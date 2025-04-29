ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- 4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanıyor

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişiler 3 ay içinde ehliyetlerini yenilemezse belgeleri geçersiz sayılacak ve sonrasında ehliyetlerini yenilemek için 7 bin 423 lira fazla ödeme yapmaları gerekecek

(Hüseyin Cem Dağıstanlı/Ankara)

2- Sağlık Bakanlığının ücretsiz aşılarıyla 13 hastalığa koruma sağlanıyor

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol:

"1981 yılından beri uyguladığımız ücretsiz aşı uygulamasıyla çocuk felci gibi çok büyük problemler doğuracak hastalıklar artık toplumda görülmüyor, bu durum aşının gücünü göstermektedir"

"Uzun yıllar insanlığın başına büyük sıkıntılar oluşturmuş birçok hastalığı aşı sayesinde gündemimizden çıkarmış olduk. Bunların tekrar gündemimize gelmemesi için mutlaka vatandaşlarımızın ücretsiz sunduğumuz bu aşıları olmasını tavsiye ediyoruz"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunun, RTÜK ve HSK üye seçimi için mesaisi mayısta başlayacak

Genel Kurul, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna 3, Hakimler ve Savcılar Kuruluna 5 üye seçecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

4- Türk elektronik sektörü "ticaret savaşından" güçlenerek çıkabilir

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Tunaoğlu:

"Savunma sanayisinde ulaşılan yüzde 80 yerlilik oranı, diğer sektörler için de bir model sunuyor. Elektronik sektörü, savunma sanayisinden güç alarak Türkiye'nin cari açık sorununu çözmede kritik bir rol oynayabilir"

"Türkiye, coğrafi konumu, savunma, otomotiv, beyaz eşya ve tüketici elektroniği alanındaki AR-GE ve üretim kapasitesiyle, elektronik üretiminde bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

5- Çelik binalar depreme dayanıklılığı ve hızlı inşa edilebilmesiyle öne çıkıyor

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek: "Çelik yapılar, geleneksel binalara göre 7-10 kat daha hafiftir ve depreme karşı aynı oranda daha dayanıklıdır. Geleneksel konutlara göre en az iki kat daha hızlı inşa edilirler. Daha çok enerji tasarruf eder ve daha sürdürülebilirdir"

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün: "Beton kısa ömürlü ve geri dönüştürülemiyor. Betona alternatif ürünlere odaklanmalı, çelik, taş ve ahşap yapıları önceliklendirmeliyiz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- İstanbul havalimanlarının yolcu sayısı ilk çeyrekte 30 milyona yaklaştı

Bu yılın ilk 3 ayında İstanbul Havalimanı'nı 17 milyon 961 bin 463, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 10 milyon 304 bin 842 olmak üzere toplamda 28 milyon 266 bin 305 yolcu kullandı

İstanbul'daki havalimanlarından yılın ilk çeyreğinde toplam 188 bin 746 uçuş icra edildi

(Kenan Irtak/İstanbul)

7- Geniş çaplı elektrik kesintileri Avrupa'da her duruma karşı hazırlık konusunu yeniden gündeme getirdi

AB Komisyonunun kriz hazırlığından sorumlu sözcüsü Eva Hrncirova:

"(Komisyonun 26 Mart'ta açıkladığı krize hazırlık stratejisi) Elektrik kesintileri dahil, farklı durumlar için tasarlanmıştı"

"Komisyon, altta yatan nedeni ve durumun etkisini anlamak için İspanya ve Portekiz'in ulusal makamlarının yanı sıra Elektrik için Avrupa İletim Sistemi Operatörleri Ağı ile temas halinde"

(Selen Valente/Brüksel)

8- Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard, Brüksel'den Gazze'de İsrail ablukasının sona ermesi çağrısı yaptı

"Yiyecek, su ve ilacın Gazze'ye ihtiyaç duyulduğu ölçüde girmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Az miktarda değil, bol miktarda. İnsanlar açlıktan ölüyor. İnsanlar ölüyor. Kadınlar ve çocuklar 18 aydır ölüyor ve mağdur ediliyorlar"

"Hiç kimse savaş suçlularının kırmızı halıda karşılanmasını önermemeli. Bu yüzden AB çok kararlı bir şekilde durmalı. UCM'nin tutuklama emrinin uygulanmasını sağlamalı"

(Selen Valente/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Fransız avukata göre, "terör" suçlaması Gazze'deki suçlara tepki verenlerin sesini kısmak için yapılıyor

Fransız avukat Rafik Chekkat:

"Gazze'de işlenen suçlara tepki verenlerin sesini kısmak amacıyla en çok başvurulan iki suçlama var; terör propagandası ile nefret ve ayrımcılığa tahrik"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

10- Trump'ın ilk 100 gününe tarifeler damga vurdu

Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna ikinci kez oturan Trump, ABD'nin ticaret partnerlerine yönelik bir uyguladığı bir askıya aldığı gümrük vergileriyle küresel ticarette ve ekonomide belirsizliklerin artmasına yol açtı

Özellikle ilk başkanlık döneminde de hedef aldığı Çin'e yönelik toplam tarife oranını yüzde 145'e çıkaran Trump, agresif tarife hamleleriyle ticaret savaşlarını alevlendirdi

(Dilara Zengin/Washington)

11- İngilizlerin yenilgiye uğratıldığı büyük zafer: Kut'ül Amare

Irak'ın Kut kasabasında 29 Nisan 1916'da Osmanlı kuvvetlerinin İngiliz ordusuna karşı kazandığı ve 13 bin kişilik İngiliz birliğinin Osmanlı birliklerine teslim olduğu zafer, dünya savaş tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olarak anılıyor

Kut'ül Amare Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Zaferi'nden sonra elde edilen en büyük ikinci askeri zafer olarak kabul ediliyor

(Hamdi Dindirek//İstanbul) (Grafikli)

12- VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin hedefi müzeye bir kupa daha kazandırmak:

"Matematikte kötüyüm, çok sayamıyorum. Geçmişte yaptıklarımıza odaklanmıyorum. Bu kulübe, bu aileye, Türklere bir kupa daha kazandırmak istiyorum"

"Biz gelecek sezon bir şeyleri kazanmak, başarılı olabilmek için bu yıl temel atmak istedik ancak önce CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e ulaştık, ardından Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduk. Bunlarla elbette gurur duyduk ama beklediğimizi söyleyemem"

"Markova'yı bir kez seyrettim. Hemen Banu'ya bizim renklerimize bağlaması için elinden geleni yapmasını rica ettim. Onun oyun karakteri bana Zhu'yu hatırlattı. Bu sezonki göstermiş olduğu gelişim beklentilerin çok fazla üstünde"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Zubkov, durdurulamıyor

Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bordo-mavili takımın son 9 maçında 18 golünün 7'sini kaydederek bu dönemde en golcü ismi oldu

Ligde 19 gol ile gol krallığında üçüncü sırada yer alan Banza, 4 gol ile bu dönemde Ukraynalı oyuncuyu takip etti

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

14- Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı İtalya'dan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor

Haziranda yapılacak Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek Milli Takım, Bursa'da hazırlıklarını sürdürüyor

Takımın başantrenörü Ufuk Bulut: "Son organizasyon finalinde İtalya'ya bir sayı farkla kaybetmiştik. Bu kez onları evlerinde yenmeye ve altın madalyayı almaya gidiyoruz"

(Sergen Sezgin/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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