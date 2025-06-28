ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Enerji konusunda Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor"

"Kuzey komşumuz, enerjide en büyük ortağımız ve tedarikçimiz olması sebebiyle, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri büyük önem taşıyor"

"Ülkemiz açısından önem taşıyan, kültür ve turizm alanındaki yakınlaşmamızın en önemli göstergesi, Türkiye'ye yılda 7 milyona yakın Rus turistin gelmesidir"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

2- İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iş insanı Ahmet Sari ve kardeşi İsmail Sari, iş insanı Adem Soytekin, kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş insanı Nezahat Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, avukat Orçun Muhittin Yılmaz, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol ve iş insanı Berat Çağrı Kapki'nin de ifade vermesiyle "etkin pişmanlık"tan ifade veren şüpheli sayısı 36 oldu

"Etkin pişmanlık"tan ifade veren toplamda 32 şüpheli salıverilirken, iş insanı Adem Soytekin, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz'ın ise ifadeleri yetersiz bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilmedi

(İrem Demir-Zeynep Yeşildal/İstanbul)

3- Sağlık Bakanlığından güvenli tatil için plajlara yakın takip

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol:

"Plajlarımızda, göl ve deniz kıyılarında toplamda 35 ilde 1700'e yakın izlem noktasından örnekler alıyoruz. Göllerimizde ve denizlerimizde vatandaşlarımızın bu suların kalitelerini anında görmesini sağlıyoruz"

"Tatile çıkmak isteyen vatandaşlarımız 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden buradaki tüm plajlarla ilgili bilgilere ulaşabiliyor"

(Ankara/Duygu Yener) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 olmak üzere 47 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılamayacak

Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının aldığı kararla, sönmeden atılan sigara izmariti ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangal gibi dikkatsizliklerden kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor

(Batuhan Dişbudak/Samsun) (Grafikli)

5- Doğrudan satışta tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili İbrahim Güllü:

"(Doğrudan satışta) Cayma hakkının süresinin artırılması, tüketicinin cayma hakkını daha etkili korumasına neden olacaktır. Satıcı, cayma hakkını kullanan tüketiciye ürün kendisine ulaştıktan sonra 30 gün içinde yapılan tüm ödemeleri masraf yansıtmaksızın ve tek seferde iade etmek zorunda kalacak"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz:

"Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı, ekonomi ve teknolojideki son gelişmelere paralel genişleyen alternatif satış sistemlerine karşı tüketiciyi koruma amaçlı hazırlandı"

(Aylin Rana Aydın Kuş/İstanbul)

6- Ergenlerin yüzde 91'inin teknolojiyi ebeveyn denetimsiz kullandığı belirlendi

İTÜ'nün AB tarafından desteklenen TECHWELL Projesi kapsamında Türkiye, İtalya ve Fransa'da yaklaşık 1000 öğrenci, 400 öğretmen ve 400 veliyle yapılan saha çalışması sonucu 10 yaşından önce akıllı telefon kullanmaya başlayanların 13 yaşından sonra başlayanlara göre bağımlılık noktasında iki kat daha risk taşıdığı tespit edildi

İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel:

"Çalışmada ergenlerin yüzde 91'inin teknolojiyi ebeveyn denetimi olmadan kullandığı belirlendi. Yüzde 82'sinde problemli telefon kullanımı gözlemlenirken bu kullanımın bağımlılık düzeyine ulaşma oranı ise yüzde 20-21 civarında"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Milli hava araçları yerli katkıyla kanatlanacak

Türk havacılık ve savunma sanayisinin lider şirketlerinden TUSAŞ, milli hava araçlarının seri üretim sürecinde yerli katkıyı en üst düzeye çıkarmak için alanında yetkinlikleriyle öne çıkan firmalarla stratejik partnerlik protokolleri imzaladı

TTAF Savunma Genel Müdürü Ergün İşgör:

"İşbirliğimizi stratejik partnerlik seviyesine çıkarıyoruz. TUSAŞ'ın uzun vadeli projelerinde tasarım ve üretim süreçlerinde daha aktif rol üstleneceğiz. Dışa bağımlılığı azaltan malzeme ve tasarım çözümlerimiz, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranının daha da yükselmesine katkı sağlayacak"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Dünyanın en iyi oyunlarında "Türkiye" imzası görülecek

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen:

"Türkiye'de artık daha geniş kapsamlı, 3-5 yıl kuluçka dönemine ihtiyaç duyan ve piyasada uzun süre kalan oyunları geliştiren şirketlerin sayısı artıyor. Bunların geliştirilme aşaması tamamlandı ve yakında dünyada en iyi oyunların Türkiye'den çıktığını görmeye devam edeceğiz"

"Bizim ilk ve 3'üncü unicornlarımız oyun sektöründendi. Önümüzdeki dönemde de oyun sektörümüzün yeni unicorn-turcornlar çıkardığını görmeye devam edeceğiz"

"ABD'de bir üniversite, kendi kullandığı eğitim sisteminden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Biz de geliştirdiğimiz Eduvence eğitim platformunu anlattık, çok memnun kaldılar ve onlarla 3 yıllık bir anlaşma yaptık"

(Zeynep Duyar/Ankara)

9- TÜBİTAK'tan "tersine beyin göçü"ne destek

Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı için 2025, 2026 ve 2027 yılları olmak üzere üç çağrıya çıkılacak

Programla, Türkiye'nin doktora sonrası araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacıların desteklenmesi hedefleniyor

Doktora derecesine sahip tüm araştırmacılar programa başvurabilirken son 36 ayda Türkiye'de 12 aydan fazla bulunmamış olmak ve proje konularının Yeşil Mutabakat ile ilişkili olması gerekiyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

10- Savunmanın devleri insansız helikopter için çalışıyor

Lockheed Martin, Honeywell, Leonardo başta olmak üzere savunma ve havacılık sanayisinin global devleri, insansız-otonom helikopter ile keşif-gözetleme, istihbarat toplama, muharebe görevleri ile kargo, tıbbi malzeme, acil yardım teslimatı görevlerine hazırlanıyor

TİTRA Teknoloji de Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN ile 200, envanterdeki helikopterlerin insansızlaştırılmasıyla 500 ve 1000 kilogramın üzerindeki taşıma kapasiteleriyle zor coğrafyalar ve riskli bölgelerde görev yapmak için çalışmalar yürütüyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

11- Bilgilendirme hattıyla TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna ulaşılabilecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas:

"Toplumun bizim sorumluluk alanımıza giren olaylarla veya karşılaştığı birtakım yayınlarla alakalı bizi bilgilendirmesi noktasında bir bilgilendirme hattı kurabiliriz"

(Aynur Ekiz/TBMM)

12- Sektör temsilcileri İstanbul'a yapılacak kiralık sosyal konut hamlesini değerlendirdi

GYODER Başkanı Neşecan Çekici:

"Hükümetin sosyal kiralık konut üretimini teşvik etmesi son derece yerinde bir adım. Son 15 yılda Türkiye'de kirada oturanların oranı yüzde 21'lerden 28'lere yükseldi"

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan:

"(Kiralık konuta) Talep çok yüksek. Bu proje kiralık konut piyasasının normalleşmesine ve fiyatların ulaşılabilir olmasına önemli katkı sağlayacak"

(Uğur Aslandan/İstanbul)

13- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile ekonomik ilişkileri AA'ya değerlendirdi:

"İstihdamı, vergi gelirlerini ve ticaret hacmini artırmamızı, ülkelerimizin ekonomilerini güçlendirmemizi sağlayacak yatırım projelerini çeşitli kurumlar aracılığıyla hayata geçiriyoruz"

"Doğal gaz tedariki konusunda uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu işbirliğini genişletmeye hazırız. Bu yönde iyi ilerleme kaydediyoruz"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

14- KORUMACILIĞIN YENİDEN YÜKSELİŞİ - Korumacı politikaların yükselişiyle küresel dengelerin değişmesi bekleniyor

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Babacan:

"Çin ile ABD arasındaki mücadelenin yumuşak olmayacağını tahmin edebiliriz. Ne Çin'in ne de ABD'nin tek başına bugünkü konumlarıyla ticarette kazanımları ve ekonomik çıkarları tümüyle kendi lehlerine çevirmesi olası görünüyor"

Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. İbrahim Ünalmış:

"Belirli stratejik sektörler seçilip bu sektörlerde ülkelerin kendine yetebilir hale gelmeyi hedeflediği bir döneme giriyoruz"

(Ali Sanberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

15- Kartalkaya otel yangını davası için 700 kişilik duruşma salonu oluşturuldu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılanacağı dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, duruşma salonuna dönüştürüldü

UYAP bağlantısı için internet hattı çekilen, akustiğin sağlanabilmesi amacıyla zemini tamamen halıyla kaplanan, son teknoloji ses sistemi ve güvenlik kameralarıyla donatılan salonun aydınlatma sistemi değiştirildi, elektrik altyapısı yenilendi

(Emre Ayvaz-Mehmet Emin Gürbüz/Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Düğün yapmayan koca, boşanma davasında "tam kusurlu" sayıldı

Yargıtay, Burdur'daki bir boşanma davasında, kadının istemesine rağmen resmi nikah sonrası düğün yapmayan ve kıskanç hareketlerde bulunan kocayı "tam kusurlu" bulan yerel mahkeme kararını onadı

(Ankara/Abdullah Sarica)

17- Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği fiyatlanmaya devam ederken temmuz ayında bankanın 25 baz puan faiz indirimi yapabileceği beklentileri de fiyatlamalara dahil oldu

Haftanın son işlem gününde ABD piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyelerini gören Nasdaq endeksi geçen yıl aralık ayındaki, S&P 500 endeksi de bu yıl şubat ayındaki kapanış rekorlarını tazeledi

(Mahmut Çil/İstanbul)

18- At yarışlarında Gazi Koşusu heyecanı yarın yaşanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusu, yarın Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak

Birincilik ikramiyesi 30 milyon lira olan ve saat 17.15'te başlayacak koşuya, 22 safkan katılacak

Organizasyonda en iyi dereceyi 1996'da Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" isimli safkan, 2.26.22 ile yaptı

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, 9 kezle Mümin Çılgın oldu

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Grafikli)

19- 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayıma geçildi

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-6 Temmuz'da düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan çayıra çıkacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş:

"Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılacak pehlivanların CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde sezon sonu elde edilen derecelerle belirlendiği yeni mücadele konsepti içerisinde tüm sporcular, Kırkpınar'da güreşme hedefiyle daha ciddi mücadele içerisinde olmuşlardır"

"Kırkpınar'da 40 başpehlivan mottosuyla geleneksel Türk sporu yağlı güreşin olimpiyatı olarak tanımlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, marka değeri, rekabet seviyesi ve seyir zevki yüksek, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir organizasyon yapısına kavuşmuştur"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

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