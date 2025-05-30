ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Adalet Komisyonunun "10. Yargı Paketi" mesaisi yarın başlıyor

Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel:

"Teklifle, denetimli serbestlikten yararlanmak için cezanın beş günden az olamayacak şekilde en az onda birinin infaz kurumunda geçirilmesi zorunlu hale getirilmektedir"

"İkinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere de koşullu salıverilme imkanı tanınarak infazda adalet ve ölçülülük ilkesi gözetilmiştir"

"Özellikle infaz kurumlarında geçirilen sürelere ilişkin düzenlemeler, denetimli serbestlik uygulamalarında ölçülülük ilkesi ve rehabilite edici yaklaşımlar, ceza adaletinin gerçek anlamda tecelli etmesine önemli katkılar sunmaktadır"

(Kemal Karadağ/TBMM)

2- Türkiye'nin en büyük 10 bankası ilk çeyrekte 156,6 milyar lira kar elde etti

Ziraat Bankası, yılın ilk çeyreğinde 6,2 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip bankası ünvanını korurken bankanın aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,1 artış kaydetti

İlgili 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği geçen yıl 15,4 trilyon liraya çıktı

(Ali Canberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 100'e yakını tükendi

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım:

"Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına birçok firma ek seferler üzerinde halen çalışıyor, ek seferlere de ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kurban Bayramı öncesi küçük ev aletleri ve züccaciye ürünlerine talep arttı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Kurban Bayramı dönemi ve haziran ayında Türkiye genelinde e-ticaret hacminin 300-350 milyar lira aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz"

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer:

"(Bayram öncesi) Kıyma makineleri, doğrayıcılar, mutfak robotları, blender setleri gibi gıda hazırlama süreçlerini kolaylaştıran ürünlerde satışlar, normal dönemlere göre önemli ölçüde artıyor"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

5- Türk Hava Kurumu deri bağışları için hazırlıklarını tamamladı

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç:

"Ekibimiz, 24 saat esasına göre bayramdan bir gün önce başlayarak çeşitli talepleri değerlendirecek. Numaramız '444 0 845', Türkiye'nin her yerinden arandığında ekip görevlilerimiz vatandaşlara cevap verebilecek"

"Geçen yıl tüm giderlerimizi çıktıktan sonra yaklaşık 2 milyon liraya yakın gelir elde ettik, bu yıl da benzer gelir bekliyoruz"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

6- Sigara, Türkiye'de her gün yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden oluyor

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Volkan Kara:

"24 saatte ülkemizde 300 kişi tütün ve nikotin mamullerinden dolayı hayatını kaybediyor. Bugün 300 kişilik herhangi bir kayıp olduğunda, tüm vatandaşlarımızın hangi coğrafya ve yerde olursa olsun mutlaka hislerinde olumsuz bir etki oluyor değil mi? Yutkunamıyoruz. Dolayısıyla bu 300 kişinin engellenebilir bir nedenden hayatını kaybettiğini bileceğiz ve bıkmadan, usanmadan çalışacağız"

Bilişim uzmanı Osman Demircan:

"İnfluencerlar ürünleri zararlı olsa da tanıtabiliyorlar ve bu reklamı atlatabiliyor olmak için de yaptıkları şey, sanki normal bir video çekiyormuş, o videonun içeriğinde basit bir ayrıntıymış gibi elektronik sigarayı ya da tütün ürünlerini tüketiyor olmaları. Bu da sosyal medyada risk olarak görülmediği için çocukların gözüne soka soka maalesef bu videolar izlenebiliyor"

(Fatmanur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Uzmanlara göre SAFE, AB ile Türkiye arasındaki savunma sanayisi işbirliğini derinleştirecek

AB'nin ortak tedarik yoluyla savunma üretimine yatırım yapmak isteyen üyelerini destekleyecek yeni mali aracı "SAFE", Yunanistan'ın engelleme çabalarına rağmen aday ülkelere ayrılan oranda Türkiye'nin de dahil edildiği haliyle yürürlüğe girdi

Uzmanlara göre bu, birçok üye ülkenin Baykar-Leonardo örneğindeki gibi Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığından yararlanma isteğini gözler önüne serdi

(Selen Valente Rasquinho/Brüksel)

8- ABD'de barış yanlıları, Gazzelilerle dayanışma için 40 günlük açlık eylemi başlattı

Eski Barış için Gaziler Derneği Başkanı Mike Ferner:

"Yaptığımız şey, Gazze'deki insanların yaşadıklarının çok çok küçük bir parçası. Bunu yapmamızın nedeni de bu ülkedeki daha fazla insanı uyandırmak"

Körfez Savaşı gazisi Diana Oestreich:

"Şiddetin daha az olduğu ve daha fazla çocuğun hayatta kaldığı dünya yaratmaya çalışıyoruz"

(İslam Doğru/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İngiliz akademisyen Salman Sayyid: "Filistin, son Batılı sömürgeci yerleşimci devlete karşı mücadele veriyor"

"Eğer televizyonlarımızda canlı yayınla izlediğimiz acı çeken insanları koruyamıyorsak o zaman uluslararası düzenin tamamının yeniden düşünülmesi gerekir"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Erzincan'ın AB tescili alan tulum peyniri yaylada doğal yöntemle üretiliyor

Zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarda beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen ve 6 ay olgunlaşması beklenen coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, özel lezzetiyle yıllardır sofralarda yerini alıyor

Erzincan İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş:

"Artık o bir dünya markası. Bu yayları boş bırakmayan üreticilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Sofralarımızı süsleyen tulum peynirini doğal haliyle sunan üreticilerimize minnettarız"

(Emin Ferhat Sevilir/Erzincan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Kolluk kuvvetleri "Van'ın incileri" için gece gündüz nöbette

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından sıkı önlemlerle korunuyor

Muradiye Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak:

"Gündüzleri dron, geceleri ise termal kameralarla gözetim sağlanıyor. Vatandaşlarımızdan av yasağı bitene kadar gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. Kaçak avcılığa geçit vermemek için 7/24 sahadayız"

(Ali Çelik-Muhammed Onur Yavrutürk/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Galatasaray'dan bir Fernando Muslera geçti

Sarı-kırmızılı kulübün efsanesi Muslera, Türkiye'de toplam 19 kupa kazandı

Tecrübeli kaleci, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor

Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezon boyunca 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü

(Can Öcal/İstanbul) (Grafikli)

13- Futbolda büyük turnuvalara ev sahipliği yapan Münih şehri

İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak

Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena, EURO 2024'te 6 müsabakaya ev sahipliği yaptı

Daha önce 2006 FIFA Dünya Kupası'nda 6, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda 4 maç yapılan 66 bin kapasiteli statta 2011-2012 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası da oynandı

(Fatih Erel/Münih)

14- Küme düşmesi kesinleşen Çukurova takımları Süper Lig'de veda maçlarını oynayacak

Puan silme cezaları ve transfer yasağının da etkisiyle kötü gidişatını durduramayıp küme düşen Adana Demirspor, Süper Lig'de taraftarı önündeki son maçına Gaziantep FK karşısında çıkacak

Bitime 5 hafta kala lige veda etmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacağı müsabakayla bu kulvarda 5 sezonluk serüvenine nokta koyacak

(Serkan Avci/Mersin)

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