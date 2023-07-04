ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Temmuz 2023

YKS'de "35 yaş ve üstü kadın kontenjanı" başvurularının dörtte biri deprem bölgesinden yapıldıKadın adaylara ayrılan kontenjan için 168 bin 7 başvurudan 44 bin 324'ü depremden etkilenen 11 ilden geldi, bu iller arasında en fazla başvuru Diyarbakır, Adana ve Gaziantep'ten...

6 Nisan 1920

1- YKS'de "35 yaş ve üstü kadın kontenjanı" başvurularının dörtte biri deprem bölgesinden yapıldı

Kadın adaylara ayrılan kontenjan için 168 bin 7 başvurudan 44 bin 324'ü depremden etkilenen 11 ilden geldi, bu iller arasında en fazla başvuru Diyarbakır, Adana ve Gaziantep'ten yapıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:

"35 yaşından 79 yaşına kadar yaşları değişen kadınların, evlatları hatta torunları yaşındaki genç adaylarla sınav maratonuna katılmaları Türk kadınlarının azmini göstermesi bakımından çok anlamlıdır"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Rusya'nın ham petrol ve dizel ihracatı, savaş öncesi seviyesinden daha yüksek

Rusya'nın ham petrol ihracatı özellikle Çin ve Hindistan'ın alımlarıyla artarken, dizel ihracatı da ülkenin alıcı havuzunu çeşitlendirmesiyle savaş öncesi seviyesinin üzerinde seyrediyor

Londra merkezli gerçek zamanlı veri takip şirketi Vortexa Başekonomisti David Wech:

"Rusya, daha yüksek fiyatla satabildiği ve premium ürünlerin variline 100 dolar tavan fiyat uygulandığı dizel ihracatını artırmak için tüm çabayı gösteriyor"

"Şu anda dizel, Rusya'nın iyi bir alıcı havuzu yakaladığı tek ürünü. Ham petrol ve diğer petrol ürünlerinde alıcılar Çin ve Hindistan başta olmak üzere birkaç alternatifle sınırlı"

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

3- Müteahhitlik sektörü yılın ilk yarısında yurt dışında 7,5 milyar dolarlık iş üstlendi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, sektör 1972'den haziran sonuna kadar 133 ülkede 480,5 milyar dolar değerinde 11 bin 758 projede görev aldı

Müteahhitlik sektörünün daha fazla pay almak için odaklandığı Suudi Arabistan pazarı da bu dönemde 25,1 milyar dolarlık proje tutarıyla öne çıktı

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- Küresel ısınma gıda enflasyonunu her yıl yüzde 3 artırabilir

ECB ve Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü, küresel ısınmanın gıda enflasyonunda 2035'e kadar yüzde 0,92 ila yüzde 3,23 arasında, manşet enflasyonda ise yüzde 0,32 ila yüzde 1,18 arasında artışa yol açacağını tespit etti

Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Maximilian Kotz:

"İklim değişikliğinin giderek daha kötü hale geldiğini görüyoruz. Şiddetlenen küresel ısınmanın, dünyada 2035'e kadar özellikle gıda enflasyonunu artıracağını öngörüyoruz"

"Bu oranlar yüksek görünmüyor olabilir ancak iklim değişikliğinin gıda enflasyonu üzerindeki etkisi ısrarcı hale geliyor"

(Bahattin Gönültaş-Nuran Erkul/Berlin-Londra)

5- Türkiye, dünya plastik mutfak eşyası ihracatında 4. sıraya yükseldi

Türkiye, geçen yıl 664,1 milyon dolarla dünya plastik sofra ve mutfak eşyaları ihracatından aldığı payı yüzde 2,41'e çıkardı

Geçen yıl ithalatının 12,7 katı ihracat rakamına ulaşan sektörün, en fazla dış satım yaptığı ülke 106,5 milyon dolarla İsrail oldu

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- Büyük İstanbul Otogarı'nda kolon ve kirişlerdeki sıvaların dökülmesiyle demirler ortaya çıktı

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Cansız:

"Otogarda bazı köprü kolon ve kirişlerde ciddi bir korozyon oluştuğu gözükmektedir. Bunların önlem alınarak tamir edilmesi gerekmektedir. Açıkta olan demirlerin acil bir şekilde koruma betonuyla kapatılarak hava ile temasının kesilmesi gerekmektedir"

Otobüs şoförü Ahmet Canitez: "Otobüs ve metro geçtiği zaman alt katlarda ses ve kolonların titremesi hissediliyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Plastiksiz Temmuz Hareketi yılda 300 milyon kilogram plastik kirliliğini engelliyor

Bireylerin bir ay boyunca plastik kullanımını azaltmaları veya sonlandırmaları fikrine dayanan hareketin kurucusu Rebecca Prince-Ruiz:

"Sadece 2022 yılında 190 ülkeden 140 milyon kişi harekete katıldı. Bu hareket, her yıl plastik kirliğine karşı bir farklılık yaratmayı amaçlayan milyonlarca insanın ve birçok kurumun takviminde yer alıyor"

"Kurumsal olarak katılanlar arasında NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu bile bulunuyor. Okyanuslardaki gemilerde çalışanlardan, Hindistan'daki okullara kadar birçok kişi bu harekete katılıyor"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

8- Yaz döneminde spor okulları gençlerin hizmetinde

Gençlik ve Spor Bakanlığının Yaz Spor Okulları, Gençlik ve Spor Müdürlükleri organizasyonuyla tüm illerde faaliyet gösteriyor

5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin faydalanabildiği spor okullarında, il ve ilçelere göre değişen 60'ın üzerinde branşta faaliyetler yapılacak

Geçen yıl 62 branşta açılan spor okullarından 1 milyon 476 bin 547 kişiyle en çok yüzme tercih edildi

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Grafikli)

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