ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- Ekonomi gündemi mayısta hızlanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 5 Mayıs'ta enflasyon, 30 Mayıs'ta da yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta yurt dışında arka arkaya katılacağı toplantılarda yatırımcılarla bir araya gelecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da 6 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bankanın faaliyetlerine ve ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yapacak, 22 Mayıs'ta da yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- DSÖ'den yaklaşık 2 aydır yardımların ulaşmadığı Gazze'de sağlıkla ilgili risklerin arttığı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris:

"(Gazzeliler) Çok kalabalıklarda yaşıyorlar, bu yüzden aralarında bulaşıcı hastalıklar çok kolay yayılıyor. İshal hastalığı ve temiz su eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşıyorlar. Bu yüzden tüm bunlar Gazze'deki sağlık risklerini artırıyor"

"Gerçekten her şeyimiz tükeniyor. Elimizin altında çok miktarda malzememiz var, malzemelerle dolu 16 tır (Gazze Şeridi sınırında) bekliyor ancak bunları içeri getirmemize izin verilmiyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

3- Kadın girişimcilere 2024'te yaklaşık 208 milyar lira kredi verildi

Aralık 2024 sonu itibarıyla kadın girişimcilere verilen kredilerin bakiyesi yaklaşık 207,9 milyar lira olarak gerçekleşirken, kredi bakiyesi bulunan toplam kadın girişimci sayısı 286 bini aştı

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu: "Söz konusu rakamlardaki artış kadın girişimcilerin, işlerini daha büyük ölçekli yapılara dönüştürdüğünü, yatırım ve büyüme hedefleri doğrultusunda daha yüksek tutarlarda kredi talep ettiğini yansıttı"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

4- Merkez bankaları yoğun bir mayıs ayına hazırlanıyor

ABD tarafında Fed'in mayıs ayında politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumuna paralel enflasyon ve resesyon risklerindeki artış merkez bankasının işini zorlaştırıyor

Mayısta Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ve Avustralya Merkez Bankası gibi büyük bankaların para politikası kararları takip edilecek

(Mahmut Çil/İstanbul)

5- Trump'ın "tarife" ısrarı başkanlığının ilk 100 gününde piyasalara trilyonlara mal oldu

Açıklanan karşılıklı tarifelerin ardından endeksler 8 Nisan'da son 100 günün dip seviyelerini gördü

Çin dışındaki ülkelere ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulması sonrasında piyasalardaki yukarı yönlü ivme, kayıpları telafi etmeye yetmedi

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

6- Uzmanlar ABD ile ticarette Hindistan kısa vadede Çin'in yerine geçemeyeceğini ön görüyor

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan: "Hindistan'ın ticaret açısından ABD için Çin'in yerine geçmesi kısa vadede mümkün değil"

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz: (ABD ile Hindistan'ın anlaşacağına dair haberler) "Bu durum Hindistan için pozitif bir gelişme olsa da Hindistan kısa vadede tam anlamıyla Çin'in yerini dolduramaz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- İspanyol uzman, elektrik kesintilerinin sebebini "nükleer enerjiyi ihmal" ve "siber saldırı" olarak görüyor

İspanya Mühendislik Enstitüsü Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanı Yolanda Moratilla:

"İlk kez bir Avrupa ülkesinde, uzun bir süre için tam ve mutlak bir kesinti anlamında kullanılan sıfır elektrik üretimi oldu. Bu, gerçekten şimdiye kadar hiç olmamış bir şey"

"Hatanın çıktığı anda çalışır durumda hiçbir hidrolik santral yoktu. Kombine çevrim santralleri yoktu yani yeterli kadar enerji yoktu"

(Şenhan Bolelli/Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Huzurevinde yaşayan kadın, ilk doğum gününü 100. yaşında kutladı

En unutulmaz anısı çocuk yaştayken gördüğü Atatürk olan Nebahat Günerhan, huzurevinde yapılan sürpriz doğum günüyle 100 yaşına girdi

Günerhan: "Doğum günümü kutlamak kısmet olmadı, ilk defa burada kutlandı. Çok mutlu oldum, herkese çok teşekkür ederim"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Depremden olumsuz etkilenen çocuklar için ebeveynlere uzman tavsiyeleri

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümünden Uzm. Dr. Tuncay Sandıkçı: "Bir kaygı belirtisi görülürse 'Deprem seni korkutmuş olabilir', 'İnsanların çoğu deprem anında korku hisseder', 'Korkunca aklımızdan kalbimizi hızlı attıran, karnımızı ağrıtan düşünceler geçebilir', 'Biliyor musun, ben de çocukken bir defasında çok korkmuştum' gibi giriş cümleleriyle çocuğun kendini ifade etmesi sağlanabilir"

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Sebile Aslı Eke: "Çocuklara yaşına uygun bilgiler vermek, fiziksel temasla yanlarında olduklarını hissettirmek ve günlük düzeni sürdürmek büyük önem taşıyor. Ayrıca çocukların duygularını açıkça ifade etmelerine izin verilmesi ve korkularının doğal olduğunun söylenmesi gerekiyor"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul)

10- Siyahilere yönelik ırkçılık ve ayrımcılığa müzikal bir başkaldırı: Caz müziği

Afrika ritimleriyle blues, gospel gibi türlerden beslenen caz, 20. yüzyılın başında sistematik ırkçılığa maruz kalan siyahilerin hüznü, mutluluğu özgürlük taleplerini yansıtan güçlü bir müzik türü olarak biliniyor

Senegal'de caz müzik grubu Jamm'ın kurucusu ve gitaristi Moustapha Diop:

"Senegal'de caz hala "marjinal" bir tür olarak kabul ediliyor. Oysa cazın arkasında bizi doğrudan ilgilendiren önemli bir misyon var"

(Fatma Esma Arslan Özdel/Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11 - VakıfBank, voleybolda yeniden Avrupa'nın zirvesini hedefliyor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez kupayı müzesine götüren VakıfBank, bu sezon bir kez daha şampiyon olarak uluslararası başarılarına bir yenisini daha eklemeye çalışacak

CEV Top Teams Kupası ve CEV Challenge Kupası'nı birer kez kazanan sarı-siyahlı takım, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da 4 kez zirveye çıktı

(Ceren Aydınonat/İstanbul)

12- Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetiminde üst üste ikinci kez Dörtlü Final'de

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Finale yükselme başarısı gösterdi

Paris Basketbol'u 3-0'lık skorla geçen Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'in ilk biletini alan ekip oldu

Fenerbahçe Beko, 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilecek organizasyonun yarı finalinde Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Geçen sezon ortasında göreve gelen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımı üst üste ikinci sezonunda Dörtlü Final'e götürmeyi başardı

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Grafikli)

13- Derbide gözler golcülerde olacak

Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler golcülere çevrilecek

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Beşiktaş'ta ise Ciro Immobile, en skorer oyuncular olarak göze çarpıyor

(Metin Arslancan/İstanbul)

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