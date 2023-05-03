ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 MAYIS 2023

Türkiye'nin yeni petrol keşfinin ekonomiye katkısının yıllık 2,9 milyar dolar olacağı hesaplanıyorPetrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay: "Bu yeni keşfedilen sahanın önümüzdeki 2-3 yıllık süre içinde üretimimize katılmasıyla birlikte Türkiye'nin...

6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin yeni petrol keşfinin ekonomiye katkısının yıllık 2,9 milyar dolar olacağı hesaplanıyor

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay:

"Bu yeni keşfedilen sahanın önümüzdeki 2-3 yıllık süre içinde üretimimize katılmasıyla birlikte Türkiye'nin günlük 150-180 bin varil civarında üretim yapma kabiliyetine sahip olacağı rahatlıkla söylenebilir"

(Sibel Morrow-Fuat Kabakcı/Ankara) (Grafikli)

2- TCDD'nin "Turuncu Masa"sı engelleri kaldırıp ulaşımı kolaylaştırıyor

2019 yılından bu yana 41 bin hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaş, 20'ye yakın garda bulunan "Turuncu Masa" hizmetinden yararlandı

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük:

"Biz yeni istasyonlarımızı, araçlarımızı tamamen özel gereksinimli vatandaşlarımızın standartlarına göre, onların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde tasarlıyoruz ve projelendiriyoruz. Daha eski istasyon ve vagonlarımızda da yeni standartlara göre revizyonları ve modernizasyonları yapıyoruz"

"Bilet alma sisteminden istasyonlara geldikten sonraki yardım hizmetlerine kadar birçok alanda özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı, eşit bireyler olarak topluma katıcı ve üretkenliklerini artırıcı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Görüntülü)

3- ECB'nin mayıs toplantısında odak noktasının enflasyon olması bekleniyor

Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanmasına karşın 50 baz puanlık artırım da masada bulunuyor

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: "Bankacılık sektöründeki kargaşanın biraz hafiflemesiyle ECB, tekrar tamamen enflasyon hikayesine odaklanabilir"

Berenberg Ekonomisti Salomon Fiedler: "Şahinler ve güvercinler için ana malzeme enflasyon olacak"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Antarktika Bilim Seferi'nin "haritacıları", Beyaz Kıta'da Piri Reis'in izinde

Harita Genel Müdürlüğü'nden Mühendis Üsteğmen Faruk Yalçın:

"Yapmış olduğumuz çalışma hem haritacılıkta alanında araştırma yapan bilim insanları için hem de Antarktika yer bilimleri literatürüne katkı sağlanması anlamında önem arz etmektedir"

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan Üsteğmen Deniz Çiçek:

"Oluşturduğumuz Batimetri haritası tüm dünyada kullanılabilecek"

(Şebnem Coşkun/Antarktika) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- 1500 yıllık Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Doğu Roma Prensesi Anicia Juliana'nın, yerine iktidara gelen İmparator Justinianus ve eşi Theodora'ya meydan okuma amacıyla 524-527 yıllarında yaptırdığı kilisenin Saraçhane'deki kalıntıları envantere giriyor

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal:

"En kısa zamanda alandaki kazı çalışmalarını, daha sonra da restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz"

(Rabia Düzgün/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye'nin 74 ilinde biyokütle ve atık ısıdan elektrik üretiliyor

İstanbul, Ankara ve Manisa, biyokütle ve atık ısıdan elektrik üretiminde ilk üçte yer alıyor, 48 ilde 10 megavat ve üzerinde kurulu güç bulunuyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

7- Fenerbahçe Spor Kulübü 116 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, kulübe 3 Mayıs 1918'deki ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı

Sarı-lacivertli erkek ve kadın sporcular futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yelken, masa tenisi, boks, kürek ve yüzme branşlarında mücadelelerini sürdürüyor

Erkek ve kadın basketbol takımları Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı

Kadın voleybol takımı CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve CEV Kupası'nda şampiyonluklara ulaştı

Fenerbahçe, amatör sporlarda elde ettiği başarılar ve olimpiyatlara gönderdiği sporcularla da dikkati çekiyor

(Süha Gür/İstanbul) (Grafikli)

8- Christoph Daum, Fenerbahçe anılarını tazeledi:

"Dürüst olmak gerekirse, Fenerbahçe Kulübü'ne bir kez girdiğinizde her zaman onun bir parçası oluyorsunuz. Burada olmasanız ve Fenerbahçe ailesindeki arkadaşlarınızı görmeseniz bile kulübün bir parçası gibi hissediyorsunuz"

"Fenerbahçe ailesiyle bir araya gelmeyi özlüyorum"

"Fenerbahçe'nin şampiyonluk için büyük bir şansı var ama şu anda bu durum kendilerine bağlı değil"

(Murat Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.