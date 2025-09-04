ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Türk lirasıyla dış ticaret 8 ayda 945 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı

Türk lirasıyla yılın 8 ayında 216,1 milyar liralık ihracat, 728,5 milyar liralık ithalat gerçekleştirildi

Ağustosta 31 bin 864 firma, 168 ülkeye bu kategoride ihracata imza attı

(Mert Davut/Ankara)

2- Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadelesi 44 eylemlik yol haritasıyla güçleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastikler ve deniz çöplerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik "Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası" hazırladı

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan:

"Plastiklerin yerine ikame ürün neler olabilir, bununla ilgili AR-GE çalışmaları yapıyoruz"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

3- Türkiye, karasal rüzgar enerjisi kurulu güç artışında Avrupa'da üçüncü oldu

Yıl sonuna kadar karasal rüzgar enerjisi kapasitesini toplam 1,6 gigavat artırmayı hedefleyen Türkiye, ilk altı ayda her biri ortalama 5,9 megavat gücünde 100 rüzgar türbini kurulumunu gerçekleştirdi

(Gülşen Çağatay/Ankara)

4- Corendon Havayolları halka arz olmaya hazırlanıyor

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer:

"Regülasyonlar kaynaklı eksikliklerimizi tamamladıktan sonra borsaya kote olmayı planlıyoruz"

"Her şey dahil konsepti, Türkiye'de olması gerektiğinden daha çok üst düzeyde uygulanıyor. Bence Yunanistan gibi daha limitli her şey dahil bir sisteme gidilebilir. Bizim ülkemizde her şey dahil sistemi çok abartıldı"

"Havalimanlarının vergileri pandemi sonrası çok ciddi arttı. Tabii bu Türkiye'de değil tüm dünyada artmış durumda. Bugün Amsterdam-Antalya arasında git gel yapan bir yolcunun ödediği vergi 95 avro civarında"

(Furkan Gençoğlu/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- GRAFİKLİ - Borsada otomotiv şirketleri ağustosta hız kesmedi

Geçen ay Borsa İstanbul'da Karsan, yüzde 20,75 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu

Karsan'ı 17,39'luk yükselişle Ford Otosan, yüzde 8,83'lük artışla Tümosan izledi

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

6- ABD'deki mali endişeler küresel tahvil piyasalarında kaygıları artırdı

Tacirler Yatırım Başekonomisti Ekin Çınar:

"ABD'de de ciddi bir harcama paketi geçirildi. Bunun yanında da faiz indirimi baskısı yapan bir Trump var. Muhtemelen gelecek dönemde seri şekilde faiz indirecekler. Bu aslında ekonomik gerekçelerle örtüşmüyor"

Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Burak Pırlanta:

"(ABD'de) Bütçe açığı rekor seviyelere yaklaşırken, yeni vergi indirimleri ve harcama planları borç yükünü artırıyor. Bu, yatırımcıların güvenini sarsarak tahvil fiyatlarını düşürüyor ve getirileri yükseltiyor"

(Ali Canberk Özbuğutu/Mahmut Çil/İstanbul)

7- Çelik üreticilerinden ithalata karşı önlem talebi

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan:

"ABD ve AB'nin korumacılık duvarını aşamayan Asya ülkelerinin ihracatında yaşanan artışlar, Türkiye'nin 60 milyon ton seviyesindeki üretim kapasitesinin büyük oranda atıl kalmasına yol açtı"

Kibar Holding İcra Kurulu Başkanı Haluk Kayabaşı:

"Kısa vadede ucuzmuş gibi görünen ithal dampingli ürünler, orta vadede Türk sanayisine büyük zarar verecek, uzun vadede ise her türlü stratejik üretimde dışarıya mahkum edecektir"

Çolakoğlu Metalurji AŞ Genel Müdürü Uğur Dalbeler:

"Çelik üretiminiz olmazsa dünyanın en pahalı çeliğini kullanmak zorunda kalırsınız. Bu da hiçbir sanayinin güçlenmesine izin vermez"

(Zeynep Duyar/Ankara)

8- Dünyanın önde gelen ülkelerinde pencereleri Türk perdeleri süslüyor

Türkiye 2020-2024 döneminde 65,7 milyon dolarlık perde ihracatı yaptı, ürüne en çok talep Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'den geldi

Yurt dışına perde satışı bu yılın 7 ayında ise yaklaşık 4 milyon dolar oldu

(Seda Tolmaç/Ankara)

9- Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler Gazze'ye yolculuklarını kararlılıkla sürdürüyor

ABD'li David Olsen:

"21. yüzyıl Holokost'u diyebileceğimiz zayıflamış ve aç çocukların görsellerini görüyoruz. Ülkemin hükümeti (ABD), İsrail ile tüm ticaret ve silah transferlerini sonlandırmalı"

Belçikalı Doris Do Block:

"Gazze'deki insani ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu ile yola çıkıyoruz. Gazze'ye varana kadar hazırız, motive olmuş haldeyiz ve hep birlikte başaracağız"

(Bernat Laurato Bıdegaın Ros/Barselona) (Görüntülü)

10- Filistin destekçisi aktivistler, Gazze'de soykırımın durdurulması için BM önünde çadır eylemi başlattı

İsviçreli Joelle:

"(Küresel Sumud Filosu) Şu anda Gazze'ye yelken açan birçok insan var ve biz de onları desteklemek istiyoruz. BM'nin önündeyiz. BM'nin olan bitenden sorumlu olması, bir şeyler yapabilmesi ve şu anda yaşanan soykırıma verdiği tepkinin yeterli olmaması nedeniyle buradayız"

Fransız Sebastian:

"Uluslararası sistemin, Filistin halkına yönelik soykırımdaki suç ortaklığını protesto etmek için buradayız"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Fransa, Gazze'de soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle şikayet edildi

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Benjamin Fiorini:

"Fransa'nın (Gazze'deki) soykırımı önlemek için elinde olan tüm makul imkanları kullanmadığı apaçık"

(Esra Taşkın/Paris)

12- GRAFİKLİ - Orman yangını riski Akdeniz coğrafyasında devam ediyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil:

"Yangın riskinin birkaç nedeni var. Rüzgarın şiddetli esmesi, sıcaklık ve nem koşulları, ormanlardaki yanıcı madde yükü yangınları doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla Akdeniz coğrafyasında hala risk devam ediyor"

"Akdeniz kuşağında iklimsel faktörler kadar sosyal faktörler de riski büyütüyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

13- İngilizlerin tarihi kentinin meydanı Türkiye'nin ipliklerinden üretilen örgülerle donatıldı

Hertford'da kurulan "Secret Society of Herford Crafters" grubundan emekli polis memuru Kath Carter:

"Örgülerdeki ipliklerin bir kısmı topluluğa bağışlandı. Bu projeyi bitirdiğimizde ve insanlar gördüğünde çatı katlarını kontrol ediyorlar, kalan iplerini bize bağışlıyorlar"

"Bu iplerin çoğu Türkiye'den geliyor. İplerin etiketlerinin arkasına baktığınızda Türkiye'deki fabrikaların yaptığını görüyorsunuz, 'Türkiye'de sevgiyle üretildi' yazıyor"

(Başak Akbulut Yazar/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Sigara bağımlısı dünyada nadir yapılan çifte ameliyatla iki kanserden kurtuldu

Yaklaşık 40 yıldır sigara kullanan 59 yaşındaki İbrahim Yılmaz, yaklaşık 10 saat süren eş zamanlı ameliyatla gırtlak ve akciğer kanserinden kurtularak sağlığına kavuştu

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Derdiyok:

"Yaptığımız ameliyat Türkiye'de ikinci, dünya literatüründe ise çok nadir yapılan operasyonlardan biridir. Ameliyat sonrası oksijen değerlerinin düşük kalma ihtimali yüksekti, solunum cihazına bağlanma ihtimali de vardı. Ancak multidisipliner yaklaşımla ve ekipler arası uyumlu çalışmayla hastamız sağlıklı şekilde taburcu edildi"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi, erken teşhisle meme kanserini yendi

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Fatma Suna Altıntaş:

"KETEM sayesinde erken tanıyla 1,2 santimetrelik kist, sol mememin yarısı ve sol kol altımdan 8 lenf alındı. Ameliyatın ardından 20 seans radyo terapi aldım ve sağlığıma kavuştum"

Bilkent Şehir Hastanesi Meme Tiroit Endokrin Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birol Korukluoğlu:

"Meme kanserinin diğer kanserlerde olduğu gibi erken tanısı konusunda hepimize çok ciddi görevler düşüyor. Son yıllarda teşhis araçlarında imkanlar arttıkça meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi kullanma şansımız çok daha arttı"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Çocuklarda düzenli göz muayenesi akademik başarıyı doğrudan etkiliyor

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceylan:

"Okul ve okul öncesi dönemde düzenli göz muayenesi çocukların geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir. Erken tanı ve tedavi sayesinde göz sağlığı korunur, öğrenme süreci desteklenir ve çocuklar hem okulda hem sosyal yaşamda daha güçlü adımlar atar"

(Duygu Yener/Ankara)

17- Kurumaya yüz tutan Tahtalı Barajı tarihinin en kötü eylül ayını yaşıyor

İzmir'in içme suyu temininde en önemli kaynaklardan olan Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 5'e geriledi

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl:

"İzmir'in hidrolik stres altına girdiğini söylemek mümkün"

(Halil Fidan/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Omuzlarında kefiye, sınıf duvarında asılı Filistin Devleti haritasıyla Türkçe öğreniyorlar

Sınavda başarı gösterip Atatürk Üniversitesinin farklı bölümlerine yerleşme hakkı elde eden 34 Filistinli öğrenci, Erzurum'da 7 ay boyunca Türkçe okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri üzerine eğitim alacak

Gazzeli Mohammed Murtaja:

"Bayrağımız ve haritamıza bakarak ders işliyoruz. Onları görünce topraklarımı özlüyorum. Vatanımdan çıkmak zorunda kaldım. İnşallah bir gün Filistin özgür olacak ve topraklarıma tekrar döneceğim"

(Tevhid Furkan Nehri/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

19- K2'nin zirvesine çıkan Türk kadın dağcıdan genç kadınlara "Her şeyi yapabiliriz" mesajı

Toplam 8 bin 611 metre yükseklikteki K2 tırmanışıyla "14x8000" projesinin ilk ayağını geride bırakan Esin Handal:

"Birçok kadın bana sosyal medyadan yazıyor. Bana 'evet dağlara daha çok gideceğiz ve bunun eğitimini alacağız' diyorlar. Genç kadınlara şunu söylemek istiyorum, sadece başlayın, her şeyi yapabiliriz"

"Dağda, gerçekten güçlü olduğumuzu anlayabilirsiniz. Zihinsel ve fiziksel gücümüz erkeklerden daha iyi"

(Asiye Latife Yılmaz/İstanbul)

20- Milli okçular Dünya Şampiyonası sınavında

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek

Milli okçu Mete Gazoz, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak için yarışacak

Türkiye, 2 yılda bir yapılan dünya şampiyonalarında daha önce 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin:

"Zor bir yarışma olacak ama Türk Milli Takımı olarak madalyaya aday takımlardanız. Bunun gerektirdiği şekilde burada yarışacağız"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.