ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Mayıs 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan mesaisi yoğun geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanda 21 ülke lideriyle görüşürken, 22 iftar programında farklı kesimlerden vatandaşlarla bir araya geldi

Ramazan Bayramı'nda Erdoğan, 17 ülke lideriyle telefonda bayramlaştı

Nisan ayında tek yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren Erdoğan, 17-19 Nisan tarihlerinde, İsrail'in işgal altındaki Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını durdurması amacıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

2- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cihannüma Salonu için kuruluşundan bugüne kitap bağışında bulunan 108 ülkeden 56'sına, kamu kurumlarınca yayınlanan Türkiye'nin tarih, kültür ve edebiyatını anlatan kitaplar gönderdi

Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu:

"Amacımız bize kitap gönderen 108 ülkeye kitap bağışında bulunmak. Bu ülkelerin sayısı, bundan sora gelecek kitap sayısına göre artacak. Şu anda kütüphanemizde 108 ülkeden 140 farklı dilde kitap var"

(Mümin Altaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevreyi tehdit eden e-atıklar geri dönüştürüldüğünde ekonomiye değer katıyor

-Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk:

"Bu atıkları rastgele çöpe attığınızda önce değerli bir ham maddeyi çöpe atmış oluyorsunuz. Sürdürülebilirliğinin önüne geçiyorsunuz, denizin, toprağın, havanın kirlenmesine yol açıyorsunuz"

Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği kurucusu Burak Köktürk:

"Hurdacılar bu atıkları standartlara uygun olmayan şekilde dönüştürüyorlar. Özellikle buzdolabı, tüplü televizyon, lazer yazıcılar gibi zehirli gaz, kurşun, fosfor, toz kanserojen, solunum yoluyla vücudumuza girmemesi gereken maddeler içeren ürünler var"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel