ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Kamuda esnek çalışma modelleri yolda

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmalarının yapılacağına yer verildi

Programa göre, kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yapılacak

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Hayvancılıkta gelecek yıl yetiştiricilere 36,6 milyar liralık destek öngörülüyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre hayvancılığa sağlanan desteğin bu yıl toplam 27,9 milyar lirayı geçmesi bekleniyor

Toplam tarımsal destekleme bütçesi 2026'da, bu yıla kıyasla yüzde 24,2 artarak 167,6 milyar lirayı bulacak

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı: Para politikası güçlü şekilde uygulanmaya devam edecek

Enflasyonun ekonomik ve sosyal yaşama dair olumsuz etkileri konusunda farkındalık artırılacak, enflasyonla mücadeleye yönelik toplumsal mutabakat güçlendirilecek

(Ali Sanberk Özbuğutu/İstanbul)

4- Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, halk sağlığını iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla eylem planı hazırlanacak

İklime duyarlı hastalık listesinin hazırlanması için "İklim Değişikliği ve Sağlık Bilimsel Danışma Kurulu" kurulacak

(Duygu Yener/Ankara)

5- ULAK Haberleşmeden 6G için 208 patent başvuru hamlesi

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü:

"Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme teknolojileri alanındaki öncü kuruluşu olarak, gelecek nesil iletişim altyapılarında stratejik öneme sahip 6G teknolojileri odağında bugüne kadar 208 patent başvurusu gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attık"

"Bugüne kadar, 3 patent ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından, 54 patent ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından olmak üzere 57 patent başvurumuz tescillenmiş durumda"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- Okullarda ölçme ve değerlendirme sistemi tüm kademelerde yapılandırılacak

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, okullarda bireyin gelişimini temel alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini de içeren ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulacak ve sistem yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde kurgulanacak

Merkezi sınavların değerlendirilmesinde teknolojik gelişmelere uygun yeni yöntemler uygulanacak ve yapay zeka kullanımı ile açık uçlu sorulara ait cevapların puanlanması sağlanacak

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

7- Türk savunma sanayisi çığır açan teknolojilerin peşinde

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, gelecek yıl kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik çalışmalar yapılacak

Kuantum Teknolojileri Geliştirme Platformu Çerçeve Sözleşmesi ve süperiletken kuantum işlemci birimi tasarım, üretim, test ve karakterizasyonuna yönelik sözleşme imzalanacak

2026 yılında savunma sanayi yerlilik oranının yüzde 83'e, savunma ve havacılık ihracatının 8 milyar dolara, cironun 20 milyar dolara, sektördeki istihdamın da yaklaşık 120 bine çıkması hedefleniyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

8- Türkiye, hidrokarbon arama için kara ve denizde 300 kuyuda sondaj yapacak

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, enerji ve sanayi sektörlerinin ham madde ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve dışındaki arama çalışmaları artırılacak

(Gülşen Çağatay/Ankara)

9- KOBİ'ler ulusal derecelendirme sistemiyle puanlanacak

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla sektör paydaşlarından elde edilen veriler kullanılarak, işletmeleri puanlayacak ulusal KOBİ Derecelendirme Sistemi kurulacak

Yıl sonunda 95,8 milyar doları bulacağı tahmin edilen KOBİ'lerin ihracatının, gelecek yıl yaklaşık yüzde 3,2 artışla 98,7 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

10- Türkiye'nin uydu gücü Çin ile yapılan küresel ortaklıkla artacak

TÜRKSAT, Çin'in önde gelen uydu operatörleri ChinaSat ve Spacesail ile işbirliği anlaşmaları imzaladı

Anlaşmalarla uydu iletişimi ile çoklu yörünge hizmetlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve dünya pazarlarında ortak uydu hizmetleri sunulması hedefleniyor

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay: "TÜRKSAT'ın küresel uydu iletişim pazarındaki etki alanı daha da genişleyecek"

(Emre Aytekin/Pekin) (Fotoğraflı)

11- Türkiye'nin veri güvenliği için önem taşıyan internet değişim noktalarında son aşamaya gelindi

Türkiye'nin verisinin ülkede kalması için kritik öneme sahip internet değişim noktaları, gelecek yıl kurulacak

Farklı internet değişim noktası uygulamaları incelenerek, Türkiye'deki internet trafiği, güvenlik ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik durum analizi yapılacak

(Mertkan Oruç/Ankara)

12- Küresel şirketler on binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Şirketlerin verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme çabaları, özellikle beyaz yakalı kadrolarda küçülmeye yol açıyor

Son dönemde, Amazon, Nestle, UPS ve Target gibi şirketlerin yaptığı binlerce kişilik işten çıkarmalar dikkati çekiyor

(Sevgi Ceren Gökkoyun-Dilara Zengin New York/Washington

13- Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'ın seçimden sonra müttefiki kalmadı

Gazeteci Dave Keating'e göre Wilders'ın partisi PVV, haziranda hükümetten çekilerek koalisyonu dağıtması nedeniyle seçmenler tarafından cezalandırıldı

(Selman Aksünger-Lahey)

14- İstanbullular 6 yılda yaklaşık 11 milyar 673 milyon kez toplu taşıma kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbulkart verilerine göre, yılın ilk 9 ayında toplu ulaşımda 1 milyar 704 milyon 168 bin 537 yolculuk yapılırken, İstanbul'un fethiyle aynı güne denk gelen 29 Mayıs en çok seyahat edilen gün oldu

Toplu ulaşımla en çok seyahat edilen ay, 213 milyon 944 bin 200 ile mayıs olurken, en az yolculuk ise 168 milyon 572 bin 653 ile ağustosta gerçekleşti

(Ümit Türk/İstanbul)

15- Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 141. randevu

Geride kalan resmi ve özel maçlarda Galatasaray 65, Trabzonspor 44 kez kazandı

51 yıllık rekabette Galatasaray 192, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı

(Can Öcal/İstanbul) (Grafikli)

16- Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler yıldız golcülerde

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da 9 gol atan İngiliz golcü Tammy Abraham, derbide Beşiktaş'ın en önemli gol umudu olacak

Sarı-lacivertli ekibin santrforu Youssef En-Nesyri, takımının 7 golle en skorer ismi olarak dikkati çekiyor

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rafa Silva, ligde bu sezon 5 golün altına imzasını attı

Ligde oynadığı son 4 maçta 4 gol kaydeden Anderson Talisca, Beşiktaş derbisine formda çıkacak

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

17- Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla "dalya" demeye hazırlanıyor

Galatasaray formasıyla 99 resmi maça çıkan Icardi, yarın Trabzonspor karşısında oynaması halinde 100. maçına ulaşacak

Arjantinli yıldız futbolcu, 6 kez daha rakip ağları havalandırması durumunda, 72 gol atan Gheorghe Hagi'yi geçerek sarı-kırmızılı kulübün en golcü yabancı oyuncusu olacak

(Can Öcal/İstanbul)

