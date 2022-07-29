ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Türk savaş pilotları, zorlu eğitimleri geçip brövelerini takıyor

İzmir'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda jet pilotu adaylarına, kötü hava ve gece şartlarının yanı sıra birden fazla uçakla saatte 500-600 kilometre süratle seyrederken çok yakın mesafede uçma ve akrobasi manevraları öğretiliyor

Bröve takmaya hak kazanan savaş pilotları, komutanları tarafından şınav pozisyonunda ıslatılarak kutlanıyor

(Hüseyin Bağış/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye, tahıl koridorunun açılmasıyla ayçiçeği yağı ihracatında önemli rol üstlenebilir

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç:

"Ukrayna'da geçtiğimiz yıldan devir stokları var. 4-5 milyon ton civarı ayçiçeği bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bu, tahıl koridoru sayesinde Türkiye üzerinden bir şekilde dünya ülkelerine ulaştırılacak"

"Ayçiçeğinde çok yüksek kırma kapasitesine sahibiz. Avrupa, daha önce bunu Ukrayna'dan tedarik ederken, bu süreçte ülkemizden ihraç anlamında bir çalışma yapabilir"

(Gökhan Zobar/Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye- Almanya ilişkilerini değerlendirdi:

"( Almanya'dan) Terör örgütünü destekleyen, terörün masum gösterilmesi amacıyla yapılan herhangi bir adımın karşılıksız kalmaması, buna izin verilmemesi, bu bizim talebimiz. Terörle mücadele eden NATO müttefiki Türkiye'ye bu anlamda çok ciddi destek verilmesi gerekir"

"( Almanya'daki Türklere çifte vatandaşlık) Almanya tarafından aldığımız mesajlar ve sinyaller bu sürecin olumlu yönde ilerlemesinin artık ciddi manada mümkün olduğu yönünde"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye, İHA'lardaki başarısını insansız kara araçlarına taşıyor

İnsansız hava araçları dünyada ilgi gören Türk savunma sanayisi, bu başarıyı insansız kara araçlarıyla sürdürmeyi amaçlıyor

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt:

"İnsansız kara araçları ve bunların otonom özelliklerinde Türkiye ve dünya henüz çok başlangıçta. Türkiye olarak yine dünyanın önünde gidebileceğimiz, başkalarının örnek alabileceği çalışmaların içinde olduğumuzu müjdeleyebilirim"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

5- "Siber vatan"ın koruyucuları sertifikalarını aldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:

"(Siber Vatan programı) Bu tür eğitimlerimiz devam edecek. Amacımız bir ekosistem oluşturup ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- "Sıfır Atık" ile 2 milyon hanenin 1 yıllık kullanımı kadar su tasarrufu sağlandı

Proje başlangıcından bu yana 20,4 milyon ton kağıt-karton, 5,4 milyon ton plastik, 2,3 milyon ton cam, yarım milyon ton metal ve 5,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplamda yaklaşık 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisans almış işletmelerce geri kazandırıldı

Toplanan atıklardan, 62,2 milyar lira ekonomik kazanç elde edilirken, 195 bin ailenin bir yıllık enerji kullanımına eş değer 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

7- ABD ekonomisi 7 çeyrek sonra tekrar teknik resesyonda

Yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını yavaşlatması ve faiz oranlarındaki artışın yatırımları engellemesiyle ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyreğinde de daralma gösterdi

İki çeyrek art arda küçülerek teknik resesyona giren ülke ekonomisi, en son Kovid-19 salgınının ekonomik faaliyeti durma noktasına getirmesiyle 2020'nin ilk iki çeyreğinde art arda daralma yaşamıştı

(Dilara Zengin/Washington)

8- İngiltere havalimanlarındaki kaos giderek büyüyor

Uluslararası Para ve Tüketici Hakları Uzmanı Martyn James:

"Birçok hava yolu şirketi şu ana kadar gerekli kapasitede uçuş yapamayacaklarını duyurmuş durumda. Tüm bu gelişmeler tatilciler için tam bir kabus anlamına geliyor"

Londra'da yaşayan 46 yaşındaki Bastri Azemi:

"Aileleri ile birlikte havalimanında 6-7 saat bekleyen insanların bir de uçuşlarının iptal edildiğini görmek son derece üzücüydü"

22 yaşındaki Fiona Tesfazgh:

"Bazı arkadaşlarım havalimanına vardıktan sonra uçuşlarının iptal edildiğini öğrendi. Yaşananlar gerçekten korkunç"

(Gökhan Kurtaran/Londra)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.