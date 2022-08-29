ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ağustos 2022

Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si teröristlerin ensesindeIrak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde kurulan üste görevli komandolar, teröristlerin en önemli geçiş ve kaçış güzergahlarından biri olduğu için stratejik öneme sahip olan bölgede yaptığı...

6 Nisan 1920

1- Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si teröristlerin ensesinde

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde kurulan üste görevli komandolar, teröristlerin en önemli geçiş ve kaçış güzergahlarından biri olduğu için stratejik öneme sahip olan bölgede yaptığı operasyonlarla teröristlere ağır kayıplar verdiriyor

Üs Bölgesi Komutanı Üsteğmen Tuğlan Çilenger:

"Yerli ve milli son teknoloji silahlarımızla her türlü hava arazi koşulunda şanlı bayrağımızın gölgesinde ve kahraman şehitlerimizin huzurunda 7/24 burada güvenliği sağlıyoruz. Milletimizin gözü arkada kalmasın, bizler buradayız"

(Mesut Varol/Şırnak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin Afrika açılımı Lesotho'ya yapılacak sağlık yatırımlarıyla genişliyor

DEİK Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Berna Sezer:

"Bu teknoloji transferini, bu inovasyonu onlara taşımak istiyoruz. Umarım en kısa sürede de neticelerini görüyor olacağız. Lesotho'daki projemiz çok hızlandı"

Lesotho Yatırım Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Francis Sefali:

"Türkiye'nin Lesoto'ya açılmasını iyi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Çünkü ülke olarak sadece Lesotho'ya erişimi olmayacak, aynı zamanda Afrika'nın tamamına erişimi olacak"

(Yunus Türk/İstanbul)

3- AB, Orta Doğu ve Afrika'dan ithalatı artırarak Rusya'dan petrol alımını bitirmeye çalışıyor

Rusya'nın AB petrol ithalatındaki payı savaş öncesine göre yüzde 40'tan yüzde 25'e, deniz yoluyla ham petrol ithalatındaki payı ise yüzde 20'den yüzde 10'a geriledi

Afrika'dan AB'ye ham petrol ithalatı bu dönemde 200 bin varil artışla günlük ortalama 2,6 milyon varile, Orta Doğu'dan ithalat 600 bin varil artışla günlük 1,4 milyon varile çıktı

Vortexa Başekonomisti David Wech: "AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı düşerken, Rus dizeline bağımlılığında ise artış dikkati çekiyor"

OilX Kıdemli Analisti Neil Crosby: "Ambargo tarihi yaklaştıkça, 2022 sonu ve 2023 başlarında, petrol fiyatlarında oynaklık görebiliriz"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul) (Grafikli)

4- Türk bilim insanlarının kuzeydeki laboratuvarı Arktik Okyanusu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisi Öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Öztürk: "Eğer kirleticilerin kaynaklarını belirleyebilirsek, o kaynakları kontrol altına almak ve iklim kriziyle mücadele etmek daha kolay olacak"

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Atilla Yılmaz: "İklim değişikliğine sebep olan en büyük faktörlerinden biri de insan kaynaklı etkiler"

2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başar: "Arktik Okyanusu'nda bilimsel çalışma yapmak büyük bir imkan"

(Şebnem Coşkun/Özge Kızıl/Arktik Okyanusu)

5- AA, Ayasofya'nın en büyük yer altı yapılarını görüntüledi

"Dünyanın 8. harikası" olarak nitelendirilen Ayasofya'nın günümüze ulaşan dehlizleri, tünelleri, mahzenleri ve yer altı mezar yapıları eserin geçmişine ışık tutuyor

FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının geçtiğimiz yıl sonunda burada yürütmüş olduğu temizleme çalışması kapsamında yaklaşık 4 tona yakın moloz, çamur tahliye edildi. Bu çalışmanın daha uzun vadeli bir arkeolojik çalışma sürecinde, Ayasofya'nın diğer yer altı yapılarını da kapsayacak şekilde devam ettirilmesinin çok doğru olacağını düşünüyorum"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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