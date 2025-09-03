ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektupları 2 bin şehit ailesi ve gaziye ulaştı

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan:

"Şu ana kadar 2 bin şehit ailesi ve gazi ailemize ulaştık. Bu ay sonuna kadar da yaklaşık 20 bin şehit, gazi ailemize ulaşmayı hedefliyoruz"

(Betül Bilsel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İşlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması için ilk kiralamalar kasımda başlayacak

Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar alan geçen yıl "işlenmeyen tarım arazisi" olarak belirlendi

Bu üretim yılına ait rakamların tespit çalışmalarının ardından 2 üretim yılında üst üste işlenmeyen arazi miktarı kesinleşecek

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararının ardından AA'ya konuştu:

"Adından da anlaşılacağı gibi 'iki devletli' bir çözüm istiyorsak, iki devlete ihtiyacımız var. Şimdi, İsrail hükümetinin tutumuyla, iki devletli bir çözüm olasılığı tehlikede. Bu nedenle Suudi Arabistan ve Fransa'nın girişimiyle önümüzdeki haftalarda New York'ta güçlü bir diplomatik mesaj göndermek amacıyla Filistin Devleti'ni tanımaya karar verdik"

"Açıkçası, kişisel görüşüme göre, bu açıkça bir soykırımdır. Bu yüzden Belçika hükümetine net karar alması için bu kadar baskı yaptım"

(Selen Valente Rasquinho/Brüksel) (Fotoğraflı/Görüntülü)

4- Türkiye "KOBİ'leri akıllandırarak" 3 yılda Turcorn sayısını 25'e çıkarmayı hedefliyor

Akıllı KOBİ Platformu tarafından hazırlanan "KOBİ'lerin Dijital Dönüşüm Raporu"na göre, bu işletmelerin farkındalık ve vizyon, teknolojik altyapı, finansal kaynak ve nitelikli iş gücü alanlarında desteklenmesi, küresel sahnede marka değeri yüksek bir Türkiye ekonomisi için kritik rol oynuyor

Türkiye'nin, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) doğrultusunda doğru adımları atması halinde, KOBİ'lerin 2028 itibarıyla 120 milyar dolarlık ihracata ulaşması, 40 bin işletmenin ciro bazında büyüme kaydetmesi öngörülüyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

5- Yılın ilk 3 ayında yaklaşık 4 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

Aynı dönemde kaydedilen akıllı telefon sayısı 2 milyon 784 bin oldu

Apple, Samsung ve Redmi, kaydı en çok yapılan markalar olarak öne çıktı

(Mertkan Oruç/Ankara)

6- Türk güvenlik araştırmacısı, Tesla sahiplerinin kullandığı uygulamadaki açığı buldu

Google, Facebook, X, CERN'ün dijital uygulamalarındaki açıkları tespit edip, bunların iyileştirilmesine katkı sağlayan SwordSec'in kurucusu Seyfullah Kılıç, bu kez Tesla araç sahiplerinin kullandığı açık kaynaklı TeslaMate uygulamasındaki güvenlik risklerini belirledi

Kılıç'ın araştırmasına göre, yanlış yapılandırılmış TeslaMate sunucuları internete açık bırakıldığında, yüzlerce Tesla aracının hassas verileri yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geliyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

7- GRAFİKLİ - Kuraklığa karşı her alanda risk yönetiminin yapılması önem arz ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever:

"Bu afete dönüşmeden önce risk yönetimini sadece tarımda değil, sanayide de bireysel kullanımlarda da her alanda yapıyor olmamız lazım"

"Türkiye'de yaklaşık yüzde 52 sulama randımanı var. Biz bunu ilk etapta yüzde 60'a, akabinde yüzde 65'e çekeceğiz

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- GRAFİKLİ - Batarya geri dönüşümü kritik madenlerin değerlendirilmesinde önem taşıyor

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından yayımlanan "Batarya Geri Dönüşüm ve İkincil Kullanım Teknolojileri" ön araştırma raporuna göre Türkiye'de batarya üretim tesislerine yapılan yatırımlar 1 milyar doları geçti

TTGV Yenilikçi Teknoloji Programları Direktörü Dr. Serdar Gökpınar:

"Bataryaların geri dönüşümü, özellikle bazı madenlerin bizde olmaması nedeniyle çok kıymetli ve bu nedenle enerji doğrultusunda atılmış her adım ülkemiz için değerlidir. Bu konu hem stratejik anlamda enerji bağımsızlığımız için hem de cari açığımızın önemli bir bölümünün enerji kaleminden gelmesi dolayısıyla önem taşıyor"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

9- GRAFİKLİ - Deniz trafiğindeki artış Arktik ekosistemini tehdit ediyor

Arktik kutup bölgesine giren gemi sayısı 2013-2023 döneminde yüzde 37 yükselirken bu durum, bölgede sera gazı ve siyah karbon emisyonlarını artırdı

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu:

"Bölgeye zarar vermeyen politikaların geliştirilmesine rehberlik etmek mümkün. Arktik ekosistemi, karbon kredileri gibi yöntemlerle tolere edilemeyecek kadar hassas, ülkeler bu sorumluluğu kabul etmeli"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

10- İspanyol öğretmenler yeni eğitim yılı öncesinde İsrail'e karşı eylem başlattı

"Marea Palestina" hareketinin sözcülerinden öğretmen Fernando Mazo:

"İspanya hükümetinden, silah satışı başta olmak üzere İsrail ile ticari ve diplomatik tüm ilişkilerini kesmesini istiyoruz"

Eyleme katılan öğretmen Gema Quintana:

"Hepimiz öğretmeniz ve yeni eğitim-öğretim yılına sanki hiçbir şey olmamış, her şey normalmiş gibi başlamak istemiyoruz. Özellikle gelecek hafta okullar açıldığında sınıflarda öğrencilerimize Gazze'de olanları anlatmak istiyoruz"

(Şenhan Bolelli/Madrid) (Fotoğraflı/Görüntülü)

11- UNICEF, kıtlığın yayılma riskinin olduğu Gazze'deki durumu "tam bir felaket" olarak niteledi

UNICEF Sözcüsü Tess Ingram:

"(Kıtlık) Durum değişmezse, birkaç hafta içinde Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine yayılma riski var. Aileler yiyecek ve su bulmak için çaresiz. Ellerimi tutup ağlayan, 'Yiyecek ne zaman gelecek? Çocuğum o zamana kadar hayatta kalacak mı?' diye soran ebeveynler oldu"

"(Gazze kenti) Şehrin doğusunda ve kuzeyinde zaten yoğun bombardımanlar yaşanıyor. İnsanlar bu bölgelerden kaçıp batıya, deniz kıyısına ve giderek artan sayıda çadırın veya sahil boyunca kurulan geçici barınakların olduğu yere geliyorlar"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

12- Milli Mücadele'ye ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi 106 yaşında

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta, tarihi kongrenin 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Özden Aydın:

"Sivas Kongresi'nin en önemli sonuçlarından birisi Kurtuluş Savaşı'nın parolasının belirlenmesi oldu. 'Ya İstiklal ya Ölüm', bu parola, Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar kullanıldı"

(Halife Yalçınkaya/Sivas) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

13- Türkiye sağlık turizminde kardiyolojide de öne çıkıyor

İleri teknolojiyle donatılmış ablasyon ve ritim bozukluğu tedavileri, Balkanlar'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar birçok ülkeden hastayı Türkiye'ye çekiyor

Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Aritmi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Serkan Topaloğlu:

"İyi bir laboratuvar ve iyi ekipmanlarla hastalarımıza konforlu bir ortamda hizmet ediyoruz. Türkiye'nin en fazla işlem yapan kliniğiyiz hem ablasyon hem de pil gibi girişimler olarak"

"Gelen hastalar da ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin reklamını yapıyorlar. Çok fazla hasta geliyor. Bu altyapı hastaları da çok tatmin ettiği için dünyadaki diğer rakiplerimize göre daha çok tercih ediliyoruz"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- A Milli Futbol Takımı, 642. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 287'si özel toplam 641 karşılaşma oynayıp, biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik, 240 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 24'üncü maçını oynayacak

(Hilmi Sever/ Tiflis) (Grafikli)

15- Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu

Galatasaray, milli file bekçisi için Trabzonspor'a 27,5 milyon avro garanti bedel ödeyecek

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da çıktığı 292 maçın 92'sinde gol yemedi

Sarı-kırmızılılar, Uğurcan'ın transferiyle son 1 ayda 133 milyon avroya yakın harcama yapmış olacak

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 3 sırayı Galatasaray aldı

(Can Öcal/İstanbul) (Grafikli)

16- Fenerbahçe'nin kasasını gençleri doldurdu

Sarı-lacivertliler, son 3 sezonda A Takım'a kazandırdığı genç oyuncularını önemli kulüplere gönderirken, bu isimlerden yaklaşık 75 milyon avro gelir elde etti

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında 8 sezonun 7'sinde en az 1 oyuncuyu yüksek bonservis bedeliyle satmayı başardı

(Süha Gür/İstanbul)

***

