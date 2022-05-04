ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Mayıs 2022

MARMARA, BALIKESİR (AA) - 6 Nisan 1920

1- Marmara'nın dijital ikizi 2023'te devreye girecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer:

"Dünyada öncü çalışmalardan biri olan Dijital İkiz Projesi ile Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj ve diğer kirlilik problemlerini oluşmadan engellemeyi, iyi kalite deniz ekosisteminin tekrar gelişmesini, biyolojik çeşitliliğin artırılmasını ve denizdeki ekolojik dengeyi korumayı hedefliyoruz"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu:

"Marmara Denizi'nde olan kimyasal döngülerden başlayarak virüsten yunuslara, balıklara kadar denizdeki bütün ekosistemi, hem canlı yaşamını hem de bunu destekleyen öğeleri içine alacak şekilde ortaya koyacağız"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Ek Gösterge Komisyonunda gündem "göstergesizler" olacak

Memur-Sen, 3600 Ek Gösterge Komisyonunun 10 Mayıs'taki üçüncü toplantısında göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep edecek

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul:

"2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergeliler oluşturuyor. Dört hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimler de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmalı"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- Mini roket Saika, zırh delme yeteneği kazandı

Troy Teknoloji Savuma, mini, mikro İHA ve İKA için geliştirdiği 40 milimetre çapında mini rokete "Türkiye'nin en küçük zırh delici harp başlığını" entegre etti

80 gram ağırlığındaki başlık, 70 milimetreye kadar zırhla donatılmış araçlar üzerinde etkili olabilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

4- Nisanda dünya borsalarına Fed darbesi

Nisanda MSCI gelişmiş ülkeler endeksi yüzde 8,5 gerileyerek Mart 2020'den bu yana en kötü performansını sergilerken, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yüzde 5,8 azalışla son 9 ayın en sert düşüşünü kaydetti

Nasdaq endeksindeki düşüş son 14 yılın en güçlü aylık değer kaybı olarak kayıtlara geçerken, S&P 500 ve Dow Jones endekslerindeki gerileme de Mart 2020'den bu yana en sert satış baskısına işaret etti

(Murat Arslan/İstanbul)

5- Uzakdoğu'da yaşanan krizler oyuncak sektörünü yerli üretime yöneltiyor

Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Esin Yürür:

"Dünyanın içinde bulunduğu koşullar nedeniyle Uzakdoğu'dan ithalatın zorlaşması, nakliye maliyetlerinin çok artması nedeniyle Avrupa ve yakın coğrafya için ülkemiz önemli bir kaynak niteliği kazanmaya başladı"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

6- Gelecekte 5 ülke doğa, iklim ve nüfusa bağlı nedenlerle başkentini taşıyacak

Endonezya, Mısır ve Güney Kore, başkentlerindeki nüfusun etkilerini azaltmak, doğa olaylarının zararlarından kurtulmak ve iklim şartları nedeniyle başkentlerini taşıma kararı aldı

Ekvator Ginesi'nin yeni başkenti bitmediği için, Montserrat'ın resmiyetteki başkenti ise volkan patlamasında yok olduğu için hayalet başkent görünümünde

(Behlül Çetinkaya/Ankara)

7- Çin'in Hollywood filmleri üzerindeki etkisi giderek artıyor

Çin hem ABD'li film şirketlerini satın alarak hem de ülkenin sinema sektörünün ticari hacmini kullanarak Hollywood'da daha çok etkili oluyor

Hollywood, Çin'i rahatsız edecek senaryo ve çeşitli unsurları değiştirirken, filmlerinde ülkeyi "kurtarıcı" olarak öne çıkarıyor

(Fuat Kabakcı/Ankara)

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AA / Güncel