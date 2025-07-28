Türkiye'den 89 Üniversite Dünyada Sıralamada

6 Nisan 1920

1- Türkiye'den 89 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde yer aldı

ODTÜ URAP tarafından hazırlanan "2024-2025 dünya alan sıralaması"nda Türkiye'den 89 üniversite, en az bir bilim alanı ile sıralamaya girme başarısı gösterdi

Türkiye'nin sıralamada en fazla yer aldığı alanlar geçen yıl olduğu gibi tıp ve mühendislik olurken tıp-sağlık bilimleri alanında 80, mühendislik alanında da 36 üniversite sıralamada yer buldu

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

2- Ciğerleri yakan orman yangınlarının yarısı ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor

İÜC Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay:

"Vatandaşlar olarak bizlerin artık ormanda ve yakınlarında bırakın mangal yapmayı, kıvılcım çıkartabilecek her türlü faaliyetten uzak durmamız gerekli hatta taşa çekiçle dahi vurmamalıyız"

Dr. Öğr. Üyesi Merih Göltaş:

"Yangınların yaklaşık yüzde 50'sinin ihmal, yüzde 10'unun kasıtlı, yüzde 10'unun yıldırım gibi doğal nedenlerle, yüzde 30'unun ise faili meçhul kaynaklı çıktığı görülüyor"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı)

3- Orman yangını riskine karşı makineli tarım faaliyetlerine "bildirim zorunluluğu" önerisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhun Sağlam:

"Çiftçi tarlasını sürüyor, makineden çıkan kıvılcım kuru ota düşüyor ve bir anda yangın başlıyor. Rüzgarla birlikte alevler ormana sıçrıyor. Makineden çıkan kıvılcım gözle görünmez bile olabilir ama etkisi çok büyük olur"

"Yaz aylarında ormana dört kilometreye kadar yakın tarım arazilerinde tarım makineleri çalıştırılacaksa sahipleri, orman teşkilatına bildirimde bulunmalı. 'Bugün balya yapacağım.' demeli. Orman görevlileri ya önlem almalı ya da çiftçiye ne yapması gerektiğini anlatmalı. Belki orada bir tanker su hazır bekletilmeli"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- SPK'den "suç ve ceza" bilançosu

SPK, 2025 yılında 154 kişi ve kuruma toplam 323 milyon 275 bin 595 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi

SPK'nin 2025 başından 18 Temmuz'a kadarki dönemde verdiği en yüksek idari para cezası 18 milyon 505 bin 450 lira olarak kaydedildi, bu ceza pay piyasasında manipülasyon yaptığı belirlenen gerçek kişiye verildi

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

5- Helal Akreditasyon Kurumu bugüne kadar 113 "akreditasyon" kararı aldı

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu:

"Bu suretle 2 binin üzerinde helal belgeli üretim tesisi akreditasyon güvencesine kavuştu"

"HAK'a bugüne kadar yerli ve yabancı 125'in üzerinde uygunluk değerlendirme kuruluşundan 200'ü aşkın akreditasyon talebi geldi"

(Mert Davut/Ankara)

6- ???????Bitcoin ve Ethereum kurumsal yatırımcıların da radarında

Şirketler, kripto paralara ilişkin yasal düzenlemeler yapılması ve hükümetlerin kripto dostu kararları gibi etkenlerle Bitcoin ve Ethereum alımlarını hızlandırdı

ABD merkezli yazılım şirketi Strategy, 607 binden fazla Bitcoin'le bu alandaki en büyük yatırımcı konumuna geldi

(Mertkan Oruç/Ankara)

7- Gazze'den dönen İngiliz doktor Victoria Rose, İsrail'in dayattığı açlık krizinin "her dakika daha da kötüleştiğini" anlattı:

"(Doktor) Graham ve ben, Nasır Hastanesi'ndeyken 23 gün içinde 60 çocuk yetersiz beslenmeden öldü ve bu rakam sürekli artıyor"

"Gazze'deki açlık krizi, şu anda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor. Doktorların herhangi birini tedavi etmesi gerçekten çok zorlaşıyor. Yetersiz beslenme, ilk olarak bağışıklık sisteminizi ve yaraların iyileşme kabiliyetini etkiler"

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Yargıtay, "bozuk para dolandırıcısına" verilen hapis cezasını onadı

1000 liralık madeni parayı bütünlemek istediğini belirterek dolandırıcılık yapan kişi hakkında yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından hukuka uygun bulundu

(İsmet Karakaş/Ankara)

9- Mersinli balıkçıların uluslararası sulardaki av sezonu durgun geçiyor

Akdeniz'deki av yasağının ardından mesailerini uluslararası sularda sürdüren Mersinli balıkçılar, umdukları bolluğu bulamayınca Türk kara sularında 15 Eylül'den sonra başlayacak yeni dönemi beklemeye başladı

Balıkçı Abdullah Demirok:

"Balıkta yarı yarıya yakın düşüş var. Bu nedenle teknelerimizdeki ağların bakımına başladık. Zamanımızı böyle geçirmeye çalışıyoruz. Türk kara sularındaki yeni sezona hazırlık yapıyoruz"

(Serkan Avci/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Sudan'ın başkenti Hartum'un merkezi, çatışmalar nedeniyle ağır hasar gördü

Bölgede yaşanan çatışmaların izleri, şehir merkezinde bulunan bakanlıklar, devlet kurumları ve büyük şirketlerin ofislerinde belirgin şekilde görülüyor

Birçok binanın camları kırılmış, bazı yapılar ise tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda

(Ahmed Satti/Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Fenerbahçe, Portekiz kampında seviye yükseltti

Sarı-lacivertliler, sırasıyla kağıt üzerinde daha güçlü takımlarla karşılaştığı kampta 4 hazırlık maçına çıktı

Yeni transferler Jhon Duran ve Archie Brown, teknik heyetten geçer not aldı

Başkan Ali Koç ve bazı yöneticiler, sarı-lacivertlilerin kampını ziyaret etti

Sarı-lacivertliler, 14 günlük kampta transfer gerçekleştirmedi

(Süha Gür/Algarve)

12- Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Muhammed, Süper Lig'deki ilk maçı için gün sayıyor:

"Bu yaşlarda Süper Lig oynamak çok kolay bir şey değil. İstisnalar olur, mesela Arda Güler. Onun gibi olmak çok zor. Şimdi Real Madrid'de oynuyor. Tabii biz de emeklerimizin karşılığını almak için oynayacağız"

"En büyük hayalim, Çaykur Rizespor'da 53 numarayı giyip taraftarla bütünleşmek. İnşallah o da bir gün nasip olur"

(Muhammet Mutaf/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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