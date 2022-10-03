ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ekim 2022

Sağlık Bakanlığı "Kanser Randevu Sistemi"ni aile hekimlerinin kullanımına açtıTürkiye genelindeki aile hekimlerinin kullanımına sunulan sistemle ücretsiz kanser taramalarından daha fazla kişinin faydalanabilmesi amaçlanıyorSistemle aile hekimleri, meme, kolorektal ve serviks...

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanlığı "Kanser Randevu Sistemi"ni aile hekimlerinin kullanımına açtı

Türkiye genelindeki aile hekimlerinin kullanımına sunulan sistemle ücretsiz kanser taramalarından daha fazla kişinin faydalanabilmesi amaçlanıyor

Sistemle aile hekimleri, meme, kolorektal ve serviks kanseri taramalarının yapıldığı merkezler hakkında kişilere bilgi verip, randevularını oluşturacak, randevu bilgileri kişilere SMS'le de iletilecek

Bakanlık verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 4 milyon kanser taraması yapılırken, bunların yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturdu

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Tarım ve Orman Bakanlığı sahipsiz hayvanlarına yönelik rehabilitasyon ve bakım stratejisine odaklandı

Bakanlık, 2009-2021 yıllarında hayvan bakımevi yapımı için 81 yerel yönetime 53,4 milyon lira destekte bulunurken sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu amacıyla 78,7 milyon lira gönderdi

Bu yıl ise hayvan bakımevi yapımına yönelik 10 yerel yönetime 18,6 milyon lira, kısırlaştırılan 95 bin 340 hayvan için ise 8,8 milyon lira ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Sokak hayvanları konusundaki tüm çözüm önerilerini önemsiyoruz ve gerekli desteği veriyoruz"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

3- Türk tanklarına zırh ötesi görüş yeteneği geliyor

BİTES tarafından geliştirilen ve gelecek yıl envantere girecek sistem sayesinde, artırılmış gerçeklik gözlüğü takan personel, başını hangi yöne çevirirse adeta "camdan bir zırh" içindeymiş gibi aracın çevresini ve olası tehditleri görebilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Merkez Bankası 91 yaşında

91 yıllık dönemde 25 başkanın görev yaptığı banka, nitelikli insan kaynağı, köklü kurum kültürü ve güçlü teknik kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin büyümesi ve sağlamlığının artırılması için çalışmalarına devam ediyor

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul) (Grafikli)

5- Emtia piyasası, resesyon endişeleri ve jeopolitik riskler arasında kaldı

Geçen hafta buğdayın fiyatı yüzde 4,7, kurşun yüzde 1,8, bakır yüzde 1,2 ve mısır yüzde 0,1 artarken, nikel yüzde 8,9, soya fasulyesi yüzde 4,3, çinko yüzde 2,2, pirinç yüzde 1,2 ve alüminyum yüzde 0,8, azalış kaydetti

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Avrupa'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle buğday ve mısır üretimine yönelik endişeler devam ediyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Hindistan'da artan şiddet olayları Gandi'nin mirasını ve ülkenin geleceğini tehdit ediyor

Güney Asya İnsan Hakları Dokümantasyon Merkezi İcra Direktörü Ravi Nair:

"Müslümanlara yönelik pogromları, linçleri ve Müslümanları ikinci sınıf vatandaşa indirme girişimleri Hindu köktenciliğinin kudurmuş bir biçimi. Şimdi Gandi'nin düşünce ve öğretilerini ateşe vermeye çalışıyor. Tehlikede olan sadece Gandi'nin mirası değil aynı zamanda Hindistan'ın geleceği"

Hindistan Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Sandeep Pandey:

"BJP eski Sözcüsü Nupur Sharma, Hazreti Muhammed hakkında hoş olmayan yorumlar yaptı. Herhangi bir işlem yapılmadı ancak onun yorumlarını sosyal medyadan paylaşan gazeteci Mohammad Zubair 23 gün hapiste tutuldu"

(Halil İbrahim Medet/İstanbul) (Grafikli)

7- Hollanda'ya kaçırılan kitabenin, dedesinin yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi

Hollanda'da bir müzayedede satılmak istenen kitabeyle ilgili yapılan araştırma sırasında bilgisine başvurulan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür ve Güzel Sanatlar Şube Müdürü Ayşin Deniz Kuru, kitabenin büyük büyük dedesi tarafından 1800'lü yıllarda Şile'nin Bozgoca köyünde yaptırılan camiye ait olduğundan rastlantı sonucu haberdar oldu

El Hacı İbrahim Zade Hurşit Bey'in 5. kuşaktan torunu Ayşin Deniz Kuru:

"Artık yurdumuzdan giden tüm eserlerin geri geldiğini, bu ailenin parçası, Bakanlığın da bir çalışanı olarak yaşadığım için manen muhteşem bir haz duyuyorum"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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