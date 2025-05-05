ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Aile hekimliklerinde ikamete dayalı yeni uygulama başlıyor

Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren başlayacak uygulamayla, aile hekimine kayıtlı olduğu il ve ikamet adresi farklı olan, son bir yıl içinde kayıtlı olduğu şehirde hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmamış vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını, otomatik olarak ikametlerinin bulunduğu yere taşıyacak

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol:

"Böylece tarama sayılarımızı artırmayı, koruyucu sağlık hizmetlerimizi daha etkin vermeyi, kişinin, birinci basamak tüm sağlık hizmetlerini yaşadığı yerde aile hekiminden almasını istiyoruz"

"Vatandaşlarımız, tekrar eski aile hekimine dönmek isterlerse bir ay içerisinde dönüş işlemini yapabilecekler"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TEKNOFEST, 10 milyon 688 bin kişiyi havacılık, uzay ve teknolojiyle buluşturdu

2018'den bu yana 11 kez düzenlenen festival, toplam 10 milyon 688 bin ziyaretçiyi, 3 milyon 672 bin yarışmacıyı, 1 milyon 415 bin takımı ağırladı

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz:

"TEKNOFEST, Türkiye'nin gözde markalarından bir tanesi. TEKNOFEST KKTC'ye de ciddi bir ilgi ve alaka oldu"

(Tolga Yanık/Lefkoşa)

3- İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti 6 milyar doları geçiyor

İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selim Dündar:

"İstanbul'daki trafik sıkışıklıklarının maliyeti yıllık 6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Aslında bunu güncel bir veriyle tekrar değerlendirmek gerekiyor. Kabaca 6-7 milyar dolar civarında ekonomiye olumsuz etkisi olduğundan bahsedebiliriz"

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta:

"50 kilometrelik bir yolu 85 kilometre hızla gittiğinizde 35 dakikada varıyorsunuz. 100 kilometre hızla giderseniz 30 dakikada, 120 kilometre hızla giderseniz 25 dakikada varıyorsunuz. 5-10 dakika kazanabilmek için gerçekten hayatımızı riske atmaya değer mi?"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teknopark İstanbul "yapay zeka" için kümelenecek

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol:

"Bir yapay zeka kümelenmesine başlamak ve Türkiye'nin bu alanda teknolojik liderliğine öncü olmak istiyoruz"

"Siber güvenlik ve yazılım lisesinin ilk mezunlarını bu yıl vereceğiz. Bu gençlerimiz hem ülkemizdeki milli teknolojik kalkınmamıza yardımcı olacaklar hem de Türkiye'nin siber anlamda da güçlenmesine ve korunmasına destek sağlayacaklar"

(Zeynep Duyar/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Uzmanlar, yapay zekanın hakim ve savcıların yerine geçemeyeceğini düşünüyor

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Elmas:

"Hakimlik ve savcılık mesleğinde kanaat gibi insani özellikler işin içerisinde olduğu için yapay zeka hakim ve savcı olamaz ama avukat olabilir. Hakimlik ve savcılık mesleğini aradan çıkarmayacak, onların yerine geçmeyecek. Onlara kararlarını alabilmeleri için destek birimi olarak kullanılacak"

MÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık:

"Tüm teknolojik kazanımlara rağmen yapay zeka hala insanın hukuki muhakeme, empati ve etik değerlendirme kabiliyeti yerine konamaz. Dolayısıyla yapay zeka bugün olduğu gibi gelecekte de hukukçuların en güçlü destekçisi olarak kalacaktır"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Deprem sonrası yaşanabilecek yangınlar önlem alınmazsa hayati tehdit oluşturabilir

Masdaf Genel Müdürü Erhan Özdemir:

"Deprem sırasında yangın olayları çok yaşanıyor. Bu, binaların ısıtılması için kullanılan doğal gaz hatlarındaki hasarlardan veya elektriksel sistemlerin hasarlarından kaynaklanabiliyor"

Türkiye İMSAD Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı İlker İbik:

"Depremden sağ çıksa bile bina içinde yangın çıkmasını engelleyemiyorsak veya o yangını belli bir yerde tutmayı başaramıyorsak yangın, yük taşıyıcı yapı elemanlarına hasar vererek binanın çökmesine sebebiyet verebilir"

(Kerem Alp Eren Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İz peşinde "delilden suçluya" ulaşıyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İz İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Her suçlu, ardında mutlaka bir iz bırakır" prensibiyle hareket ederek suç mahallinden toplanan izleri bilimsel yöntemlerle inceleniyor

İz İnceleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Simla Yılmaz:

"Bizim için önemli olan maddi delil ve bulguların teknolojik gelişmelerle birlikte incelenerek adaletin sağlanmasına katkıda bulunmaktır"

(Aykut Karadağ-Emrullah Cesur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Havaların ısınmasıyla talebi artan güneş kremlerinde sahteciliğe karşı dikkatli olunması önem taşıyor

Sahte ve taklit kozmetik ürünlerin ayırt edilmesi için ambalaj ve etiketlerinde basım hatası ve asimetri olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor

TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura:

"Orijinal ürünlerin sahte ve taklitlerinden ayırt edilebilmesi için paketin içine bilye konuyor, satın alınmak istenilen ürün iyice çalkalanarak bilye sesi duyulduğuna dikkat edilmeli"

(Mert Davut/Ankara)

9- Avrupa kıtası, oy kullanacak kardinellerinin sayısı azalsa da Papalık seçiminde yine öne çıkıyor

Bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olmak üzere toplamda 266 papa görev yaptı

Yeni papayı 52'si Avrupa kıtasından olmak üzere 133 kardinal seçecek

(Barış Seçkin/Vatikan) (Grafikli)

10- AP Milletvekili'nden AB fonlarının Gazze'ye yardım gönderilmesi için kullanılması çağrısı:

"İsrail, insanları öldürüyor. İsrail, soykırım yapıyor ve AP bunu kınamalı. AB, İsrail ile suç ortaklığı yapmamalı ama yapıyor. İnsanları öldürüyorlar. Hastaneleri ve üniversiteleri yok ediyorlar"

"10 yıl önce (2015'te yola çıkan 3'üncü Özgürlük Filosu Koalisyonunun parçası olarak) Filistin'deydim. Şimdi ise 10 yıl önce gösterdiğim dayanışma nedeniyle gitmeme (İsrail tarafından) izin verilmiyor"

(Selen Valente/Brüksel) (Görüntülü)

11- Fransa'nın 19 şehrinde çevreye duyarlı Müslümanlar çöp toplayarak temizliğe dikkat çekti

Massy kenti sakinlerinden 26 yaşındaki Bilal Abdelouahed:

"Gördüğünüz gibi burada küçükler kadar yaşlılar da şehri temizliyor"

Etkinliğe 2 çocuğuyla katılan Safa Mrabet:

"Bu (temizlik) dinimizin bir parçası"

(Esra Taşkın/Massy) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Trump'ın eleştiri oklarının hedefindeki Fed, verilerle yön arıyor

Piyasalarda dikkatler Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına çevrilirken veriler, enflasyonda yavaşlama yaşandığını, istihdam artışının ise hızı azalsa da istikrarlı seyrini sürdürdüğünü gösteriyor

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola:

"Fed, iş gücü piyasasında gerçek bir zayıflık ortaya çıkana kadar beklemeye devam edecektir"

(Dilara Zengin-Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington/New York)

13- Trump'ın politikaları ABD ekonomisinin daralmasına neden oldu

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Aslında Trump'ın uygulamış olduğu ekonomik ve siyasi politikalarla küresel ticarette bu yavaşlama bekleniyordu ama ilk tepkiyi de ABD tarafında görmeye başladık"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

14- Düşük petrol fiyatları, dev şirketlerin ilk çeyrek karını yüzde 20'den fazla eritti

Dünyanın en büyük 8 petrol şirketinin karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,3 düşerek 31 milyar dolar olarak kayıtlara geçti

ICIS Petrol Piyasaları ve Enerji Dönüşümü Direktörü Ajay Parmar:

-"Son birkaç yılda petrol şirketlerinin kaydettiği rekor kar döneminin son bulduğunu ve ilerleyen yıllarda daha düşük kar oranlarının görüleceğini düşünüyoruz"

(Duygu Alhan/Ankara)

15- NBA deneyimi Afrika'ya taşındı: Basketbol Afrika Ligi

NBA Afrika Üst Yöneticisi Clare Akamanzi:

"BAL, Afrika kıtası için dönüştürücü bir güç olacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde önemli bir istihdam kaynağı haline gelmesini bekliyoruz"

"Afrikalılar, artık NBA deneyimini kendi ülkelerinde yaşayabiliyor. Hem kalite hem organizasyon açısından NBA'i kıtaya getirmiş oluyoruz"

(Fatma Esma Arslan Özdel/Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Fenerbahçe, Kadıköy'de kaybettiği puanlarla şampiyonluktan uzaklaştı

Bu sezon iç sahada 10 puan kaybeden sarı-lacivertliler, evindeki 2 mağlubiyeti de derbi maçlarda yaşadı

Sahasındaki son 4 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alan Fenerbahçe, 3 maçta rakiplerine 7 puan kaptırdı

Fenerbahçe, bu sezon ilk 4 sıra içindeki takımlarla oynadığı 6 maçta yalnızca 3 puan alabildi

(Bozhan Memiş/İstanbul)

17- Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde "cesaretine" güveniyor

Kulübün deneyimli başantrenörü Radostin Stoytchev:

"Dörtlü Final organizasyonunda başarılı olmak için tek bir kelime söyleyecek olursam buna 'cesaret' derdim. Antrenman anlamında tam olarak hazır olmasak da savaşmaya ve mücadele etmeye hazırız"

(Muhammed Boztepe-Efe Berk Hamarat/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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