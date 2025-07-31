ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye ve Kazakistan işbirliğiyle Orta Koridor'un taşımacılık kapasitesi artacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Kazakistan'la Orta Koridor'a ilişkin imzaladığımız demir yolu anlaşmasıyla, bu güzergahtaki demir yolu yük taşımacılığının hacim ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz"

"Bu stratejik işbirliği, Türkiye ve Kazakistan'ın küresel lojistikteki rolünü daha da güçlendirmeyi, Orta Koridor'un rekabetçiliğini artırmayı ve bölgesel ekonomik entegrasyonu desteklemeyi amaçlıyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türkiye'nin üçüncü uzay yolculuğu 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Blue Origin'in New Shepard NS-34 göreviyle uzaya çıkacak ilk Türk iş insanı Gökhan Erdem'in yolculuğu 3 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak

Uzay tutkusu dolayısıyla tamamen bireysel girişimleriyle seferini gerçekleştirecek Erdem, bu uçuşla üçüncü Türk uzay yolcusu, uzaya çıkan ilk Türk iş insanı ve Blue Origin ile uçan ilk Türk vatandaşı olarak tarihe geçecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Yıllık 23 milyon tonluk gıda israfının engellenmesi için düğmeye basıldı

TİSVA'nın raporuna göre Türkiye'de bir yılda kişi başına çöpe atılan yiyecek miktarı 102 kilogramı bulurken, her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl: "Bir rapor hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir politika belirleyip sunacağız. İsrafla ilgili milli bir uyanış olacak, Türkiye'de sürdürülebilir bir gıda israfı önleme politikası belirlenecek"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yapay zeka ve kuantum yarışı gelecek 20 yılda bilim ve teknolojiye yön verecek

NATO'nun hazırladığı "Bilim ve Teknoloji Trendleri 2025-2045" raporuna göre, bu süreçte "değişen rekabet alanları, yapay zeka yarışı ve kuantum üstünlüğü, biyoteknoloji devrimi, kaynak ayrışması, parçalanan kamusal güven ile teknoloji entegrasyonu ve bağımlılıklar" makro trendler olacak

Türk savunma sanayisinin de güçlü altyapısı ve sahip olduğu sistemin entegrasyon yetkinlikleriyle NATO'da ortak platformların geliştirilmesine öncülük etmesi öngörülüyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Milli İHA'lara, insansız helikopterlere yerli gözler

Yapay zeka destekli kamera tabanlı algılama teknolojileri alanında uzmanlaşan Büyütech, yüksek performanslı kamera sistemleri Titra Teknoloji'nin insansız hava araçlarına entegre edilecek

Togg, Ford Otosan ve Tofaş gibi öncü otomotiv üreticilerine geliştirilen yüksek teknoloji çözümleriyle kazanılan ürünleşme birikimi, güvenlik odaklı savunma çözümlerine taşınacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

6- Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa Süveyda'daki ateşkesi ve İsrail'in saldırılarını değerlendirdi:

"İsrail, birleşik ve istikrarlı bir Suriye'nin varlığını istemiyor. Ülkeyi parçalanmış ve istikrarsız bir yapıda tutma politikasını sürdürüyor. Ne yazık ki, içerideki bazı taraflar da dar siyasi hesaplarla İsrail politikalarına hizmet ediyor"

"Suriye asla bir grubun, bir rengin ya da bir mezhebin tekelinde olmayacak. Bu kesin ve tartışmasız bir gerçektir"

(Muhammed Karabacak/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Kalkınma Yolu Projesi Türkiye-Irak enerji anlaşmasına stratejik zemin hazırlıyor

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Araştırmacısı Sercan Çalışkan: "Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu yüksek stratejik potansiyel, enerji alanında çok yönlü iş birliklerinin önünü açarak, kapsamı ve niteliği itibarıyla yeniden tasarlanması kaçınılmaz olan yeni bir enerji anlaşmasını zorunlu hale getirdi"

Middle East Economic Survey Dergisi Körfez Uzmanı Yesar Al-Maleki: "Türkiye-Irak petrol hattı üzerinden başka ülkelerden ham petrol aktarılması da söz konusu olabilir, bu da Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında bölgesel bir enerji merkezi olma konumunu güçlendirir"

(Duygu Alhan/Ankara)

8- Jandarma ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde görev yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanlar ve piknik yerlerinde vatandaşları yangın tehdidine karşı uyarıyor

Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Başçavuş Emre Atasoy:

"Jandarma komando timleri olası yangınlara karşı hazır olarak bekletilmekte, dron ve hava destekli araçlarımız ile söz konusu kritik bölgeler kontrol altına tutularak, herhangi bir hareketlilik tespit edildiğinde ekiplerimiz o bölgeye yönlendirilmektedir"

(Aykut Karadağ-Emrullah Cesur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Gazze'den dönen İngiliz doktor, açlıktan uyuyamayan çocukların tuz ve suyla karınlarını doldurduğunu anlattı:

"Açlık ve yetersiz beslenme, yaralı hastalarımız üzerinde büyük etkiler yaratıyor. İyileşmelerini engelliyor ve enfeksiyon oranlarını artırarak yaralarından ölme risklerini büyük ölçüde artırıyor"

"Geçen hafta onunla (Gazzeli meslektaşımla) mesajlaşıyordum ve bana ailesinin yiyeceği olmadığını söyledi. Ona 13 ila 2,5 yaşlarındaki 6 çocuğunun son iki günde ne yediğini sordum. Biraz tuz yalayıp uyuyabilmek için karınlarını suyla doldurduklarını söyledi"

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından "Yeşil Vatan" seferberliği

Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım:

"Ülkü Ocaklarımız, yangın çıktığı andan itibaren olay yerine intikal ederek, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerimizle tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarda yer alıyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya koşturuyorlar"

(Betül Bilsel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Trafik kazası mağdurlarına vekalet uyarısı

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün: "Son dönemde trafik kazasına karışanlarla birtakım firmalar ya da kişiler irtibata geçiyor. Avukatlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler yasa dışı olarak bu şirketler uhdesinde devralınmak isteniyor"

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü: "Aracılar, kaza sonucu ölenlerin yakınlarını, yaralıları ya da maddi hasarlar için arayarak tazminat vaatleriyle kandırarak vekalet alıyorlar"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

12- Türk hekimler, Burkina Faso'da organ nakli ameliyatına öncülük etti

Türkiye'den 27 kişilik uzman ekip, böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 43 yaşındaki kadın hastaya ikiz kardeşinden yapılan operasyonda görev aldı

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci: "Bu coğrafyalarda insan hayatına dokunup onların hayata tutunmasını organ nakilleriyle sağlamak, mutluluk verici bir şey"

Tingandogo Üniversite Hastanesinden Dr. Boureima Ouedraogo: "Teknik açıdan Türklerden çok ciddi, çok önemli bir destek aldık, onlara sonsuz müteşekkiriz"

(Muhammed Nuri Erdoğan/Vagadugu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Sıcak havalarda kalp krizi ve panik atak belirtileri karıştırılabiliyor

Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Telat Keleş: "Panik atakta ani nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı gibi bir şikayet başlayabilir. Bunlar bir kalp hastasında da başlayabilir ve kalp krizi habercisi olabilir. Genellikle, ayrımı şöyle yapıyoruz. Önceden bir kalp hastalığının olup olmaması önemli"

Psikiyatrist Doç. Dr. Seda Kiraz: "Sıcak havalarda, çarpıntı hissi, bunaltı, daralma veya uykusuzluk gibi belirtiler panik atağı tetikleyebilir. Bu durum, kişinin beyninde panik atak geliyormuş gibi bir alarm oluşturabilir"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Assos'ta 2 bin 200 yıllık tiyatro restore edilecek

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan:

"Çanakkale'deki antik kentler arasında iyi korunmuş tekil örnek olan Assos, tiyatrosunun restorasyonun tamamlanmasının ardından sürdürülebildik yönünden sosyal etkinlikler için önemli bir destinasyon merkezi haline gelecektir"

(Burak Akay/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Arsenal'in Henry ve Aubameyang sonrası yeni 14 numarası Gyökeres

İngiliz temsilcisi Arsenal'in yeni 14 numarası İsveçli golcü Victor Gyökeres, bu sezon Avrupa'da en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcular arasında yer aldı.

Gyökeres, kulüp tarihinde efsaneleşen Thierry Henry ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi isimlerin giydiği 14 numaralı formayı devraldı

Sporting formasıyla Portekiz liginde 2023-24 sezonunda 29, 2024-25 sezonunda ise 39 kez rakip fileleri havalandırıp son 2 sezonun gol kralı olarak İngiltere'nin yolunu tuttu

(Fatih Erel/İstanbul)

16- Antalyaspor'da hedef önce mali disiplin ardından sportif başarı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin:

"Türkiye'deki ünlü sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri ile 1 hafta sürecek bir yardım organizasyonu düzenleyeceğiz. Antalyaspor'u eski, borçsuz günlerine döndüreceğiz. Mali disiplini sağlayana kadar desteğe ihtiyacımız var"

"Bu sezon hedefimiz ligi orta sıralarda bitirmek. Kötü günleri konuşmayacağımız zamanlar istiyoruz"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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