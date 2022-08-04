ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- FETÖ'nün "Askeri Casusluk" kumpas davası açıldı

İddianameyi kabul eden İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 20 Aralık'ta Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılmasına karar verdi

"Askeri personelin fuhuş çetesi kurduğu" iddialarını içeren 2010 yılındaki bir ihbarla başlayan "Askeri Casusluk" soruşturmasında görevli aralarında eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 43 sanığın 6 yıl 3 ay ile bin 31 yıl 6 ay arasında hapsi istendi

(Başak Akbulut Yazar /İstanbul)

2- Doğal gazı kesilen Avrupa'da kömür tüketimi artıyor

AB ülkelerinin kömür tüketimlerinin bu yıl yüzde 7 artması bekleniyor

Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa ve İtalya kömür santrallerini faaliyete geçiriyor

???????(Ata Ufuk Şeker/ Brüksel)

3- Elektrikli otobüsün lideri Karsan, sürücüsüz otobüslerde de öncü olmayı hedefliyor

Karsan CEO'su Okan Baş:

"Dünyada toplu taşımada sürücüsüz araçların kullanımına doğru giden bir süreç var. Karsan, burada da baş aktör olmayı istiyor"

"Hidrojenle çalışan otobüs konusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz ve yıl bitmeden hidrojenli otobüsümüz yollarda olacak"

(Murat Birinci/İstanbul)

4- Takımların Süper Lig kariyerleri

Ligin 64 yıllık geçmişinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında tüm sezonlarda yer alan takım yok

22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın en kötü derecesi 13'üncülük

19 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, en kötü derecesini 10. olarak aldı

16 kez ipi göğüsleyen Beşiktaş, ligi 2 kez 11. sırada tamamladı

7 kez şampiyon olan Trabzonspor, en kötü derecesini 14. olarak yaşadı

(Ercan Çakar/İstanbul)

5- İngiltere, Almanya ve Fransa'da yeni sezon heyecanı başlıyor

İngiltere Premier Lig, Crystal Palace-Arsenal, Bundesliga, Eintracht Frankfurt-Bayern Münih, Ligue 1 ise Olimpik Lyon-Ajaccio maçlarıyla yarın başlayacak

Hareketli geçen transfer sezonunda Premier Lig temsilcilerinden Manchester City, Haaland'ı, Liverpool, Nunez'i, Chelsea, Sterling'i, Tottenham, Richarlison'u, Arsenal ise Jesus'u transfer ederek hücum hattını güçlendirdi

Robert Lewandowski'yi Barcelona'ya yollayan Bayern Münih, Sadio Mane ve Matthijs de Ligt gibi yıldız oyuncuları kadrosuna kattı

PSG, Porto'dan Vitinha, Sporting Lizbon'dan Nuno Mendes, Leipzig'den Nordi Mukiele ve Stade Reims'ten Hugo Ekitike ile kadrosunu güçlendirdi

(Doğa Kırmızıoğlu/Ankara)

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