değerlendirmelerde bulundu:

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık: "Hükümetimiz, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşması, sosyal ve ekonomik hayatın yeniden tesis edilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol: "CHP olarak bizler, afet risklerini siyasi polemik konusu değil, hayat hakkı meselesi olarak görüyoruz. Bilimin ışığında, liyakatli kadrolarla ve toplumsal dayanışmayı esas alan bir anlayışla bu ülkenin deprem gerçeğiyle yüzleşebileceğine inanıyoruz"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç: "Önümüzdeki dönemde bizleri bekleyen en önemli sorumluluk, yapı stokunun bütüncül biçimde yenilenmesi, yerel yönetimlerin afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması ve vatandaşlarımızda afet bilincinin kalıcı hale getirilmesidir"

(Ekip/TBMM)

3- AA'nın "6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Deprem bölgesinde ulaştırma yatırımları hız kesmeden devam ediyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

Deprem bölgesindeki illerin imalat sanayisi, kapasite kullanımında Türkiye ortalamasını geçti

(Zeynep Duyar/Ankara)

Deprem bölgesindeki kırsal kalkınma yatırımlarına 1,6 milyar lira harcandı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

Deprem bölgesinde enerji alt yapısı için 51,1 milyar liralık yatırım yapıldı

(Gülşen Çağatay/Ankara)

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli'nin annesi, evladını özlemle anıyor

(Ali Kemal Zerenli/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6 Şubat depremleri spor dünyasını da sarstı

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara)

4- Anadolu Ajansının (AA) "Asrın felaketinden asrın inşasına" uzanan süreci ele alan "UMUT HEP VAR" belgeseli kapsamındaki haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Bakan Kurum, deprem bölgesini ayağa kaldıran inşa seferberliğini anlattı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaları anlattı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6 Şubat depremlerinde yardıma koşanların fedakarlıkları unutulmayacak

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Deprem bölgesinde kalıcı konut seferberliğinde 200 bin kişi sahada görev yaptı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

-Depremzede hak sahipleri yeni evlerinde hayata yeniden tutunuyor

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Oyun sektörüne yönelik düzenleme hazırlığı

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin:

"Kamuoyunda dolaşan 'platformlar bir gecede kapatılacak' endişesi de gerçekçi değil. Taslak mantığı, ani kapatma yerine kademeli bir sürece işaret ediyor: Bilgi talebi, uyarı, tebliğler, idari adımlar, sınırlı tedbirler ile aylar sürecek bir süreç sonunda ciddi kısıtlamalar uygulanacak şeklinde oluşturulmuş. Bu da mevcut durumdan farklı olarak oyun platformlarına en azından sorunları görüşme ve çözme şansı tanıyacak"

"Sektörün teknik gerçekleriyle uyumlu bir yasa ve yönetmelik dili oluşması için kurumlarla çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna yansıyan 'yerli derecelendirme, ek vergiler, keyfi kapatma' gibi iddialar, bizim gördüğümüz taslak çerçevesinde yer almıyor"

"Türkiye'nin parlayan endüstrilerinden oyun sektörü özelinde yapılacak tüm düzenlemeler, ülkemizin oyun geliştirici sektörü ve oyun ihracatında ciddi etkiler yaratabileceğinden süreci dikkatle ve yakından takip ediyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

6- AA'nın "UZAKLAŞTIKÇA YAKINLAŞTIRAN DİJİTAL DETOKS" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Ekranlarla etkileşimi koparıp, gerçek hayata bağlanmaya davet ediyor

(Dildar Baykan Atalay-Damla Delialioğlu/Ankara)

Algoritmalarla kendine bağımlı yapan uygulamalarla dolu bir hayattan kopmak mümkün mü?

(Dildar Baykan Atalay-Damla Delialioğlu/Ankara)

Dopamin bağımlısı zihinler, güçlü uyaran arayışıyla ekranı daha çok kaydırıyor

(Dildar Baykan Atalay-Damla Delialioğlu/Ankara)

7- AB Komisyonu üyesi Lahbib: "İsrail'e karşı yaptırımlar halen masada"

"Geçen hafta sonu BM kuruluşu olan UNRWA'nın ofisinin yıkılması uluslararası hukukun açık ihlalidir. Kimse uluslararası hukuktan kaçamaz. Uluslararası hukuk her yerde aynı şekilde uygulanmalıdır"

(Selen Valente-Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Uzmanlara göre Trump'ın uyarısı sonrası Maliki başbakan seçilirse ABD, Irak'a yaptırım uygulayabilir

Avustralya merkezli Deakin Üniversitesinden araştırma görevlisi Ali Mamouri: "Trump'ın uyarısı, sadece Maliki ile ilgili değil. Irak'taki stratejik belirsizlik döneminin sona erdiğinin ilanı. ABD, artık Irak'tan denge kurmasını istemiyor, netlik talep ediyor"

Uluslararası Kriz Grubu Irak kıdemli analisti Lahib Higel: "Maliki'ye üçüncü bir dönem vermenin maliyeti, Irak siyasi elitleri ve özellikle Şii partiler için muhtemelen çok yüksek olacaktır"

(Bekir Aydoğan/Ankara)

9- Libya Dış Ticaret Bankası, Türkiye-Libya işbirliğinde büyük potansiyel görüyor

Libya Dış Ticaret Bankası Başkanı Muhammed Ali Addarrat:

"(İkili ekonomik ilişki) Bu ilişkinin etkin bir ticaret finansmanı yapısıyla pekiştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor"

"Hedeflediğimiz güven ve itibar seviyesini tesis edebilirsek, Libya ile Türkiye arasında uygun bir ikili işbirliği çerçevesi içinde, birlikte başarabileceklerimizin sınırı yok"

(Sibel Morrow-Firdevs Yüksel/Trablus)

10- KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - İstanbul'da suça sürüklenenlerin bazı dosyaları çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suça sürüklenen çocuk (SSÇ)" sıfatıyla yargılanan 18 yaşından küçükler hakkında geçen yıl 2 bin 220 iddianame hazırlandı

Anadolu 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde çeşitli suçlardan yargılanan 502 SSÇ'nin 10'u "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olma", 6'sı ise "tasarlayarak öldürme" suçundan hakim karşısına çıkıyor

(Büşra Alakoyun-Zeynep Yeşildal/İstanbul)

11- Türkiye'de hortum görülme sıklığı iklim değişikliğinin etkisiyle yaklaşık yüzde 60 arttı

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş:

"Son 20 yılı, bir önceki 20 yılla karşılaştırdığımızda Türkiye'de hortum sayısında ve hortum görülen coğrafi noktaların sayısında yüzde 50-60 artış olduğu söylenebilir. Bu artışta iklim değişikliği etkili oldu"

"Sera tarımı, bu tür şiddetli hava olaylarına karşı çok hassas yani etkilenebilirliği yüksek, hortuma yol açan süper hücreler kısa sürede, bir saat içinde çok kuvvetli rüzgarlar, sağanak ve dolu üretebiliyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

12- İstanbul'da 2025'te 75 sağlık tesisi hizmete açıldı

Geçen yıl sağlık alanında önemli yatırımların hayata geçirildiği kent genelinde, birinci basamak sağlık kuruluşları, hastaneler ve acil sağlık birimlerinden oluşan 75 yeni tesis vatandaşların hizmetine sunuldu

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: "Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açıldı. İstanbul'a açtığımız 56 aile sağlığı merkeziyle 1113 rakamına ulaştık"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Ramazan kolileri ve hediye çeklerinin yaklaşık 30 milyar liralık hacim oluşturması bekleniyor

İstanbul PERDER Başkanı Rahmi Kartal: "Geçen yıl yaklaşık 20 milyar lira civarında ekonomi oluşturan çek ve kolilerin, bu yıl 25-30 milyar lira arasında bir pazar oluşturacağını öngörüyoruz"

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu: "Ramazanda temel gıda, bakliyat, et, unlu mamuller, hurma, içecekler gibi kategorilerde talep artışı yaşanıyor. Gıda perakendecileri bu talep artışını öngörerek hazırlıklarını tamamlamış durumda"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

14- Yerli üretim geleneksel ok çubukları ABD'den Asya'ya kadar birçok ülkeye ihraç ediliyor

Türk girişimci İsmail Balaban: "Türkler için okçuluk çok önemlidir tarihimizde. Biz de dedik ki 'şirketimizi kuralım ve bu işi, kültürü devam ettirelim'. Elimizden geldiğince yerli ve milli bir üretime geçtik. İç pazardaki satışlarımız geçen yıl eylülde başladı"

"Hem ürünü gönderdiğimiz şirketler bunları yurt dışına satıyor hem de ben direkt yurt dışına satışla ihracatı gerçekleştiriyorum. ABD, Endonezya, Malezya, Kore gibi geleneksel okçuluğun yaygın olduğu ülkelerde ürünlerimiz revaçta"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık sukuk ihraç etti

Bu dönemde en fazla sukuk ihracı 76,3 milyar lira ile Ziraat Katılım Bankası tarafından yapıldı, bunu 49,3 milyar lira ile Albaraka Türk, 39,7 milyar lira ile Emlak Katılım Bankası takip etti

(Mahmut Çil/İstanbul)

16- Türkiye, 19. kez kış olimpiyatlarında

Kış olimpiyatlarına daha önce 18 kez katılan Türkiye, organizasyon tarihinde bugüne kadar 101 sporcuyla temsil edildi

Türk sporcular, kış oyunlarında madalya sevinci yaşayamadı

Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu üçüncü, kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar, ikinci kez olimpiyatlarda mücadele edecek

(Mutlu Demirtaştan/Milano)

17- Süper Lig'in 20 haftalık bölümünde 12 kulüp, 28 farklı teknik direktörle çalıştı

Bu sezonun en erken teknik adam değişikliğine giden ekip Gaziantep FK oldu

TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör değişikliği yapan son ekip olarak dikkati çekti

Süper Lig'in son yıllarda en istikrarlı birlikteliği Galatasaray ile teknik direktör Okan Buruk arasında yaşanıyor

Süper Lig'de 6 takım, sezona başladıkları teknik adamlarla yollarına devam ediyor

(Metin Arslancan/İstanbul)

