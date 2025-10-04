ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Suç işleyen çocuklara verilecek cezalara yeni düzenleme TBMM gündemine gelecek

Ak Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi'ne göre, 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek

Kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş çocuklara verilecek cezada, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak

2- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - 5G'nin TBMM testlerinde hızı 1500 megabite kadar çıkıyor

İstanbul Havalimanı, 4 büyük takımın statları ve 30 civarındaki tesisle birlikte Mecliste testleri süren 5G'yi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu ile deneyimledik

Adil Karaismailoğlu:

"Dijital altyapının gelişmesinde aslında devrim gibi bir gelişme 5G. Biz de sabırsızlıkla ihalenin yapılmasını ve bunun ülkemizin bütün noktalarına yayılmasını bekliyoruz"

"TBMM'de kullandığımız 5G'yi yakın zamanda Türkiye'nin bütün bölgelerinde kullanacağız, dijital çağın gerekliliği olan bu hızı hep birlikte deneyimleyeceğiz"

3- Geçen yıl 105 tarımsal amaçlı kuruluş "birinci derece örgüt belgesi" aldı

Tarımsal amaçlı 6 bin 364 tarımsal kalkınma, 2 bin 446 sulama, 601 su ürünleri ve 31 pancar ekicileri olmak üzere toplam 9 bin 442 birim kooperatif bulunuyor

Birliklerden odalara kadar çeşitli amaçlarla kurulan tarımsal amaçlı örgütler, bu belgeye sahip olarak tarımsal desteklemelerde ayrıcalık, faiz indirimi, organizasyonlara davet, karar alma süreçlerine katılım gibi imkanlardan yararlanabiliyor

4- DKMP'de 13 yılda yaklaşık 73 bin yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

Bu yıl 1 Ocak ve 30 Eylül döneminde ülke genelindeki rehabilitasyon merkezlerine toplam 13 bin 143 yaban hayvanı ulaştırıldı

Rehabilitasyon süreçleri sonucunda 7 bin 990 birey sağlık, davranış ve ekolojik uygunluk kriterlerini karşılayarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı

5- Özgürlük Koalisyonu Filosu'nda yer alan Alman gazeteci Anna Liedtke, Gazze yolculuğunu anlattı:

"Bence Gazze'deki insanlara umut vermek için devam etmemiz önemli. Bir teknenin Gazze'ye neredeyse ulaştığını gördüklerinde çok sevindiler"

6- Filistin Devletini tanıma kararlarına "Batı'da diplomatik direncin kırılması" değerlendirmesi

İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Deniz Baran:

"Filistin bu zamana kadar zaten çok fazla sayıda devlet tarafından tanınıyordu. Gördüğümüz eğilim daha çok batı bloğu diye anılan, Avrupa-Kuzey Amerika hattındaki bloğun tanımamasıydı. Yani bu kadar devlet arasında bunlar yoktu. Bu haliyle siyasi, diplomatik direnç hattı oluşturuyordu. Şimdi bu direnç hattı ortadan kalkmış oluyor. Burada bir gedik açıldı, gitgide büyüyor ve artık Filistin'e karşı böyle bir blokaj yok"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Sümeyye Koman:

"Filistin'in uluslararası hukukta, uluslararası alanda diğer devletler tarafından bir egemen eşit devlet olarak kabul edilmesi önemli bir adım ve haklarını kullanması açısından da kıymetli. Günümüzde, yani son gelişmelerle birlikte 157'den fazla devlet artık Filistin'i devlet olarak kabul ediyor. Bu da uluslararası toplumumuz yüzde sekseni demek. Bu bir niyet göstergesi, hatta iyi niyet göstergesi"

7- Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete:

"Yaşlıların, son yıllarda sosyal medya kullanımında, mesaj paylaşılan ortamlardan ziyade içerik üretilen mecraları tercih etmeye başladıklarını görüyoruz"

"Yaşlılarımızın, yapay zekayı daha çok sohbet etmek amacıyla kullandıklarını, seyahat etmek istedikleri ülkeler ve sağlıkla ilgili konularda araştırmalar yaptıklarını gördük"

8- Israrcı eski nişanlıya "huzur bozma" suçundan hapis cezası

Yargıtay, Sakarya'da barışmak istediği eski nişanlısına çok sayıda "Tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atan sanığa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu

9- Soğuk havalarla birlikte turşu dükkanlarında hareketlilik arttı

Havaların soğumasının etkisiyle turşu satışları artarken vatandaşların en fazla tercih ettiği ürünlerin başında biber, salatalık ve lahana geldi

10- Multinet Up dijitalleşme ve yan haklar yatırımlarını artıracak

Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever:

"MultiPay uygulamamız bugün 6,5 milyondan fazla indirilmiş durumda ve kullanıcılarımız kart kullanmadan karekod ile ödeme yapabiliyor"

"Amacımız, Multinet Up'ı veriye dayalı, esnek ve insan odaklı bir iş ortağına dönüştürmek ve paydaşlarımızı geleceğe daha güçlü taşımak"

11- Küresel piyasalar ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecine odaklandı

ABD'de federal hükümetin kapanmasına ilişkin endişelerle geçen haftaya başlayan küresel piyasalarda, kapanmanın gerçekleşmesine rağmen iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyallerinin Fed'e ilişkin "güvercin" beklentileri güçlendirmesiyle risk iştahı görece yüksek seyretti

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu ay ve aralık toplantılarında faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini, 2026 yılında ise en az iki faiz indiriminin daha öngörüldüğünü belirtti

Yurt içinde gelecek hafta TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak

