ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Mart 2022

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Avrupa ülkeleri, Ukraynalı mülteciler için seferberlik gösteriyor

Polonya, Macaristan ve Romanya, savaştan kaçan çok sayıda Ukraynalı mülteciyi ağırlarken Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler, ülkeye sığınan Ukraynalılara özel ekonomik ve sosyal haklar tanıyor

Orta Doğu ülkelerinden gelen mültecileri içeri almamak için çeşitli önlemlere başvuran birçok Avrupa ülkesinin, Ukraynalı mülteciler için gösterdiği seferberlik tartışmalara yol açıyor

(Ömer Faruk Yıldız/Ekip/Cenevre)

2- Emtia piyasasında jeopolitik risklerin etkisi sürüyor

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuğun libresi geçen hafta 1,3590 dolara kadar çıkarak Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9,6, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise yüzde 14,1 artış kaydetti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Gıda israfını engellemenin yolu teknolojik çözümlerden geçiyor

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz:

"Gıda israfıyla ilgili veriler, gelecekteki gıda krizi çözümünün israfın önlenmesinden geçtiğini gösteriyor. Gıda israf etmeyi engelleyemezsek israf ettiğimiz gıdayı bulamayacağız"

"Lüks açık büfelerdeki iftarlar konusunda hem işletmelerin hem de Müslümanların duyarlı olması gerekiyor"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

4- 138 yaşındaki kütüphanede mevsim değişse de sıcaklık hep aynı

Ödünç kitabın verilmediği, 2. Abdülhamid'in talimatıyla açılan ve her yıl 80 bin kitabın eklenmesiyle şu an 1 milyon 300 kitaba ev sahipliği yapan Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde eserler 4 mevsim aynı sıcaklıkta korunuyor

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder:

"Dışarıda havanın değişmesinin depo ortamına yansımaması gerekiyor. Onun için biz buradaki sistemi makineler sayesinde 18 ila 21 derece arasında, nemi de yüzde 40-45 seviyesinde tutmaya çalışıyoruz"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Cape Town'un son fes ustası, sanatını genç nesle aktarmaya hazırlanıyor

Güney Afrikalı geleneksel el yapımı fes ustası Gosein Samsodien:

"Eskiden burada fessiz camiye giremezdiniz. Zaman değişti"

"Güney Afrikalı Müslümanlar olarak bu geleneği sürdüreceğiz. Güney Afrika'da fes geleneği asla sona ermeyecek"

(Murat Özgür Güvendik/Cape Town) (Fotoğraf-Görüntü)

6- ABD askerlerinin öldürdüğü Afgan sivillerin yakınları adalet ve yardım bekliyor

ABD askerlerinin düzenlediği gece operasyonunda yakınlarını kaybeden Dost Muhammed Han:

"2020 yılında bizim yaşadığımız köyde Taliban çok etkiliydi. ABD askerleri gece saatlerinde operasyon amacıyla köye geliyor, kardeşlerim, amcalarım ve amcamın iki oğlunu çocuklarının gözleri önünde hiç acımadan kurşuna diziyor. Halbuki onların hiçbirinin suçu yoktu ve herhangi bir örgütle bağlantısı bulunmuyordu"

Öldürülen Tac Muhammed'in eşi:

"Kocam öldürüldükten sonra hayatımız tamamen değişti. Çocuklarımın geleceğinden çok endişeliyim. Yoksulluk nedeniyle okula gidemiyorlar. Kocamın hayali, çocuklarımızı okutmaktı ancak o hayaller artık gerçekleşmeyecek gibi geliyor. ABD askerleri kocamı suçsuz yere öldürdü. Bunun cevabını kim verecek"

(Sayed Khodaiberdi Sadat/Kabil) (Fotoğraf-Görüntü)

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AA / Güncel