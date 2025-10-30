ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Uzaktan muayene hizmetinden bir yılda 44 bin 719 kişi yararlandı

Sağlık Bakanlığınca sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumdaki vatandaşlar için başlatılan uzaktan sağlık hizmetleri, 74 ildeki 912 sağlık tesisinde veriliyor

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta: "İkinci ve üçüncü basamak 535 kamu hastanesinde bir yıllık dönem kapsamında 44 bin 719 kişiye ulaştık ve bu hizmetlerimizi devam ettirmekteyiz"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ekonominin kasım ayı ajandası yoğun

Merkez Bankası, gelecek ay piyasalar tarafından yakından takip edilecek yılın son Enflasyon Raporu ile ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak

Bakanlıklar ve ilgili kurumların TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2026 yılı bütçe görüşmeleri de gündemin sıcak başlıkları arasında yer alacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- İngiliz Savunma Tedariki Bakanı Pollard, Türkiye'yle ilişkilerinin NATO'ya örnek olduğunu söyledi:

"Tehditlerin arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu tehditlere karşılık vermek için tüm müttefikler daha yakın çalışmalıyız. Bu, bizim caydırıcılığımızı da artırır"

(Behlül Çetinkaya-Aysu Biçer/Londra) (Görüntülü)

4- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araç sayısı 2,7 milyarı aştı

Cumhuriyet'in 50. kuruluş yıl dönümünde hizmete giren "Boğaz'ın incilerinden" 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 52 yıldır kıtaları birbirine bağlıyor

30 Ekim 1973'te dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açılan köprüden günlük ortalama 195 bin araç geçiyor

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- TÜBİTAK hazırladığı rehberle araştırmalarda yapay zeka kullanımının çerçevesini çizdi

Rehber, TÜBİTAK'ın destek süreçlerinde üretken yapay zekanın potansiyelinden sorumlu bir şekilde yararlanılmasını sağlamayı amaçlarken araştırma bütünlüğünü, süreçlerin gizliliğini, veri güvenliğini ve yasal uyumluluğu korumayı hedefleyen kapsamlı bir çerçeve sunuyor

Başvuru sahipleri için belirlenen kurallar, yapay zekanın destekleyici bir araç olarak kullanımına izin verirken içeriğin doğruluğu, özgünlüğü ve etik uygunluğu konusundaki nihai sorumluluğun başvuru sahibinde olduğunu vurguluyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti ticari işbirliğini serbest bölgelerle güçlendirecek

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında serbest bölgeler alanında tecrübe, uzmanlık ve bilgi aktarımı ile işbirliği fırsatlarının araştırılması ve kullanılması amacıyla eğitim kursları, konferanslar ve karşılıklı ziyaretler düzenlenecek

Böylelikle serbest bölgelerin avantajlarından yararlanılarak karşılıklı yatırımların artmasına, iki ülke ticaret hacminin gerçek potansiyeline ulaşmasına katkı sunulması hedefleniyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

7- İsrail'in engellemesi nedeniyle UNRWA depolarında Gazze'ye aylarca yetecek gıda bekliyor

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler:

"UNRWA, Mısır ve Ürdün'de, Gazze Şeridi nüfusuna yaklaşık 3 ay yetecek kadar gıda dahil büyük miktarda hayat kurtarıcı malzemeyi hazır bekletiyor"

"İsrail yetkilileri, mart başından bu yana UNRWA'nın herhangi bir yardım getirmesini yasakladı. Bu karar, insan eliyle oluşturulan kıtlığın ortasında yaşayan halkı hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu şeylerden mahrum bıraktı"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

8- Şam'da devrik Esed rejimi enkazlardan yapay dağ oluşturdu

Arbin Mahallesi sakinlerinden yaşananlara tanık olan Muhammed Derviş:

"Bu yapay dağ, hatıraların toplu mezarlığı haline geldi. Devrik rejim, bombaladığı ve yerinden ettiği insanların evlerini buraya yığdı; böylece onların evlerinden toplu bir mezar oluşturdu"

(Ahmet Karaahmet-Ömer Koparan/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Türk dizi ve filmlerinde alkol, tütün ve uyuşturucu gösterimi uluslararası ortalamanın üzerinde

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol: "Ürün yerleştirme yasaklanmalı, RTÜK benzeri bir yapı düzenli denetim yapmalıdır. Mevcut yasalar televizyon odaklıdır, dijital platformlar için açık hükümler ve etik rehberler hazırlanmalıdır"

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Enes Gökler: "Bu platformların abonelik usulüyle çalıştığı ve kişisel tercihlere dayandığı yönünde bir karşı argüman mevcut olsa da araştırmanın ortaya koyduğu yaygınlık ve sıklık, konuyu kişisel özgürlükler meselesinden çıkarıp bir halk sağlığı sorununa dönüştürüyor"

(Fatma Nur Duman-İstanbul) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.