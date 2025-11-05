ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Bakan Göktaş: "2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi, aile dostu ekosistemi güçlendirdiğimiz bir zirve oldu"

"Zirve, bizler için aile odaklı çalışmalarımızı ön plana çıkarabildiğimiz ve aile dostu ekosistemi güçlendirdiğimiz bir platform oldu. Ayrıca ülkelerle yürüttüğümüz çalışmalarla özellikle ikili işbirliğimizi geliştirmek ve genişletmek adına birçok faydalı görüşmeler de gerçekleştirdik"

(Ali Altunkaya/Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin gelecek yıl raylara inmesi hedefleniyor

Raylı sistem araçlarının yerli imkanlarla tasarımı ve üretimi ile kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması gelecek yıl temel amaç olarak belirlendi

Bu kapsamda biri hızlı tren seti olmak üzere 10 milli tren seti ve 30 milli elektrikli anahat lokomotifi hizmete alınacak

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Yunus Emre Enstitüsü, 2026'da 12 Latin Amerika ülkesinde faaliyet gösterecek

YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy:

"Latin Amerika'da çay demleme yöntemlerine kadar Türk dizilerinin örnek alındığını görüyoruz. Gençler Türkçe kelimeleri, cümle kalıplarını öğreniyor"

"Yapay zeka temelli bir Türkçe öğretim platformu kuracağız ve bu, dünyadaki en kapsamlı dil öğretim yöntemleriyle desteklenmiş bir platform olacak"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'nin tek kalemde en büyük zırhlı araç ihracatında yoğun mesai

Otokar, Romanya'da imzaladığı 857 milyon avroluk sözleşme doğrultusunda bu yılki taahhütleri için askeri araç üretimini 9 aylık dönemde yüzde 128 artırdı

Söz konusu dönemde yüzde 97'si ihracat kaynaklı olmak üzere savunma sanayi araçlarından elde edilen gelir yaklaşık olarak ikiye katlandı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İSEDAK Kudüs Programı Filistin'in kalkınmasında stratejik rol üstleniyor

Program kapsamında şu ana kadar 28 proje uygulanırken 70 kapasite geliştirme faaliyetinden çoğunluğu genç ve kadın olmak üzere 1087 kişi faydalandı

Programla turizm, kültürel miras desteği, teknik ve mesleki eğitim, istihdam ve girişimcilik, e-ticaret ve e-öğrenme ile KOBİ alanlarına yönelik proje destekleri veriliyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasını yaşıyor

Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 36'ncı gününe girilirken, kapanmanın süresi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde yaşanan ülke tarihinin en uzun kapanmasını geçti

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, yayımladığı analizde, federal hükümetin kapanmasının ekonomiye maliyetinin süresine bağlı olarak 14 milyar doları bulabileceğini bildirdi

(Dilara Zengin/Washington)

7- ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin kaderi Yüksek Mahkeme'de belli olacak

ABD Yüksek Mahkemesi'nde bugün, Trump'ın getirdiği gümrük vergilerinin "acil durumlar için tanınan başkanlık yetkilerini aşıp aşmadığı" değerlendirilecek

Mahkemenin daha sonra açıklayacağı karar, Trump'ın ekonomik politikalarındaki manevra alanını ve milyarlarca dolarlık tarife gelirlerinin geleceğini şekillendirecek

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

8- Brezilya'da düzenlenecek BM İklim Zirvesi, taahhütlerin uygulanmasına odaklanacak

Dünyanın en kapsamlı iklim zirvesi COP30, 10-21 Kasım'da Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'de düzenlenecek

Kentteki konaklama ve lojistik baskısını azaltmak amacıyla, devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek Belem İklim Zirvesi 6-7 Kasım'da COP30 müzakerelerinden önce gerçekleştirilecek

(Firdevs Yüksel/İstanbul)

9- Uzmanlara göre, İsrail, Hollanda'daki seçimin kaybedenleri arasında

PAX'ın İsrail-Filistin Uzmanı Thomas van Gool: "PVV'nin hükümetten dışlanması, İsrail'in de Hollanda siyasetindeki etkisini kaybettiği anlamına geliyor mu? Kesinlikle geliyor ancak İsrail politikalarını destekleyen ve yaptırımlara karşı çıkan başka partiler de hala bulunmakta"

Hollanda'da İsrail lobisi üzerine araştırmalar yapan Jan Tervoort: "Genel olarak İsrail, Hollanda parlamentosundaki etkisini kaybetti. Özellikle PVV, aşırı sağcı Likud partisinin Hollanda Parlamentosu'ndaki koludur. Çiftçi Partisi BBB de gerçekten bir İsrail lobi cephesi gibiydi. Genel olarak İsrail lobisi, Hollanda siyasetinde kaybetti"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

10- Fosil yakıt üretimi iklim hedefleriyle örtüşmüyor

Stockholm Çevre Enstitüsünün raporuna göre, ülkeler, küresel ısınmayı 2030 yılında 1,5 santigrat dereceyle sınırlama hedefine rağmen, bunun tutturulabilmesi için gerekli fosil yakıt üretiminden yüzde 120 daha fazla üretim yapıyor

Stockholm Çevre Enstitüsü Katılım ve Etki Direktörü Annika Markovic: "Petrol, kömür ve gaz gibi fosil yakıtların en büyük üreticileri arasında yer alan 20 ülkeyi inceledik. Ne yazık ki gidişat doğru yönde değil, tam tersine yanlış yönde ilerliyor. Bu da ülkelerin üretimi azaltmak yerine artırdıkları, önümüzdeki yıllarda da daha fazla artırmayı planladıkları anlamına geliyor"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

11- Muş'taki "ikizler okulu"nda 21 ikiz eğitim görüyor

Kent merkezinde bulunan Vali Adil Yazar İlkokulundaki öğretmen ve öğrenciler, okulda eğitim gören ikizleri benzerlikleri nedeniyle ayırt etmekte zorlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay: "Bazı okullarda 2, 3, 4 ikiz olabiliyor ama burada 21 ikizin olması güzel bir tevafuk. Bu nedenle 'ikizler okulu' olarak anılması da ayrı bir güzellik katıyor"

(İbrahim Yaldız-Sabri Yıldırım/Muş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Topkapı Sarayı'nda Osmanlı'dan günümüze ulaşan "manevi nöbet" 5 asırdır sürüyor

Mukaddes Emanetler Dairesi'nde, Yavuz Sultan Selim Han döneminde başlatılan 24 saat aralıksız Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, asırlardır sürdürülerek bugün de aynı hassasiyetle devam ettiriliyor

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman: "Bu canlı sunum, Yavuz Sultan Selim döneminden başladığı için bugün de o geleneği sürdürmeyi biz ecdadın mirasçısı olarak vazife edindik. Bunu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yüz akıyla inşallah sürdüreceğiz. Biz bu mirası bugün yaşatıyoruz, yarın geleceğe taşımak için ne gerekiyorsa onu yapacağız"

(Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Fenerbahçe, Avrupa'da 294. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak

Sarı-lacivertliler, 293 maçta 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı

(Süha Gür/Plzen) (Grafikli)

14- Samsunspor, Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak

Avrupa kupalarına üçüncü kez katılan Samsunspor, bugüne kadar 8 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa: "Galip geldiğimiz zaman ilk 8 değil ama ilk 24'ü garantilemiş olacağız"

(İlyas Gün/Samsun)

***

