ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Şubat 2023

SGK deprem bölgesindeki hak ve alacak hacizlerini kaldırdıKurum, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerindeki haciz işlemlerini kaldırma kararı aldı(Özcan Yıldırım/Ankara)2- Sigortacılardan...

6 Nisan 1920

1- SGK deprem bölgesindeki hak ve alacak hacizlerini kaldırdı

Kurum, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerindeki haciz işlemlerini kaldırma kararı aldı

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- Sigortacılardan depremzedelere "az hasarlı konutlarda tespit için acele etmeyin" uyarısı

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Hacı Ali Yücel: "Artçı sarsıntılar ve bağımsız depremler o bölgede hala devam ettiği için depremzede vatandaşlarımız hasar başvuruları için çok acele etmesin. Çünkü sigorta şirketiyle anlaşıp tazminatı aldıktan sonra da hasar meydana gelebilir"

"Bankalardan kredi kullanan vatandaşların bu konudaki haklarını bilmesi önemli. Vatandaşlardan 'dosya masrafı' adı altında alınan bedelin içinde mutlaka sigorta poliçesi bulunuyor"

(Zeynep Canlı/Ankara)

3- Hatay'daki 200 çadırın elektrik ihtiyacını ASPİLSAN Enerji karşılıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu olan ASPİLSAN, Hatay'da kurduğu güneş panelleriyle yaklaşık 2 bin kişinin kaldığı çadır kentin elektrik ihtiyacına cevap veriyor

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy: "Buradaki çadır kentte 200 çadırın telefon şarjlarından aydınlatmaya kadar elektrik ihtiyacını karşılıyoruz"

(Müzahim Zahid Tüzün/Sercan Küçükşahin/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Norveç Varlık Fonu Türkiye'deki şirketlere 1 milyar doları aşkın yatırım yaptı

Türkiye'de enerji ağırlıklı 5 şirkette fonun ortaklıklarının hisse değeri 161 milyon dolara ulaştı

(Murat Temizer/Varşova)

5- Depremzede kadın enkazdan sürükleyerek çıkardığı oğluyla zor günleri atlatmaya çalışıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin hemen ardından annesi tarafından, yıkılan binanın enkazından kurtarılan 17 yaşındaki gencin bir gözünde ileri derecede görme kaybı oluştu

Anne Sibel Kanar: "Enkaz altında kalan oğluma ulaşmak için ellerimle kazmaya başladım. Oğluma ulaştığımda baygındı ancak taşıyamıyordum. Oğlumu sürükleye sürükleye çıkardım"

(Muhammet Fatih Gökmen/Kırıkkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Arya engelini aşarak okuluna kavuştu

Teşhis edilemeyen kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Arya Su Aykin, bedensel engelliler için erişilebilir olan okulunda özgürce hareket edebiliyor

Anne Selin Aykin: "Okula geldiği için mutlu, okulu çok seviyor. Hatta bazen erken aldığım zaman kızıyor 'Niye beni erken alıyorsun okuldan.' diye. Çünkü aynı zamanda havuz ve fizik tedavisi devam ediyor"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na hazır

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar:

"Milletimiz bu kadar büyük bir afetten sonra Avrupa'nın en büyük organizasyonunu yapacak güçte olduğunu dünyaya gösterecek"

"Yüz yıllık tarihimizde bu organizasyon ilk defa ülkemizde yapılıyor"

" İstanbul'a gelmiş olan depremzede vatandaşlarımızın yarışmaları seyretmeleri için bir bölüm ayırdık"

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Görüntülü)

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