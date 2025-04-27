ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- Demir ağlarda yerlilik arttı, yurt dışına bağımlılık azaldı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Yeni teknolojilerin ülkemize kazandırılması, yurt dışına bağımlılığın azaltılması, cari açığın düşürülmesi için milli-yerli üretim politikaları ön plana çıkarılmıştır"

"İnşa ettiğimiz yüksek hızlı tren, hızlı tren ve konvansiyonel tren hatlarıyla yerlilik oranımız elektrifikasyonda yüzde 10'dan yüzde 95'lere, sinyalizasyonda yüzde 17'den yüzde 35'lere, üstyapıda yüzde 11'den yüzde 95'lere, altyapıda yüzde 96'dan yüzde 100'lere yükseldi"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türk demokrasi tarihinin kara lekesi "27 Nisan"ın üzerinden 18 yıl geçti

Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek, 27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine konulan "e-muhtıra" kara bir leke olarak tarihteki yerini aldı

Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan "e-muhtıra"ya karşı hükümetin bir gün sonra yaptığı açıklama, Türk demokrasisi açısından bir kırılma noktası oldu, muhtıra, 29 Ağustos 2011'de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden kaldırıldı

Muhtıraya ilişkin 2012'de başlatılan soruşturma, dosyanın tek şüphelisi dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 21 Kasım 2019'da hayatını kaybetmesinin ardından kapandı

(Betül Bilsel/Ankara)

3- Türk ve İtalyan iş insanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretine odaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan'da gerçekleştireceği Roma ziyareti kapsamında yapılacak "Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi"nde iki ülke iş dünyasının savunma, havacılık ve siber güvenlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda yeni işbirliği fırsatlarını ele alması bekleniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Lale Cander:

"Türk firmaları, İtalya'da tekstil, gıda ve otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere görünür hale gelmeye başladı. Özellikle yüksek teknoloji ve AR-GE merkezli yatırımların artışı, İtalya'daki Türk sermayesinin de dönüşüm geçirdiğini gösteriyor"

Uluslararası Siyaset Araştırmaları Merkezi Türkiye Gözlemevi Bilimsel Direktörü Dr. Valeria Giannotta:

"Türkiye'de bulunan İtalyan şirketlerin, coğrafi ve lojistik konumu sayesinde Türkiye'nin üçüncü ülkelere giriş için bir köprübaşı olduğunu düşündüklerini ve burada faaliyet göstermekten memnun olduklarını belirtmek isterim"

(Sehernur Karsu-Seda Tolmaç/Ankara)

4- İstanbul'daki hastaneler deprem anında izolatörlerle kesintisiz hizmet sunuyor

Kent genelinde bugüne kadar 8 hastanede deprem izolatörleri aktif kullanıma sunulurken iki hastanede temel atma süreci, bir hastanede şantiye kurulumu ve bir hastanede de arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğünde depremde birçok hastanede etkili şekilde çalışan sismik izolatör sistemleri sayesinde ameliyathane, yoğun bakım ve diğer kritik birimlerde sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürüldü

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Görüntülü)

5- Kentsel dönüşümde başarı için "stratejik plan yapılması" önerisi

YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak:

"Aslında en başta yapılması gereken şey, kapsamlı ve ortak akla dayanan bir stratejik plan hazırlamak. Bu plan, Bakanlık öncülüğünde, vatandaşlar, hukukçular, meslek odaları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin de içinde yer aldığı geniş tabanlı bir yapıyla oluşturulmalı"

"Örneğin üniversiteler bina envanterlerini çıkarabilir, zemin ve deprem araştırmalarını üstlenebilir. Sosyologlardan mühendislere kadar tüm meslek gruplarının, halkın ve odaların içinde olduğu geniş tabanlı bir çalışma yürütmeliyiz. Böylece hem bilimsel hem de toplumsal zeminde güçlü bir dönüşüm modeli oluşturabiliriz. Bu plan, sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin diğer bölgelerindeki deprem riskini de azaltabilir"

(Ümit Türk/İstanbul)

6- İstanbul depremi, afet çantasının önemini hatırlattı

AFAD, afet ve acil durum çantasında çakı, düdük, su, gıda, battaniye, ilk yardım kiti, ilaçlar, hijyen paketi gibi temel ihtiyaçların yanı sıra önemli evrak fotokopilerinin de yer alması gerektiğini belirtiyor

Çantaların sadece ev ve iş yerlerinde değil araçlarda, okullarda ve sınıflarda da bulundurulması gerektiğine işaret ediliyor

(Cem Dağıstanlı/Ankara)

7- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Kahramanmaraş depremleri bölgesindeki KOBİ'lere kredi mesajı

Genel Müdür İbrahim Halil Öztop:

"(Dünya Bankasından sağlanan kredi) Hem yatırım hem işletme kredisini inşallah yılın ikinci yarısında kullandırmayı hedefliyoruz"

"500 milyon dolarlık kaynakla hem yatırımı finanse edeceğiz hem de işletme sermayesi anlamında KOBİ'lere de eğileceğiz"

(Mert Davut/Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye otomotiv pazarını değerlendirdi:

"2025 yıl sonu itibarıyla otomotiv pazarının yaklaşık 1 milyon 100 bin adetle kapanacağını öngörüyoruz. Önceki 10 yıl boyunca Türkiye pazarı 800 bin bandındaydı. Son iki yıl hariç, bu seviyeyi görememiştik. Bu nedenle 1 milyon 100 bin adet, mevcut koşullar göz önüne alındığında iyi bir sonuç olur"

"Türkiye ticari araç pazarı büyük bir potansiyel taşıyor, her yıl ortalama 250-300 bin bandında ticari araç satılıyor. Bu nedenle Türk tüketicisinin de ihtiyacını karşılayacak şekilde markaların yeni ürünler lanse etmesi çok normal"

(Emirhan Yılmaz-Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonundan "öğrenci formatörü" önerisi

TBMM Akran Zorbalığının Araştırılması Alt Komisyonu Başkanı Yıldız Konal Süslü:

"Bazı eğitim atölyeleriyle, beceri atölyeleriyle belli öğrencileri yetiştirmek istiyoruz. Dernekler, öğrenci formatörü yetiştiriyor ve o öğrenci sınıfta bir sorun olduğu zaman arkadaşına yaklaşabiliyor"

"Bazı zararlı uyumlar var, bazı programlar var veya YouTuberlar var. Bu yapımcılara ya da bu insanlara mutlaka bir müeyyide gelmeli"

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

10- Pezeşkiyan'ın Bakü ziyareti, İran-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi açısından önem taşıyor

İran Cumhurbaşkanı'nın yarın Azerbaycan'a yapacağı ziyaret, 2. Karabağ Savaşı sonrasında iki ülke ilişkisinde yaşanan gerilimli dönemin ardından başlayan normalleşme sürecinin hangi yöne evrileceğine ışık tutacak

(Ruslan Rehimov/Bakü)

11- KKTC turizmde rotayı kültür, deniz, doğa, sağlık ve gastronomiye çevirdi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Hedefimiz, KKTC'ye gezmeye, yeme içmeye, doğasını görmeye, kültürünü tanımaya gelen 2 milyon turist sayısını yakalamak ve bunu başaracağımıza inanıyorum"

KITSAB Başkanı Orhan Tolun:

"Turizmin 12 aya yayılmasını, gelen turistin daha fazla kalmasını, para harcamasını ve KKTC'nin reklamını kendi aralarında yapmasını sağlamak istiyoruz"

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- Yatırım hazırlıkları ve işbirlikleri savunma ve havacılık şirketlerinin yatırımcılarını sevindirdi

Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin savunma yatırımlarını artırma kararı alması ve Türkiye ile de bu kapsamda işbirlikleri yapılması, hem küresel hem de yurt içindeki savunma şirketlerinin hisselerinde kayda değer yükselişler olmasını sağladı

Londra merkezli finansal hizmetler şirketi Tellimer'in Gelişmekte ve Gelişme İhtimali Olan Piyasalar Hisse Senedi Stratejisti Hasnain Malik:

"(ABD'nin Avrupa ülkelerinin askeri harcamalar ve savunma konusundaki tutumu) Bu durum, Avrupa ülkelerinin ulusal savunma bütçelerinde artış ve yalnızca AB savunma ekipmanı tedarikçileri için değil aynı zamanda İngiltere ve Türkiye'dekiler için de daha fazla fırsat anlamına geliyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

13- Başpınar köyünden çıkan "Baletlerin Belgeseli" yurt dışından ödülle döndü

Çorum'un Başpınar köyünde yetişen, Devlet Opera ve Balesinde balet olan 13 dansçının hikayesi, yönetmenliğini Fatih Diren'in yaptığı "Baletler Köyü" belgeseli ile yeniden hayat buldu

Yönetmen Fatih Diren:

"Çok kısa bir süre içerisinde birkaç ödül aldık ve belgeselimiz yakın zamanda yurt içi ve yurt dışında festivallerde gösterim yapacak. Yunanistan Uluslararası Film Festivali'nde Onur Ödülü, Makedonya Sanat Film Festivali'nde 'En İyi Kısa Belgesel Ödülü' aldık. Baletler Köyü'nün, geçen gün ABD'de ise Cranford Film Festivali'nde resmi seçkide gösterimi yapıldı"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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