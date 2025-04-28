ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- BES havuzunda toplam fon büyüklüğü mart itibarıyla 1,4 trilyon liraya yaklaştı

BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının büyüklüğü yılın ilk çeyreği itibarıyla 1 trilyon 297 milyar 419,4 milyon liraya, otomatik katılımla sisteme dahil olanların toplam fon büyüklüğü ise 94 milyar 81,6 milyon liraya yükseldi

Bireysel Emeklilik Uzmanı Zeynep Candan Aktaş: "Altının uluslararası piyasalardaki yükselişi, yatırımcılarda altın iştahını artırıyor. BES yatırımcıları bir taraftan altın fonlarında yatırımlarını artırırken, diğer taraftan fonların değer artışından faydalanıyorlar"

(Mahmut Çil-Bahar Yakar/İstanbul)

2- TEKNOFEST KKTC için geri sayım başladı

Festivalde, planetaryumdan pedallı uçuş etkinliğine, konserlerden uçuş gösterilerine kadar birçok aktivite yer alacak

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır: "Türkiye ile KKTC arasında kökleri çok derinlere dayanan kardeşlik bağını, bilim ve teknolojiyle güçlendirmeyi arzu ediyoruz. KKTC'de dolu dolu ve güzel bir festival geçirmeyi hedefliyoruz"

(Tolga Yanık/İstanbul)

3- Teknopark İstanbul dünya teknoloji devleri için cazibe merkezi olacak

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol:

"Lenovo'nun üst düzey yetkilileriyle görüştük, Türkiye'de stratejik olarak bulunmak ve bunun için de özellikle Teknopark İstanbul'da olmak istediklerini söylediler, çok yakın zamanda sanıyorum bünyemizde yer alacaklar"

"Türkiye'nin teknolojik gelişimi, savunma sanayisindeki büyük atılımı dünyanın dikkatini çekiyor, Avrupalı şirketlerle görüşüyoruz"

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Uzmanlar dijital dolandırıcılıklara karşı tüketicileri uyarıyor

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki: "Artık dolandırıcılıklar fiziksel değil, daha çok dijital ortamda oluyor. Bu dolandırıcılık yöntemi sosyal mühendislik tabanlı ikna dediğimiz bir dolandırıcılık yöntemi"

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün: "Sosyal medya uygulamaları ve SMS yoluyla gelen içeriğinde hiçbir şekilde bilgimiz olmayan, birtakım meblağları kazandığımız iddiasıyla gönderilen hiçbir mesaja riayet etmememiz, belirtilen hiçbir linke tıklamamamız önem taşıyor"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

5- Postada en çok şikayet "kayıp" gönderiler, mobil iletişimde de "faturalar" için geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, posta sektörüne yönelik CİMER ve bireysel dilekçe yoluyla ulaşan şikayetlerin sayısı geçen yıl 6 bin 500 olarak kaydedildi

Bilişim teknolojileri alanında 184 bin 298 şikayet alındı, hizmet bazında gelen şikayetlerin yarıya yakını internet servis sağlayıcılarına ilişkin oldu

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- BM yetkilisinden Gazze'deki insani kriz için "kıtlık" uyarısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler:

"Durumu tarif eden kelime bulmak çok zor. Kıyamet gibi. İnsanlık dışı. Bu, Ekim 2023'te başlayan bu savaştan beri Gazze Şeridi'nde gördüğümüz insani krizin en kötü aşaması"

"Bizim un stoklarımız da birkaç gün önce tükendi. Elimizde sadece birkaç yüz gıda kutusu kalmıştı. Bu malzemeler de birkaç gün önce tükendi, bu yüzden verecek gıdamız kalmadı. Dünya Gıda Programı'nın da verecek gıdası kalmadı. İnsanlar giderek daha umutsuzlaşıyor. Hiçbir şey yok. Yakında yiyecek hiçbir şey kalmayacak"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

7- Sınır Tanımayan Doktorlara göre, insani yardımların ulaşmadığı Gazze'de tıbbi faaliyetler risk altında

Sınır Tanımayan Doktorların Nasır Hastanesi'ndeki Tıbbi Faaliyetler Yöneticisi Ahmad Abu Warda:

"57 gündür hiçbir yardım, tıbbi malzeme gelmiyor. Bu da tüm tıbbi faaliyetleri ve hastanelerin faaliyetlerini azaltma riskiyle karşı karşıya bıraktı"

"Piyasada gıda kıtlığı var. İnsanların bulabileceği hiçbir şey, neredeyse hiçbir şey kalmadı. İnsanlar içme suyu ve yiyecek alabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

8- Uzmanlara göre, Trump-von der Leyen görüşmesinin ardından iki blok arasında pragmatik yakınlaşma başlayabilir

AB ve yeni ABD liderliği arasında Papa Francicus'un cenaze töreni sırasında gerçekleşen ilk temas, gergin ilerleyen transatlantik ilişkiler için umut doğurdu

Uzmanlar, AB ile ABD arasında değerler ayrılığı yaşansa da karşılıklı bağımlılığa dayanan pragmatik bir işbirliğinin kurulabileceğini düşünüyor

(Selen Valente Rasquinho/Brüksel) (Görüntülü)

9- İngiltere'de Hamas'ın "terör örgütü" listesinden çıkarılması için başvuru yapan avukatlar tehdit ediliyor

Hukuki süreci başlatan avukatlardan Fahad Ansari:

"Bu tacizden, bize karşı karalama kampanyası yürüten üst düzey siyasetçileri ve gazetecileri sorumlu tutuyoruz"

Güney Afrika'daki 80'den fazla hukukçu ve kuruluş da imza attıkları ortak mektupla avukatlara yönelik tehdit ve tacizleri kınadı

(Zuhal Demirci/Londra)

10- Aşkla biriktirdiği 7 bin plaklık koleksiyonuna gözü gibi bakıyor

Gençliğinden beri topladığı, bazıları sanatçıların imzasını taşıyan plakları için evinde sergi duvarı oluşturan 57 yaşındaki müzik yapımcısı Naci Keklik:

"Sanırım bu bir aşk. Genç kızların, çocukların mutlaka birer kahramanı vardır. Benimkiler Barış Manço, İlhan İrem, Erkin Koray'dı"

"Çağan Irmak'ın yaptığı film (Issız Adam) dolayısıyla bir geri dönüş yaşandı. Genç kuşak, genç nesil plaklarla ilgilenmeye başladı"

(Başak Akbulut Yaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Bilimsel veriler, Kovid-19 aşısının kalp hastalıklarını artırdığı iddiasını doğrulamıyor

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın:

"İngiltere'de 46 milyon kişinin verilerini inceleyen bir çalışma yayımlandı. Çalışmada, Kovid-19 aşısı olan kesimde hem kalp hem de damar hastalıklarına bağlı ölümlerin daha az olduğu ortaya koyuldu. Bunun aksini gösteren 'Kovid-19 aşısı olmuş kişilerde kalp hastalığı daha fazla oluyor' diye bir veri yok"

"10 yıl öncesine göre, 'Gençlerde ciddi anlamda endişe verecek oranda bir kalp hastalığı artışı var' diyecek bir veri yok. Sadece bunların farkındalığı, insanların habere ulaşımı, bunları görmesi, duyması daha da arttığı için biraz daha çok gibi görünüyor"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- Uydudan izlenen kaplumbağalardan "Gümüş" 12 bin, "Altın" 5 bin kilometreden fazla mesafe katetti

Antalya'da 9,5 ay önce takip cihazı takılan "Altın" ve Gümüş" isimli nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların göç yolculuğu izleniyor

Ekolojik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Onur Candan:

"Gümüş beklenmedik bir rota takip etti. Normalde kışlama ve beslenme alanına ulaşması beklenirken bu birey daha uzun süre hareket sergiledi"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

13- Türkiye'nin tek kayakla atlama kulelerinin pistleri ahşap olarak yenileniyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur:

"İşletme maliyetlerini ve dünyadaki uygulamaları dikkate alarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla atlama kulelerinin pist kısmını ahşaba dönüştürme kararı aldık"

"Kullanılacak ahşaplar, özel kalitedeki ağaçlardan üretiliyor, kimyasal işlemlerle güçlendirilerek soğuğa ve ıslak zemine dayanıklı hale getiriliyor. Özel olarak imal edilecek ve kar ezme makinelerinin ağırlığını taşıyabilecek bir sistemle monte edilecek"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Süper Lig'den düştükten sonra amatöre gerileyen son takım Denizlispor oldu

UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, Süper Lig deneyi yaşayıp profesyonel liglere veda eden 39. ekip olarak kayıtlara geçti

Amatöre gerileyen Süper Lig ekiplerinden Altınordu, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Göztepe ve Kocaelispor tekrar profesyonel liglere dönmeyi başardı

(Ali Korkmaz/İzmir)

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