ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Doğu Anadolu Gözlemevi "ilk ışık" için gün sayıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Teleskobun aynası iki ay içinde yerleştirilecek ve ilk ışık alınacak. Avrupa'nın tek parça en büyük aynasına sahip teleskop, çok ciddi kabiliyetler kazandıracak. Kızılötesi dediğimiz gözle görülmeyen alanlarda Türkiye'den gözlem yapılabilmesinin önünü açacak"

"Halihazırda bize dünyadan talepler gelmeye başladı. Bilim insanları, kazandıkları Avrupa Birliği projeleriyle bu teleskobu kullanmak için şu anda bizden zaman talep etmeye başladılar"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Katar'daki Dünya Kupası'nda biyolojik ve kimyasal tehdide karşı Türkiye görev alacak

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Dairesi Başkanı Burçak Çabuk:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile hava ve deniz kuvvetleri komutanlığı aracılığıyla Katar'da KBRN savunma kapsamında görev alacağız"

"Yurt içi ve dışı eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte Nijerya İçişleri Bakanlığının itfaiye ekibine eğitim vereceğiz. Geçen hafta Libya ekibine eğitim verdik. Yine yurt içinden çok fazla itfaiye ekibi, belediye ve üniversitelerimize eğitim veriyoruz"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- GRAFİKLİ - Enerji krizi yaşayan Avrupa doğal gaz depolarını doldurmaya ve tasarrufa odaklandı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam gaz depolama kapasitesi yaklaşık 100 milyar metreküp olarak hesaplanıyor

Avrupa'nın depolarındaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 66 seviyesinde bulunuyor

(Murat Temizer/Ankara)

4- Ormanlar emdikleri karbonu yangında atmosfere geri salıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil:

-"Bir ağaç yandığında kendi kütlesinin yaklaşık dörtte biri kadar karbonu atmosfere salar. Odundaki karbon, orman yangını esnasında sadece sera gazları değil, hava kirletici gazlar şeklinde de atmosfere salınır"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"Yetişkin bir ağaç yılda 20-25 kilo arasında karbondioksit emer. 30 senelik ağaçlardan oluşan bir ormanda yangın olduğunda bir çam ağacı 600 kiloya yakın karbondioksit salımına neden olur"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

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