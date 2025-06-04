ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Bakan Bolat'tan OECD'de çok taraflı ticaret sistemi kurallarının korunması gereğine vurgu:

"Umarız bu seneki toplantılar dünya ekonomisinde ve dünya ticaretindeki son kaygı verici gelişmeler, artan korumacılık ve ticaret savaşları karşısında üye ülkelerin çoğunluğunun uyanışına vesile olur ve çok taraflı ortak kararların alındığı şeffaf uygulamalarla dünya ticareti ve dünya ekonomisinin yeniden yükselişe ulaşması için bir vesile olur"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli parklar ve tabiat parkları Kurban Bayramı'na hazır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı süresince korunan alanlarda herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gereken her türlü önlemi aldık"

"Vatandaşlarımızdan yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan da kaçınmalarını istirham ediyorum"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3 - Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 931 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2009 yılından Mayıs 2025'e kadar bu kredilere sağlanan kefalet tutarı 781,6 milyar lirayı buldu

Hazine destekli kefalet sistemiyle aynı dönemde sağlanan ticari kredi ise 889,3 milyar liraya yaklaştı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Piyasaların gözü ECB'den beklenen faiz indirimlerinde

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte:

"Zayıflayan ekonomik aktiviteler ve düşen enflasyon, yeni bir faiz indirimi için gerekçe oluşturacaktır"

Natixis Fransa, Belçika ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Hadrien Camatte:

"ECB'nin temmuz veya eylül ayında bir faiz indirimi daha uygulayacağından eminiz, zira birçok yönetim kurulu üyesi hafif gevşek bir duruş benimsemeye hazır olduklarını ifade etti"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Bayram trafiği "Trafik İzleme Merkezi"nin anbean takibinde

EGM Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Müdürü Zafer Aydın:

"Hız ihlalleri bizim çok keskin bir noktamız. 2024 yılında meydana gelen 6 bin 351 can kaybının 3 bin 657'si hız kaynaklı. Yani bu da günlük ortalama 10 kişinin trafik kazasında hız kaynaklı hayatını kaybettiği anlamına geliyor"

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Tolga Çemrek:

"Geç gitmek hiç gidememekten daha iyidir. Vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyoruz ve hayırlı, güzel yolculuklar diliyoruz"

(Aykut Karadağ-Emrullah Cesur/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

6- Depozito iade sistemi ile yılda 520 milyon avro kazanç sağlanması hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi projesi kapsamında "DOA" logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum ambalajlar, iade makineleri aracılığıyla geri kazandırılıyor

Pilot bölgeler olarak belirlenen Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir yılda ortalama 472 ton atık geri dönüştürülürken, Sakarya'da ise 1,5 ayda 100 ton atık cam toplandı

Sistemin Türkiye genelinde hayata geçirilmesiyle yıllık geri kazanım gelirinin ise 520 milyon avro olması bekleniyor

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara)

7- Cambridge akademisyenleri, dijital kaynakların Gazzeli öğrencilere açılmasını istiyor

Cambridge Üniversitesi Konseyi üyesi Prof. Scott-Warren:

"Kaynak paylaşımı yapılabilir. Cambridge'in sahip olduğu ayrıcalıklı kaynaklara erişim sağlanabilir. Çevrim içi eğitimler verilebilir. Cambridge, çevrim içi eğitim ve forumlar konusunda çok fazla çalışıyor. Bunlar (Gazzelilere) açılabilir"

"Hancock Davies" takma adını kullanan doktora öğrencisi ve araştırmacı:

"Bir eğitim kurumu sadece fiziki bir yapı değildir. İnsanların başka insanları nasıl eğittiği, öğrencilerin bilgiyi nasıl aldığı da önemlidir"

(Behlül Çetinkaya/Cambridge) (Görüntülü)

8- Avrupa'nın son toplama kampı Belene, müzeye dönüştürülecek

Bulgaristan Adalet Bakanı Georgi Georgiev:

"Hiçbir şey unutulmadı ve biz var olduğumuz sürece Belene'de yaşananlar anlatılacak. İnsan haklarına ve demokrasinin temel değerlerine yapılan saldırılar affedilemez"

(Ihvan Radoykov/ Belene) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Yeni nesil savaşlarda yapay zeka, terör örgütleri için güç çarpanı haline geliyor

Politika analisti Alexander Clackson:

"Yapay zeka, küçük grupların dijital varlığını ve psikolojik etki kapasitesini artırarak kısıtlı kaynakla yapabileceklerini katlayan bir güç çarpanı görevi görüyor"

"Yapay zekanın ulaşılabilirliği arttıkça, terör örgütleri bunu otonom silah sistemlerine entegre etmenin yanı sıra siber ya da dron sürüleriyle saldırı amacıyla kullanabilir. Bu da teknolojinin saldırıya imkan tanıdığı yeni bir dönem başlatabilir"

(Elif Gültekin Karahacıoğlu/Ankara)

10- Kurban Bayramı'nda günlük 1750 ton baklava ağızları tatlandıracak

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım:

"Bayramda günlük tüketimin 3 katı bir tüketim bekliyoruz, bu sene arifeyi de içine alan bayram süresince yaklaşık günlük 1750 ton baklava tüketilmesini öngörüyoruz"

"İhracatta gitgide artış yaşanıyor. Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine baklava ihracatına başladık. Şu anda Hindistan'ın çok yoğun ilgisi var. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'dan gelen iş adamlarıyla baklava ile ilgili toplantı yaptık"

(Eda Topcu/İstanbul)

11- Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimi hastalıklara davetiye çıkarıyor

Uzman diyetisyen Ege Ramadanoğlu Turan:

"Aşırı ve dengesiz et tüketiminin sindirim sistemi hastalıkları, kolesterol yüksekliği, tansiyon problemleri ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Günde 3-4 köfte büyüklüğünde, yani yaklaşık 100-150 gram et tüketilmesi yeterlidir, aşırıya kaçılmamalı"

Türk Böbrek Vakfında görevli diyetisyen Gökçen Efe Aydın:

"Kavurmalar sınırlı ve tuzsuz tüketilmeli. Bunun yanında günde bir öğünden fazla et yenmemeli"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Makam odasını kumrularla paylaşıyor

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İrfan Göz'ün makam odasında duvar lambasının üzerine bir çift kumru yuva yaptı

Göz: "Odamı değiştirmeyi bile düşündüm vazgeçip giderler mi diye ama yuvalarını yapmaya devam ettiler. Baktık birbirimizden rahatsız olmuyoruz, beraber çalışabiliriz diye düşündük"

(Fatih Mehmet Kürkçü/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın yeni hedefini açıkladı:

"Bu üç sezonda birçok rekor kırdık. Şimdiki yeni hedef rekorumuz var. Beş sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz"

"Her yerde, 'İyi ki Galatasaray olmuş, Galatasaray'a gelmişim.' diyorum. Bu 3 sezon benim için çok hızlı geçti. Üç yıldır şampiyon oluyoruz ve başarılıyız. Çok keyif alıyorum"

"Dünya Kupası'nda oynamak hayallerimden biri. İnşallah hedefimize ulaşırız. Eylülde başlıyoruz. İnşallah grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırız"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Milli okçu Mete Gazoz'un e-spor tutkusu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Mete Gazoz:

"Zihinsel olarak rahatlamaya ve okçuluktan uzaklaşmaya ihtiyacım olabiliyor. O noktalarda oyun bunu bana fazlasıyla veriyor. E-sporun bir parçası olduğum için mutluyum"

"Sezon çok güzel başladı ve ilerliyor. Zihinsel ve fiziksel anlamda daha güçlü olabilmek için elimden geleni yapıyorum"

(Emre Doğan / İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Fenerbahçe'de sezonun en golcü ismi Youssef En-Nesyri

Sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde attığı 90 golün 20'si Youssef En-Nesyri'den geldi

(Bozhan Memiş/İstanbul)

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