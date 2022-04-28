ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Nisan 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı

Türkiye genelindeki 2 bin 256 noterin geçen yıl en yoğun mesai yaptığı alan, 12 milyon 117 bin 16 işlemle araç satışı oldu

Terk eden eşe "ortak konuta dön" çağrısını içeren ihtar işlemi ise vatandaşların noterlere gitme nedenleri arasında son sırada yer aldı

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- AB'nin Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını azaltması iklim hedeflerine katkı sağlayacak

Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov:

"Yenilenebilir kaynaklar, enerji tasarrufuyla talebi azaltmak, depolama ve ısı pompaları temelde iki amaca hizmet ediyor: Rusya'dan enerji ithalatının bitirilmesi ve uzun dönemli iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi"

Ember Kıdemli Enerji ve İklim Analisti Sarah Brown:

"AB'nin Rus fosil yakıtlarına bağımlılıktan kurtulma çabaları temiz enerji dönüşümünü hızlandırmada katalizör görevi görüyor"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

3- Yargıtaydan "sahte sigortalı inek" kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, ölen sigortasız ineğine, sigortalattığı ineğin küpesini takan sanığa, "sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık" suçundan ceza veren yerel mahkemenin kararını bozdu

Kararda, telef olduğu ihbar edilen hayvanın, sigortalanan hayvan olmadığının basit bir incelemeyle belirlenmiş olması nedeniyle, "dolandırıcılık suçunun hile unsuru"nun somut olayda bulunmadığı, bu nedenle sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmedildi

(İsmet Karakaş/Ankara)

4- Sokağa bırakılan içecek kutuları Asya kaplan sivrisineğinin üreme alanı olabilir

Doç. Dr. Kerem Öter:

"Diğer sivrisinek türleri dere kenarı, göl, gölet gibi büyük doğal su rezervlerinin kenarlarında çok olur. Asya kaplan sivrisineği asla bu doğal büyük hacimli su rezervlerini kullanmaz. Yapay, insan yapımı, aklınıza gelebilecek her türlü küçük kapları kullanır"

"Vatandaşların bu türe karşı yapması gerekenleri 'Kültürel Mücadele' başlığıyla ayrı şekilde inceliyoruz. Bu, tüm mücadele planının yüzde 40'ını oluşturuyor, yani çok önemli bir konu"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

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AA / Güncel