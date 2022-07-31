ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti

Yeni Nesil Hafif Zırhlı Muharebe Araçları Projesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılması planlanan 8x8'lerin de bulunduğu çok sayıda zırhlı araç için FNSS, Otokar ve BMC kıyasıya bir rekabet içinde bulunuyor

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt:

"Araçların ihale öncesi test edilmesi sürecini yaşıyoruz. İki güzide rakibimizle birlikte testlere devam ediyoruz"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS

Türkiye'nin çıkarlarını yurt içinde ve dışında büyük bir özveriyle kollayan, vatan toprakları için gerektiğinde neler yapabileceklerini ispatlamış SAS komandoları, görev aldıkları operasyonlarla milletin göğsünü kabartıyor

"Kıbrıs Barış Harekatı", "Avrasya Feribotu", "Kardak Krizi", Hendek Operasyonları ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan gelen deniz mayınlarına müdahalede görev alan komandolar, görevin icrası sırasında verilen emirleri tereddüt etmeden, soğukkanlılıkla ve sıfır hatayla yerine getiriyor

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk akademisyen kanserde ilaç direncinin sırrını çözecek proje için ülkesini seçti

ODTÜ'den mezun olduktan sonra İngiltere'de 12 yıl kanser üzerine çalışan Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Acar, TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Burs Programı ile DNA'ya uygun kanser ilaçlarını seçmek ve yapay zeka ile kanser teşhisi yapacak projede yer almak için Türkiye'ye döndü

Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Acar:

"Tümörü tedavi edebilecek ilacı, tümörün genomik tanımlaması sonucunda hastaya vermek için çalışıyoruz. Bu teknolojinin tamamen kullanılabilmesi için 2-3 yıla yakın bir süre bizi bekliyor"

(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Nöbetçi eczaneler e-Devlet'ten görülebilecek

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet kapısında açıldı

Türk Eczacıları Birliğince bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'te yer alacak

Vatandaşlar, nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

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