ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ekim 2025

1- Silahla ateş edenlere verilen cezalar yükseltilecek

Ak Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi'ne göre meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde ise verilecek ceza yarı oranında artırılacak

2- Sayıştaya üye seçiminde komisyon süreci başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için adayları belirlemek üzere 9 Ekim'de toplanacak

3- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak

4- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - 5G'ye yerli ve milli geçiş için 3 bin sahada hazırlık

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü:

"Haberleşme altyapılarındaki yerli ve milli üretim kabiliyetimiz, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir rol oynuyor"

"5G'ye geçişte teknik test süreçlerini, ticari sahalarda aktif olarak sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeni ürünlerimizi de saha testlerine hazırlıyoruz"

5- TOKİ, bugüne kadar 1 milyon 740 bin aileyi ev sahibi yaptı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan çalışmalarla 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaş için 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi, 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları da devam ediyor

500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak

6- Türkiye, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı

Türkiye, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan ve 29 Eylül'de Akdeniz'de Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bölgede seyir halinde bulunan Küresel Sumud Filosu teknelerine ilaç ve insani yardım desteği ulaştırdı, Türk Kızılay ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait hücumbotlar ile teknelere ulaşarak gıda ve ilaç yardımlarını teslim etti

Küresel Sumud Filosu'ndaki 7 aktivist, teknelerinin su alarak arızalanması üzerine 30 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gediz firkateyniyle tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı ve MİT'in çalışmaları sonucunda, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk 137 aktivist, THY uçağı ile İstanbul Havalimanı'na getirildi

7- Özgürlük Filosu Koalisyonunun ABD'li üyesi Mary Ann Wright: "Gemiler, Filistin özgürleşene kadar yoluna devam edecek"

"Bir ABD vatandaşı olarak, hükümetimizin gırtlağına kadar soykırımın içinde olduğunu görüyorum. Vatandaşların 'Soykırıma, etnik temizliğe hayır!' demesi gerekiyor"

8- Yönetmen Kaplanoğlu'nun "Buğday" filmine uluslararası ilgi

46. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali'nde "Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü"ne layık görülen yönetmen Kaplanoğlu:

"(Onur Ödülü) O görsel dünyanın otantikliği, kendi kültürümüzden süzülüp gelip orada bir görünürlük kazanıyor olması, yaptığınız hikayelerin, yazdığımız şeylerin ve bu üslubun bir şekilde görünür olması çok memnun etti. Geriye doğru baktığımda yaptığımız işin boyutlarını görmem açısından çok iyi bir fırsat oldu"

"(Buğday) Bizim belirsiz ve yakın bir gelecek gibi kodladığımız şey bugünün gerçeği olmuş. Ona açıkçası çok şaşırdılar. Buğday orada bir kere daha aslında ne kadar taze bir film olduğunu gösterdi"

"(Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenlerin İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddetmesi) Belki yarın öbür gün iş bulamayacaklar, kapılar önlerinden kapanacak ama buna rağmen bu konuda seslerini çıkarma gücünü buluyorlar kendilerinde, insan oldukları için. Bu çok bence değerli ve önemli bir şey"

9- İmam hatip öğrencileri besteleriyle Gazze'deki mazlumlara ses oluyor

Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "Gurub Asıllar", İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgedeki zulmü anlatmak için besteledikleri "Ütopya" ve "Korku Vermeyen Ölüm" isimli ezgileri seslendirdi

Grubun solisti Ahmet Selim Pişkin:

"(Korku Vermeyen Ölüm) Parçada vurgulamak istediğimiz asıl nokta Filistinli kardeşlerimizin bu zulme rağmen nasıl her koşulda bu kadar metanetli kalmalarına karşı duyduğumuz hayretti. Ütopya'da ise minarelerin göğe uzandığı ve özgürlük seslerinin göklerde yankılandığı şehri, özgür Filistin'i aktardık"

10- Akıllı teknolojiler havalimanlarındaki işleri hızlandırıyor

Türk teknoloji şirketi tarafından geliştirilen self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleri, hava yolu süreçlerinde yüzde 25-40 zaman tasarrufu sağlıyor

Self servis teknolojileri terminal check-in alanlarında yüzde 30-50 arasında verimlilik artışı oluştururken 200 yolculu bir uçuşta yan gelirler hariç, yolcu başına 2,5 ila 5 dolar arasında maliyet avantajı sağlanabiliyor

11- Instagram, 15 yılda sosyal medyanın en etkili platformlarından biri oldu

Bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak başlayan Instagram, bugün 3 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşarak küresel çapta güçlü bir pazarlama kanalı ve sosyal medya kullanımının vazgeçilmez parçası haline geldi

Teknoloji şirketi Meta'nın bünyesinde faaliyet gösteren platform, kurulumundan bu yana geçen 15 yılda veri gizliliği endişeleri, gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri ve siyasi içerik kısıtlamaları gibi nedenlerle eleştirilerin odağında yer aldı

12- Dünya gezegensel sınırların aşımıyla "çoklu organ yetmezliğiyle" mücadele ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Çelik:

"Dünyada yaşamın mümkün olmasını sağlayan hayati değerler şu anda aşılmaya başlandı. Gezegenimiz bir insan olsaydı aslında çoklu organ yetmezliği gibi bir durumdan söz ediyorduk"

"Ben, 'Hocam biz savaştan bahsediyoruz, sen çevreden bahsediyorsun.' söylemini kabul etmiyorum. Eğer çevreden bahsetmezsek sen başka savaşlardan da bahsedeceksin, dolayısıyla onun önlemini bugünden almalısın"???????

13- Gribe karşı en güçlü kalkan hijyen ve uyku

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülnur Kul:

"(Grip ve soğuk algınlığı) Hava değişimlerine uygun giyinmek, düzenli uyku, bol vitaminli sebze ve meyvelerin dengeli tüketilmesi, el hijyeninin sağlanması ve kapalı ortamların havalandırılması en güçlü savunma yöntemleri"

"Telefonlar gün içinde sürekli elimizin altında. El hijyenine dikkat etmeden telefonla temas etmemiz bu virüsün sıklıkla yayılmasına yol açmaktadır"

